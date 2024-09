Reino Unido despliega barcos en Chipre para posible evacuación masiva de Líbano

Gran Bretaña está trasladando tropas a Chipre para ayudar a sus nacionales a salir de Líbano, mientras el Primer Ministro Keir Starmer advirtió que la escalada en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah está llevando a la región al borde del abismo.

El gobierno dijo en un comunicado tarde el martes que 700 tropas viajarían a Chipre, reforzando su presencia en la zona donde ya tiene dos barcos de la Marina Real, aviones y helicópteros de transporte.

"Los eventos de las últimas horas y días han demostrado lo volátil que es esta situación, por eso nuestro mensaje es claro, los nacionales británicos deben salir ahora", dijo el Secretario de Defensa John Healey.

"Nuestro gobierno está asegurando que todas las preparaciones estén en su lugar para apoyar a los nacionales británicos en caso de que la situación empeore."

El secretario de Defensa británico, John Healey, asiste a la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, Gran Bretaña, el 23 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/PHIL NOBLE)

Los intensos enfrentamientos esta semana entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, han aumentado el temor de que casi un año de conflicto explote y desestabilice el Medio Oriente, donde ya hay una guerra en curso entre Hamas e Israel en Gaza.

Starmer insta al cese al fuego

Starmer dijo que estaba muy preocupado de que la región estuviera fuera de control.

"Todos los partidos necesitan retroceder del abismo", dijo en una entrevista con la radio LBC. "Obviamente voy a ir a Nueva York a la Asamblea General de la ONU para hablar con colegas y aliados, pero mi mensaje será principalmente de cese al fuego. Retroceder del abismo. Desescala la situación".

La ofensiva de Israel desde el lunes por la mañana ha dejado 569 muertos, incluidos 50 niños, y 1,835 heridos en Líbano, según el ministro de Salud, Firass Abiad.

Miles de personas desplazadas que huyeron del sur de Líbano se refugiaban en escuelas y otros edificios.

Israel ha dicho que está cambiando su enfoque de Gaza a la frontera norte, donde Hezbollah ha estado lanzando cohetes hacia Israel en apoyo a Hamas, que también es respaldado por Irán.