Venezuela arresta a españoles, estadounidenses y checos por "desestabilización"

Dos españoles, tres ciudadanos estadounidenses y un checo han sido arrestados en Venezuela bajo sospecha de vínculos con presuntos planes para desestabilizar el país sudamericano, dijo un alto funcionario de Venezuela el sábado.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que "un miembro militar estadounidense" había sido detenido en Venezuela y que estaba al tanto de informes no confirmados sobre dos ciudadanos estadounidenses adicionales detenidos allí, pero rechazó una afirmación venezolana de la participación de EE. UU. en cualquier complot para derrocar al gobierno.

El anuncio venezolano probablemente profundizará las ya sustanciales tensiones del país con España y Estados Unidos después de la cuestionada elección presidencial en julio.

El Ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, en una conferencia de prensa, dijo que dos españoles estaban presuntamente vinculados al servicio secreto de España y planeando el asesinato de un alcalde.

Los medios de comunicación españoles informaron que el gobierno de España negó esta afirmación.

Cabello también acusó a tres ciudadanos estadounidenses y a un checo de estar involucrados en actos terroristas, incluidos supuestos planes para asesinar a Maduro y otros funcionarios.

'Estos grupos buscan apoderarse de la riqueza del país'

"Estos grupos buscan apoderarse de la riqueza del país, y nosotros como gobierno responderemos firmemente a cualquier intento de desestabilización", dijo Cabello. Agregó que se habían incautado alrededor de 400 rifles de origen estadounidense.

El Departamento de Estado dijo que los Estados Unidos no estaban involucrados en un intento de derrocar al presidente venezolano de izquierda, Nicolás Maduro.

"Cualquier afirmación de la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa", dijo el portavoz. "Estados Unidos continúa apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela".

"Estamos buscando información adicional. Estamos monitoreando de cerca la situación", agregó el funcionario, mientras se negaba a proporcionar detalles adicionales debido a consideraciones de privacidad.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España le dijo a Reuters que están solicitando más información a Venezuela.

"La embajada española ha enviado una nota verbal al gobierno venezolano pidiendo acceso a los ciudadanos detenidos para verificar sus identidades y nacionalidades, y para saber de qué exactamente se les acusa", dijo la fuente, hablando bajo condición de anonimato.

Los ciudadanos españoles fueron detenidos mientras tomaban fotografías en la ciudad de Puerto Ayacucho, dijo Cabello.

"Estos ciudadanos tienen conexiones - sabemos que dirán que no, que es mentira - tienen conexiones con el centro", dijo Cabello, refiriéndose al servicio de inteligencia de España.

"España decidirá qué hacer, si va a seguir interfiriendo en los asuntos de Venezuela".

Venezuela llamó a su embajador en España esta semana para consultas y convocó al embajador español a comparecer en el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que un ministro español acusara a Maduro de dirigir una "dictadura", escalando las tensiones diplomáticas tras una elección presidencial disputada.

Venezuela también se enojó por la decisión del Primer Ministro español Pedro Sánchez de reunirse con el candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España la semana pasada después de ser amenazado con su arresto por el régimen de Maduro.

Caracas también ha tenido nuevas tensiones con los Estados Unidos, que reconoció al candidato de la oposición González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio.