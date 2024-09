Rusia advierte a EE.UU. sobre los riesgos de una Tercera Guerra Mundial

Rusia dijo que Occidente estaba jugando con fuego al considerar permitir que Ucrania golpeara profundamente a Rusia con misiles occidentales y advirtió a Estados Unidos el martes que la Tercera Guerra Mundial no se limitaría a Europa.

Ucrania atacó la región occidental de Kursk de Rusia el 6 de agosto y ha creado un trozo de territorio en el mayor ataque extranjero a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Vladimir Putin dijo que habría una respuesta digna por parte de Rusia al ataque.

Sergei Lavrov, quien ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Putin durante más de 20 años, dijo que Occidente estaba tratando de intensificar la guerra en Ucrania y estaba "pidiendo problemas" al considerar las solicitudes ucranianas de relajar las restricciones sobre el uso de armas suministradas por extranjeros.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, Putin ha advertido repetidamente sobre el riesgo de una guerra mucho más amplia que involucre a las mayores potencias nucleares del mundo, aunque ha dicho que Rusia no quiere un conflicto con la alianza liderada por Estados Unidos de la OTAN.

"Estamos confirmando una vez más que jugar con fuego, y ellos son como niños pequeños jugando con cerillos, es algo muy peligroso para los tíos y tías mayores que están encargados de armas nucleares en uno u otro país occidental", dijo Lavrov a los reporteros en Moscú.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Murmansk Andrei Chibis en el Kremlin en Moscú, Rusia 6 de agosto 2024. (credit: SPUTNIK/GAVRIIL GRIGOROV/POOL VIA REUTERS)

"Los estadounidenses asocian inequívocamente las conversaciones sobre la Tercera Guerra Mundial como algo que, Dios no lo quiera, si sucede, afectará exclusivamente a Europa", dijo Lavrov.

Lavrov agregó que Rusia estaba "aclarando" su doctrina nuclear.

La doctrina nuclear de Rusia del 2020 establece cuándo su presidente consideraría el uso de un arma nuclear: generalmente como respuesta a un ataque utilizando armas nucleares u otras armas de destrucción masiva o armas convencionales "cuando la existencia misma del estado esté bajo amenaza".

RESPUESTA DE RUSIA

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy dijo a principios de este mes que el asalto en la región de Kursk de Rusia demostró que las amenazas de represalia del Kremlin eran un bluff.

Zelenskiy dijo que Ucrania, debido a las restricciones impuestas por los aliados, no podía usar las armas a su disposición para golpear algunos objetivos militares rusos. Instó a los aliados a ser más audaces en sus decisiones sobre cómo ayudar a Kyiv en la guerra.

Rusia ha dicho que armamento occidental, incluyendo tanques británicos y sistemas de cohetes estadounidenses, han sido utilizados por Ucrania en Kursk. Kyiv ha confirmado el uso de misiles HIMARS de EE. UU. para destruir puentes en Kursk.

Washington dice que no fue informado sobre los planes de Ucrania antes de la incursión sorpresa en Kursk. Estados Unidos también ha dicho que no participó en la operación.

El jefe de inteligencia exterior de Putin, Sergei Naryshkin, dijo el martes que Moscú no creía las afirmaciones occidentales de que no tenía nada que ver con el ataque a Kursk. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que la implicación de Estados Unidos era "un hecho obvio".

El New York Times informó que Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionaron a Ucrania imágenes satelitales y otra información sobre la región de Kursk en los días posteriores al ataque ucraniano.

El Times dijo que la inteligencia tenía como objetivo ayudar a Ucrania a seguir mejor los refuerzos rusos.