Alemania retiene suministro de armas a Israel, a pesar de promesa de apoyo - informe

A pesar de que el Canciller alemán Olaf Scholz ha reafirmado repetidamente su apoyo militar a Israel, el Consejo Federal de Seguridad de Alemania, presidido por Scholz, no ha aprobado exportaciones de armas a Israel durante meses, según un informe de la revista Profil del domingo.

Según el informe, no se han otorgado aprobaciones para exportaciones de armas a Israel desde marzo. Sin embargo, Scholz hizo declaraciones públicas de su solidaridad con Israel y prometió continuar la ayuda militar a finales de julio.

Además, luego de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre, Scholz viajó a Israel y entregó un compromiso de solidaridad incondicional con Jerusalén. Él, junto con la Ministra de Relaciones Exteriores alemana Annalena Baerbock, han enfatizado repetidamente su creencia en el derecho de Israel a la autodefensa, que incluye la guerra en la Franja de Gaza.

"En última instancia, las crecientes preocupaciones [contra Israel] son la razón por la cual se están otorgando menos aprobaciones, aunque nadie quiere decirlo en voz alta," resumió un empleado de un representante en el Consejo Federal de Seguridad.

Las aprobaciones para exportar armas a Israel fueron inicialmente otorgadas al inicio de la guerra entre Israel y Hamas, e incluyeron un aumento en las aprobaciones de exportación que supuestamente totalizaron un valor de 326 millones de euros, diez veces más que en el año anterior, en 2022, antes de la guerra. El canciller Olaf Scholz ofrece una recepción al cuerpo diplomático en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 10 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/AXEL SCHMIDT)

Sin embargo, a pesar del aumento inicial en la ayuda armamentística, este apoyo ya no se proporcionaba a principios de 2024, como descubrió el medio de comunicación israelí Shomrim después de hablar con varios representantes de la industria armamentística. Aquellos con quienes se habló optaron por permanecer en el anonimato.

Israel acumula necesidad de armas, no se otorgan permisos

Según el informe, los representantes explicaron cómo las solicitudes de armas y armamentos de Israel a Alemania se habían acumulado, pero los permisos de exportación necesarios no habían sido otorgados.

"Muchas veces no hay aprobaciones en absoluto, o tardan mucho tiempo en procesarse," señaló el informe. También agregó que "los volúmenes de exportación han disminuido significativamente en comparación con el año pasado, pasando de 326 millones de euros a 14.5 millones (hasta el 21 de agosto de 2024)."

Mientras tanto, el plan presupuestario de Alemania al parecer todavía incluye una línea mencionando que "Contribuirá a la adquisición de sistemas de defensa para Israel."

Un tema candente en el partido

Cuando se le preguntó sobre el tema en el Medio Oriente, un funcionario del Partido Verde del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el tema de las exportaciones de armas "no es fácil dentro de nuestro partido. Tenemos diputados que son partidarios acérrimos de Israel y otros que asisten a manifestaciones pro-Gaza."

Además, el Ministerio de Economía, que procesaba los permisos de exportación aprobados políticamente a nivel de funcionario público, declaró en respuesta a una consulta sobre las exportaciones de armas que "el gobierno federal toma muy en serio las acusaciones de posibles violaciones del derecho internacional humanitario."

"El gobierno federal comunica públicamente y en privado a Israel su expectativa de que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario al ejercer su derecho a la legítima defensa," añadió.

Según el diario Bild, se aprobaron las ventas de sistemas de armas pesadas al Emirato de Catar, uno de los principales partidarios del grupo terrorista Hamas.

Benjamin Weinthal contribuyó a este informe.