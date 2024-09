La comunidad internacional ha olvidado a Sudán

Mayormente ignorado por los medios globales, la guerra ha estado en curso en Sudán durante los últimos 15 meses. El conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) del General Abd al-Fatah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) del General Mohammed Hamdan Dagalo ha cobrado entre 15,000 y 150,000 vidas (las evaluaciones exactas de las bajas son imposibles).

Unos 10.2 millones de personas han sido desplazadas (de una población total de 47 millones). Un informe reciente del Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que alrededor de 25 millones de personas en Sudán necesitan asistencia humanitaria. El informe describe la situación en Sudán como constituyente de la "mayor crisis de hambre del mundo".

La perspectiva que se cierne ahora, según grupos de ayuda, es la hambruna. Una declaración del Consejo Noruego para los Refugiados, citada por Al Jazeera el 3 de septiembre, dijo que "Sudán está experimentando una crisis de hambre de proporciones históricas. Y sin embargo, el silencio es ensordecedor. La gente está muriendo de hambre todos los días, y sin embargo, el enfoque sigue en debates semánticos y definiciones legales".

El conflicto en Sudán encaja en el patrón de guerras que han afectado a Oriente Medio en la última década y media, ya que se dirige hacia el colapso de facto del estado, la entrada en el territorio del país de potencias rivales, cada una patrocinando a su cliente local preferido, y la consiguiente partición de facto del país.

Versiones de este escenario han tenido lugar en los últimos 15 años en Libia, Yemen, Siria, Irak y Líbano. Sudán ya ha visto cómo una gran parte de su territorio se separó, con la formación de la nueva República de Sudán del Sur en 2011 después de una insurgencia exitosa y sangrienta. Sudán del Sur es único (hasta ahora), ya que es el único, entre las muchas entidades de facto existentes en el cadáver arruinado del orden estatal árabe, en haber logrado el reconocimiento internacional como nuevo estado.

El humo se eleva sobre la ciudad mientras el ejército y los paramilitares se enfrentan en una lucha por el poder, en Jartum, Sudán, 15 de abril de 2023. (credit: Instagram @lostshmi/via REUTERS)

La guerra actual en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) difiere de otros conflictos en los estados miembros de la Liga Árabe porque no hay un aspecto ideológico evidente en él. Al mismo tiempo, sería simplista verlo como algo separado de las rivalidades geopolíticas más amplias que definen las relaciones de poder en la región.

En cuanto a los participantes directos, tanto las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) derivan de las fuerzas armadas del régimen de Omar al-Bashir, la dictadura con tintes islamistas que se mantuvo en el poder desde 1989 hasta que fue derrocada en 2019. Las SAF constituían las fuerzas armadas oficiales de la dictadura. Por su parte, las RSF surgieron de milicias tribales asesinas del oeste de Sudán reclutadas por el régimen durante la guerra civil anterior y conocidas inicialmente como los Janjaweed (diablos a caballo).

Estas milicias surgieron de las poblaciones de habla árabe de la provincia de Darfur en Sudán. Fueron la fuerza responsable de las enormes masacres de la población africana en esa área, en nombre del régimen de Bashir, en la primera década de este siglo.

Las SAF y las RSF cooperaron para derrocar a Bashir en 2019 y para derrocar al gobierno sucesor civil del primer ministro Abdullah Hamdok en octubre de 2021. Desde entonces, el General Burhan ha funcionado como el jefe de estado efectivo. A mediados de 2023, como los dos últimos centros de poder efectivos en el país, las SAF y las RSF se enfrentaron entre sí. La lucha comenzó en Jartum el 15 de abril de 2023. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El RSF ha avanzado rápidamente. Hasta ahora, controlan gran parte del oeste del país, incluyendo la capital y el estado de Jazeera, conocido como el "granero" de Sudán. El SAF ha establecido su sede en Puerto Sudán, el único puerto del país, y sigue controlando la mayor parte del este del país.

