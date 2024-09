Jefe sudafricano Riad Fataar proclama: "¡Yo soy Hamás!"

Sheikh Riad Fataar, presidente del Consejo Judicial Musulmán (MJC) de Sudáfrica, expresó un firme apoyo a Hamas. En un discurso que dio la semana pasada en Ciudad del Cabo, Fataar fue escuchado diciendo: "Soy Hamas, Ciudad del Cabo es Hamas. ¡Viva Hamas Viva! ...Apoyamos a Hamas porque Hamas sigue el Aayah [versículo] en el Corán sagrado: 'Combatid a aquellos que os combaten'". El Sheikh también denigró la enseñanza cristiana de dar la otra mejilla, agregando: "¡Me golpeas, te golpeo de vuelta!"

El MJC es considerado la organización musulmana más influyente en el área de Western Cape. Por esta razón, los comentarios de Fataar fueron recibidos con mucho desdén por parte de la comunidad judía en el país, temiendo que incitaran a la violencia contra los judíos.

El Rabino Jefe de Sudáfrica, Warren Goldstein, comentó sobre estos comentarios, agregando: "Este perturbador apoyo a una brutal organización terrorista no se limita al MJC. Es parte de un esfuerzo concertado para radicalizar a muchos actores en Sudáfrica, incluidos los medios de comunicación principales, la academia y el gobierno. Esta radicalización toma la forma de estigmatizar a Israel mediante falsas acusaciones de genocidio y la equivalencia moral entre Hamas, una organización terrorista asesina, e Israel, una democracia libre luchando por su vida dentro de la ética del derecho internacional".

"Esta campaña ha sido efectiva, por lo que el apoyo abierto de Hamas por parte del MJC solo está siendo planteado como un problema por el Jewish Report. Ninguno de los otros medios considera esto objetable o siquiera notable. La declaración del MJC también sirve como un recordatorio oportuno para que las autoridades investiguen las acusaciones planteadas por los medios globales sobre cómo los fondos recaudados por el MJC y otros para Hamas han sido depositados y transferidos desde Sudáfrica a través de bancos locales a Hamas, una organización en listas globales de terror", agregó el rabino principal.

Rolene Marks, portavoz nacional de la Federación Sionista de Sudáfrica, comentó: "Si el jeque Riad Fataar, presidente del Consejo Judicial Musulmán de Sudáfrica, le dice al mundo 'Soy Hamas', entonces está admitiendo públicamente que es un terrorista. Hamas es reconocido internacionalmente como una organización terrorista y fue reconocido por primera vez como tal por los EE. UU. en 1997.

Rabino jefe de Sudáfrica, Dr. Warren Goldstein (credit: screenshot)

"Hamas inició la guerra con Israel el 7 de octubre, en un día en el que quemaron vivos a niños, violaron a mujeres y dispararon a civiles a sangre fría, según películas de los mismos terroristas y testimonios de testigos presenciales. Hamas está dedicado al genocidio del pueblo judío y del Estado de Israel, tal como se describe con énfasis en la carta de Hamas. Declaraciones como 'Yo soy Hamas' no deberían atraer el respaldo del Congreso Nacional Africano (ANC)".

"El ANC ha demostrado una vez más sus intenciones de marginar a la comunidad judía sudafricana. El gobierno sudafricano está demostrando, una vez más, que no puede ser un intermediario honesto para cualquier tipo de solución de dos estados negociada, que en realidad es la posición oficial de política exterior del gobierno sudafricano. No se les puede confiar si uno de los principales partidos políticos en el gobierno, el ANC, se pone del lado de una organización terrorista cuya carta fundacional genocida llama a la eliminación del Estado de Israel y del pueblo judío."

Apoyo al terror, desde el terror

A pesar de las críticas, Fataar reafirmó sus declaraciones, afirmando que "su apoyo a Hamas se basaba en abogar por el pueblo palestino oprimido, no en un ataque a los judíos". Desestimó las acusaciones de que sus comentarios podrían incitar a la violencia como intentos de silenciar el apoyo palestino.

Las posturas de Fataar fueron respaldadas por la sucursal del Cabo Occidental del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), que expresó solidaridad con el sheikh contra lo que consideraron "un ataque injustificado por parte de la Junta de Diputados Judíos Sudafricanos", recordando que la organización responsable de la masacre de 1200 personas y el secuestro de más de 250 rehenes de 0 a 86 años es "reconocida por el gobierno de Sudáfrica como una formación política legítima en la lucha por la autodeterminación palestina".

La Fundación Al-Quds Sudáfrica, la rama local de la Fundación Al-Quds global designada por Estados Unidos como un frente de recaudación de fondos para Hamas, también apoyó a Fataar. El grupo defendió a Hamas como un "movimiento legítimo de liberación luchando por la autodeterminación palestina". En junio, The Jerusalem Post informó que la Fundación Al-Quds Sudáfrica fue designada como una entidad relacionada con el terror en World-Check, una base de datos de personas políticamente expuestas y agentes de alto riesgo utilizada a nivel mundial para identificar y gestionar riesgos financieros, regulatorios y reputacionales.

El grupo juvenil de la Fundación Al-Quds, Jóvenes por Al-Quds, también apoyó las declaraciones de Fataar, condenando un artículo crítico publicado en el Reporte Judío Sudafricano, culpando a "los sionistas" de "desorientar la narrativa sobre HAMAS" y agregando: "Apoyamos a nuestro honorable Sheij Riad Fataar en voz alta y con orgullo... Estamos orgullosos cuando decimos: 'TÚ eres HAMAS, yo soy HAMAS, TODOS somos HAMAS!'"

En los últimos meses, el gobierno sudafricano liderado por el Partido Congreso Nacional Africano ha buscado verse a sí mismo liderando una batalla contra Israel en nombre de sus aliados en el sur global como Irán y Rusia, trabajando para otorgar legitimidad a Hamas a pesar de las atrocidades que llevó a cabo el 7 de octubre y a pesar de la retórica antisemita, violenta y glorificadora del terror de sus líderes.

A principios de este año, el Post reveló que los bancos sudafricanos proporcionan plataformas para financiar a Hamas a través de una red de varias organizaciones y grupos testaferros vinculados a la Fundación Al-Quds, un frente de Hamas designado como tal tanto por Estados Unidos como por Israel. Funcionarios de Hamas también han visitado Sudáfrica varias veces desde al menos 2016, y líderes del ANC han elogiado y respaldado al grupo repetidamente desde la masacre del 7 de octubre y antes.