Rey Abdullah: Jordania nunca será un 'hogar alternativo' para palestinos

NUEVA YORK - Jordania nunca se convertirá en un lugar alternativo para un estado palestino, dijo el Rey Abdullah del país a la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante un discurso dedicado al conflicto israelí-palestino.

Los extremistas "están llevando nuestra región al borde de una guerra total", afirmó el Rey Abdullah. "Esto incluye a aquellos que continúan propagando la idea de Jordania como una patria alternativa" para los palestinos, enfatizó.

"Permítanme ser muy, muy claro", dijo. "Eso nunca sucederá. Nunca aceptaremos el desplazamiento forzado de los palestinos, lo cual es un crimen de guerra", agregó.

El Rey Abdullah acusó a Israel de atacar deliberadamente a todo el pueblo palestino en un discurso en el que nunca mencionó a Hamas por su ataque a Israel el 7 de octubre, y presentó al estado judío como el único agresor en el conflicto.

Hizo referencia al desplazamiento masivo de palestinos de sus hogares en Gaza y al número de muertos palestinos de más de 40,000 en Gaza como resultado de la guerra. Israel ha dicho que 17,000 de las fatalidades en Gaza son combatientes. "¿Acaso no es de extrañar que muchos se pregunten cómo esta guerra no se percibe como dirigida deliberadamente contra los palestinos?", dijo.

Palestinos inspeccionan una escuela que da cobijo a personas desplazadas, tras ser alcanzada por un ataque israelí, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, 11 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Khamis Al-Rifi)

"El nivel de sufrimiento civil no puede ser ignorado como daño colateral inevitable. Crecí como soldado en una región que es demasiado familiarizada con el conflicto, pero no hay nada familiar en esta guerra y la violencia desatada desde el 7 de octubre", declaró el Rey Abdullah.

Pidiendo a la ONU proteger a los palestinos en Cisjordania y Gaza

"En ausencia de rendición de cuentas global, los horrores repetidos se normalizan, amenazando con crear un futuro donde todo esté permitido en cualquier parte del mundo", dijo el monarca.

"¿Es eso lo que queremos?" preguntó al llamar a las Naciones Unidas a crear un medio para proteger a los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

"Ahora es el momento de asegurar la protección del pueblo palestino. Es el deber moral de esta comunidad internacional establecer un mecanismo de protección para ellos en todo el territorio palestino ocupado", declaró. El Rey Abdullah también acusó a Israel de atacar deliberadamente sitios de la ONU en Gaza, retratándolo como una nación en guerra con la institución global.

“La ONU está bajo ataque, literal y figurativamente. Durante casi un año, la bandera azul celeste ondeando sobre refugios y escuelas de la ONU en Gaza ha sido impotente para proteger a civiles inocentes de los bombardeos militares israelíes”, dijo, sin mencionar el uso de esos sitios por parte de Hamas.

“Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU son desafiadas, sus opiniones desatendidas. Así que no sorprende que, tanto adentro como afuera, la confianza en los principios e ideales fundamentales de la ONU se esté desmoronando.

“La cruda realidad que muchos ven es que algunas naciones están por encima de la ley internacional, que la justicia global se inclina ante la voluntad del poder, y que los derechos humanos son selectivos, un privilegio que se otorga o deniega a voluntad”, afirmó.

El rey Abdullah culpó a Israel por la ausencia de un acuerdo de paz, a pesar de que su propio país tiene un tratado de paz con el estado judío desde 1994.

"Durante años, el mundo árabe ha extendido una mano a Israel a través de la Iniciativa de Paz Árabe, ofreciendo pleno reconocimiento y normalización [con Israel] a cambio de paz", dijo el rey Abdullah. Hizo referencia a la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 que incluía una demanda para que Israel se retirara a las líneas anteriores a 1967 con intercambios de tierras menores.

"Los sucesivos gobiernos israelíes, fortalecidos por años de impunidad, han rechazado la paz y elegido la confrontación en su lugar", dijo el rey Abdullah.

Los palestinos han soportado más de 57 años de "ocupación" y "opresión" mientras que Israel ha cruzado una línea roja tras otra, afirmó.

"Ahora la décadas de impunidad de Israel se están convirtiendo en su peor enemigo, y las consecuencias están por todas partes", dijo, al llamar a la ONU a unirse en torno a la implementación de una resolución de dos estados para el conflicto.