Alberto Fernández

Alberto Fernández, un ex diplomático estadounidense que sirvió en Sudán, en una reciente sesión informativa sobre el país en el Middle East Forum, caracterizó a ambos lados como "básicamente imperios comerciales corruptos que se alimentan de Sudán". El SAF, señaló Fernández, posee "corporaciones, fábricas, industrias" que forman un "imperio comercial". Mientras tanto, el RSF ha tomado el control de las minas de oro en el oeste del país.

Al mismo tiempo, Fernández no descarta totalmente el elemento ideológico del conflicto. Señaló que el SAF fue completamente "islamizado" bajo Bashir y, como consecuencia, todavía está "íntimamente vinculado en varios niveles con el proyecto político islamista en Sudán". En contraste, el RSF, aunque "sanguinario y brutal, no es particularmente ideológico. Son transaccionales".

El conjunto de potencias internacionales que apoyan a cada una de las partes parece reflejar parcialmente esta caracterización. Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) cuentan con el apoyo de Egipto y Arabia Saudita, pero también cuentan con el respaldo de Irán.

Mientras tanto, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cuentan con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos (aunque Abu Dabi niega oficialmente esto) y del gobierno de facto del General Khalifa Haftar en el este de Libia. En las etapas iniciales del conflicto, también se informó que contaban con el apoyo del grupo Wagner de Rusia (o Africa Corps), aunque informes posteriores sugieren que los rusos ahora han cambiado su preferencia a favor de las SAF.

Bienes raíces sudaneses

SUDÁN CONSTITUYE una ubicación estratégica de primer nivel en el punto de división entre Oriente Medio y África. El país tiene 800 km de costa a lo largo del Mar Rojo. Es el punto de entrada al Sahel, el Sahara y el Cuerno de África. El acceso al Mar Rojo es un elemento geoestratégico clave, lo que hace que Sudán sea importante para las potencias rivales de Oriente Medio. Irán actualmente está proporcionando drones Mohajer-6 y Ababil a las SAF en su esfuerzo de guerra, con la esperanza de obtener mayor influencia en el área del Mar Rojo tras una victoria de Burhan.

La guerra en Gaza y la campaña de los hutíes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo/Golfo de Adén han subrayado la vital importancia de esta área. Irán quiere aprovechar el apoyo al FAS para ganar influencia adicional allí. Es probable que tal influencia también se use para inducir a Jartum a retirarse de su establecimiento de relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham de 2020.

Egipto ha sido el mayor defensor del FAS entre los países árabes. Esto a pesar del componente islamista del lado del FAS, y la hostilidad de El Cairo hacia los Hermanos Musulmanes y el islam político suní. Las razones del apoyo egipcio al FAS son prácticas, derivadas de preocupaciones sobre un posible flujo de refugiados a Egipto y, principalmente, sospechas de vínculos del FRS con Etiopía, con la que El Cairo está inmerso en una disputa clave sobre temas relacionados con el acceso al Nilo.

Por otro lado, y a pesar de las negaciones oficiales, los Emiratos Árabes Unidos parecen tener ideas similares con respecto al FAS. Abu Dabi es un importante importador de oro de Sudán, y el FAS ha tomado el control de áreas de minería de oro del país. Los EAU son muy conscientes de la importancia estratégica del área del Mar Rojo; según algunos informes, tienen planes extensos para nuevos puertos a lo largo de la costa sudanesa. Abu Dabi ha suministrado drones y otra asistencia militar al FAS.

La RSF (como la SAF) es una fuerza asesina, y los Emiratos Árabes Unidos claramente entienden que la asociación pública con ella traerá poco beneficio. Al mismo tiempo, la lógica geopolítica subyacente es clara. Los vínculos islamistas de la SAF probablemente constituyen un factor motivador adicional significativo.

Las conversaciones patrocinadas por Estados Unidos y Arabia Saudita para resolver la guerra en Sudán actualmente se han estancado. Con las muertes por inanición en aumento, parece que la perspectiva es que la lucha entre los dos conglomerados rivales continúe. Esto augura un mayor sufrimiento para el pueblo de Sudán. La "comunidad internacional" y la "sociedad civil global" parecen en gran medida indiferentes.