António Guterres: 'El mundo no puede permitir que Líbano se convierta en otro Gaza'

La Asamblea General de las Naciones Unidas rompió en aplausos el martes por la mañana durante el discurso de apertura del Secretario General António Guterres cuando dijo que el mundo no podía permitir que Líbano se convirtiera en otro Gaza.

"Seamos claros, nada puede justificar los actos abominables de terror cometidos por Hamas el 7 de octubre ni la toma de rehenes, ambos he condenado repetidamente, y nada puede justificar el castigo colectivo al pueblo palestino", dijo.

"La velocidad y la magnitud de los asesinatos y la destrucción en Gaza son diferentes a cualquier cosa que haya visto en mis años como Secretario General, más de 200 de nuestro propio personal han sido asesinados, muchos con sus familias, y sin embargo, las mujeres y hombres de las Naciones Unidas continúan entregando ayuda humanitaria", dijo. "Y sé que se unen a mí para rendir un homenaje especial a la UNRWA y a todos los humanitarios en Gaza".

La comunidad internacional debe movilizarse para un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata e incondicional de rehenes, y el comienzo de un proceso irreversible hacia una solución de dos estados, dijo.

"Para aquellos que continúan... con más asentamientos, más apropiaciones de tierras, más incitación, pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podría el mundo aceptar el estado único en el que un gran número de palestinos estarían incluidos sin ninguna libertad, ningún derecho o dignidad?", dijo Guterres. Vista durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/DAVID 'DEE' DELGADO)

'Toda la humanidad se verá afectada'

El comienzo de las observaciones iniciales de Guterres se centró principalmente en Israel y Gaza, con alguna mención de las guerras en Ucrania y Sudán.

"Estamos avanzando hacia lo inimaginable, un barril de pólvora que corre el riesgo de envolver al mundo", dijo. "Mientras tanto, 2024 es el año en el que casi toda la humanidad va a las urnas, y toda la humanidad se verá afectada".

Guterres dijo que se encuentra ante la AGNU convencido de dos verdades abrumadoras: primero, dijo, que el estado de nuestro mundo es insostenible. Y segundo, dijo, que los desafíos que enfrentamos son solucionables, pero eso requiere que nos aseguremos de que "los mecanismos de resolución de problemas internacionales realmente resuelvan problemas".

Guterres dijo que estos mundos de impunidad, desigualdad e incertidumbre están conectados y chocando, excelencias, y moralmente intolerables.

"Hoy en día, un número creciente de gobiernos y otros se sienten con derecho a obtener una tarjeta de salir de la cárcel gratis. Pueden pisotear el derecho internacional, pueden violar la Carta de las Naciones Unidas", dijo. "Pueden hacer la vista gorda a los convenios internacionales de derechos humanos o a las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden burlarse del derecho internacional humanitario. Pueden invadir otro país, arrasar con todas las sociedades, o ignorar completamente el bienestar de su propio pueblo, y no pasará nada. Vemos esta era de impunidad en todas partes, en Oriente Medio, en el corazón de Europa, en el corazón de África y más allá".

El presidente de la UNGA, Philémon Yang, se sumó al llamado de Guterres en favor de un alto el fuego en Gaza, así como en Ucrania, Haití y Sudán del Sur.

Desde hace casi un año, las personas de Gaza e Israel han quedado atrapadas en un ciclo de conflicto y represalias en espiral.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir un alto el fuego inmediato en la guerra entre Hamás e Israel, la liberación incondicional de los rehenes y que todas las partes respeten el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y trabajen hacia una solución justa y duradera basada en la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes y el derecho internacional que garantice la dignidad tanto de los palestinos como de los israelíes", dijo Yang.

Yang afirmó que solo una solución de dos estados puede poner fin al ciclo de violencia e inestabilidad, garantizando la paz, la seguridad y la dignidad tanto de los palestinos como de los israelíes. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, emitió una declaración en respuesta a las declaraciones iniciales de Guterres.

"Cuando el Secretario General de la ONU habla sobre la liberación de nuestros rehenes, la Asamblea de la ONU guarda silencio, pero cuando habla sobre el sufrimiento en Gaza, recibe un aplauso atronador", dijo. "Este es el primer indicio del espectáculo anual de hipocresía".