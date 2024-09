Ohana y Milei abordan tema Hezbolá y rehenes en reunión en Buenos Aires

Durante una reunión el viernes entre el presidente de la Knesset Amir Ohana y el presidente argentino Javier Milei, el líder sudamericano reiteró su apoyo a Israel mientras el estado judío enfrenta un asedio físico e ideológico tanto desde dentro como fuera de Oriente Medio, según un resumen de los eventos proporcionado por el portavoz de la Knesset.

"Hezbollah lanzó una guerra contra Israel hace 11 meses a pesar de no haber sido atacados por nosotros", dijo Ohana a Milei en la Casa Rosada en Buenos Aires. "Desde entonces, decenas de miles de civiles han sido desplazados de sus hogares. En este escenario, no hay posibilidad de que Hezbollah termine esta guerra como la comenzó".

Se informa que la reunión entre el presidente de la Knesset y el presidente argentino abordó varios temas de seguridad en Oriente Medio, con un enfoque en los rehenes que permanecen en cautiverio de Hamas en Gaza y las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah.

El presidente de la Knesset, Amir Ohana, se reúne con dirigentes argentinos en Buenos Aires. 20 de septiembre de 2024. (Credit: Natan Weil - Knesset Spokesperson)

"Estos son días de decisión, e Israel está cambiando la realidad en el norte para sus ciudadanos para que puedan regresar de manera segura a sus hogares, sin importar qué", continuó Ohana. "El mundo ahora es más seguro y mejor después de que el architerrorista Ibrahim Aqil ya no está vivo. Este es un mensaje claro para los líderes de organizaciones terroristas: nadie es inmune".

Ohana se comprometió a continuar su campaña para derrotar a Hamás en Gaza, agregando que se necesitaba a líderes mundiales para seguir presionando al líder de la organización terrorista, Yahya Sinwar, para liberar a los rehenes.

El presidente de la Knesset, Amir Ohana, se reúne con el presidente argentino, Javier Milei. 20 de septiembre de 2024. (credit: KNESSET SPOKESPERSON'S OFFICE)

"Israel comprometido a derrotar a Hamás, devolver rehenes"

"Israel se compromete a derrotar a Hamás y traer de vuelta a todos sus ciudadanos secuestrados, incluidos aquellos con ciudadanía argentina", dijo Ohana a Milei.

Ohana también agradeció al presidente argentino por su voto en contra de la resolución de la UNGA para despojar a Israel del derecho a la legítima defensa contra el terrorismo palestino en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.

Argentina fue uno de los 14 países que votaron "no". Otros 124 países votaron a favor de la resolución, y 43 países se abstuvieron.

El día anterior a las reuniones, Ohana asistió a una ceremonia conmemorativa por el atentado suicida de Hezbollah de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos, y encendió una vela por las víctimas del atentado de 1994 a la AMIA en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

Además, el Presidente de la Knesset también se reunió con el Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, la Vicepresidenta y Presidenta del Senado Victoria Villarruel, y otros miembros senior del Congreso.

Los padres de Naor Hasidim, quien fue asesinado en Kfar Aza el 7 de octubre, y el padre de Ori Danino, quien fue asesinado en cautiverio por Hamas, también asistieron a las reuniones.

En las reuniones estuvieron presentes los miembros de la Knesset Boaz Bismuth de la coalición y el Vicepresidente Yevgeny Soba de la oposición, Avi Hasidim, padre de Naor, asesinado en el Kibbutz Kfar Aza el 7 de octubre, y Elhanan Danino, cuyo hijo Uri fue asesinado en cautiverio, con su cuerpo posteriormente devuelto a Israel.