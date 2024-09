Rusia ha lanzado más de 8,000 drones kamikaze iraníes en Ucrania

Rusia ha lanzado aproximadamente 8,060 drones Shahed-136 de fabricación iraní en territorio ucraniano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en su cuenta de X/Twitter el viernes.

Según el comunicado del ministerio, hace exactamente dos años, en 2022, Ucrania derribó los primeros drones Shahed-136 iraníes lanzados por Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que los ataques con drones resultaron en la pérdida de viviendas y vidas.

Estados Unidos había advertido previamente a Ucrania en 2022 que Irán estaba en proceso de suministrar drones a Rusia, informó Iran International el sábado.

Los medios occidentales, citados por Iran International, informaron que Rusia comenzó a producir drones Shahed-136 iraníes en una fábrica en Tartaristán, en el centro de Rusia.

#OTD 2 years ago, defenders shot down the first Shahed-136 drone launched by Russia.The partnership between Russia & Iran has resulted in lost homes & lost lives.All terror comes to an end. But Russia & its partners in crime won’t stop unless receive a strong response. pic.twitter.com/6uFsRIrex2