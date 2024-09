Erdogan pide medidas coercitivas de la ONU contra Israel por detener el alto al fuego

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arremetió contra la ONU por su respuesta a la guerra en Gaza, lo que lo llevó a comparar al primer ministro Benjamin Netanyahu con el dictador de la Alemania nazi.

En sus declaraciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes por la mañana, Erdoğan criticó a la ONU por permitir que la justicia internacional quedara en manos de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, diciendo que la guerra en Gaza es el ejemplo más dramático.

"Hace setenta años, al igual que Hitler fue detenido por una alianza de la humanidad, Netanyahu y su red de asesinatos deben ser detenidos por una alianza de la humanidad", dijo Erdogan en sus declaraciones ante la Asamblea General de la ONU el martes por la mañana. Erdogan pidió medidas coercitivas contra Israel ante la falta de implementación de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, la propuesta de alto al fuego anunciada en mayo por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que dijo que el comportamiento de Israel una vez más ha demostrado que es "imperativo para la comunidad internacional desarrollar un mecanismo de protección para los palestinos".

Condenó a la ONU por permitir que la justicia internacional quedara en manos de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, diciendo que la guerra en Gaza es el ejemplo más dramático. Vista durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/DAVID 'DEE' DELGADO)

Erdogan dijo que cree que la autoridad de la Asamblea General para recomendar el uso de la fuerza, como en la resolución de 1950 sobre la unidad por la paz, debería ser considerada en este proceso.

Durante este tiempo, "debe establecerse un alto el fuego inmediato y permanente, deben intercambiarse rehenes y prisioneros, y la ayuda humanitaria debe llegar a Gaza sin obstáculos e ininterrumpidamente", dijo Erdogan, en su única mención a los rehenes.

Erdogan también criticó a los aliados de Israel por apoyar al país de manera "incondicional".

Erdogan exige rendición de cuentas

"¿Hasta cuándo podrás llevar la vergüenza de presenciar esta masacre, queridos amigos, mientras los niños mueren en Gaza, en Ramallah, en Líbano, mientras los bebés mueren en incubadoras?", dijo. Erdogan dijo que la única razón de la agresión de Israel contra el pueblo palestino es el apoyo incondicional de un grupo de países.

Dijo que los países que tienen influencia sobre Israel son cómplices abiertos en esta masacre y aquellos que supuestamente están trabajando por un alto el fuego en el escenario continúan enviando armas y municiones a Israel para que pueda continuar sus masacres en segundo plano. "Me gustaría saludar a mis hermanos y hermanas [que forman parte de] la resistencia legítima en Palestina", dijo. Turquía respalda el caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia para "asegurar que los crímenes de Israel no queden impunes", dijo.

"Tomaremos todas las medidas necesarias para que se haga justicia en el caso para el cual hemos presentado la solicitud", dijo Erdogan. "Aquellos que mataron a 41,000 personas no pueden descansar hasta que quienes dieron las órdenes de apretar el gatillo y arrojar las bombas rindan cuentas por sus crímenes, no suspiraremos aliviados". Erdogan acusó a Israel de retrasar la aprobación de un alto el fuego, "encontrando constantemente una excusa y matando sigilosamente a su interlocutor en las negociaciones", en un momento en que estaba más cerca de un alto el fuego. "El aplazamiento y el engaño de Israel no deben recibir más mérito", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estuvo de acuerdo, diciendo que el mundo está presenciando una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, que ahora se está extendiendo peligrosamente a Líbano. "Lo que comenzó como una acción terrorista de fanáticos contra civiles israelíes inocentes se ha convertido en un castigo colectivo para todo el pueblo palestino. Ha habido más de 40,000 víctimas mortales, en su mayoría mujeres y niños", dijo Lula. "El derecho a la defensa se ha convertido en el derecho a la venganza, lo que impide un acuerdo para la liberación de rehenes y pospone el alto el fuego".