Rusia tiene un proyecto secreto de drones de guerra en China, afirman fuentes

Rusia ha establecido un programa de armas en China para desarrollar y producir drones de ataque de largo alcance para su uso en la guerra contra Ucrania, según dos fuentes de una agencia de inteligencia europea y documentos revisados por Reuters.

IEMZ Kupol, una subsidiaria de la empresa estatal rusa de armas Almaz-Antey, ha desarrollado y probado en vuelo un nuevo modelo de dron llamado Garpiya-3 (G3) en China con la ayuda de especialistas locales, según uno de los documentos, un informe que Kupol envió al Ministerio de Defensa ruso a principios de este año detallando su trabajo.

Kupol informó al Ministerio de Defensa en una actualización posterior que pudo producir drones, incluido el G3, a gran escala en una fábrica en China para que las armas puedan ser desplegadas en la "operación militar especial" en Ucrania, el término que Moscú utiliza para la guerra.

Kupol, Almaz-Antey y el Ministerio de Defensa ruso no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este artículo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China le dijo a Reuters que no estaba al tanto de tal proyecto, agregando que el país tenía estrictas medidas de control sobre la exportación de drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Un avión no tripulado ruso es visto durante un ataque de aviones no tripulados rusos, que las autoridades locales consideran que son vehículos aéreos no tripulados (UAV) Shahed-136 de fabricación iraní, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 17 de octubre 2022. (credit: Roman Petushkov/Reuters)

Un desarrollo importante

Fabian Hinz, investigador en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de pensamiento de defensa con sede en Londres, dijo que la entrega de UAVs de China a Rusia, de confirmarse, sería un desarrollo significativo.

"Si observas lo que se sabe que China ha entregado hasta ahora, eran principalmente bienes de doble uso: eran componentes, subcomponentes, que podrían usarse en sistemas de armas", dijo a Reuters. "Esto es lo que se ha informado hasta ahora. Pero lo que realmente no hemos visto, al menos en las fuentes abiertas, son transferencias documentadas de sistemas de armas completos".

Sin embargo, Samuel Bendett, investigador principal adjunto en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), un centro de pensamiento con sede en Washington, dijo que Beijing estaría renuente a exponerse a sanciones internacionales por ayudar a la maquinaria de guerra de Moscú, y que se necesitaba más información para establecer si China estaba siendo utilizada para la producción de drones militares rusos.

El Departamento de Estado de EE.UU. y el gobierno ucraniano no respondieron a las solicitudes de comentarios. Funcionarios estadounidenses expresaron la semana pasada preocupaciones sobre lo que dijeron era el apoyo chino a la maquinaria de guerra de Rusia, negándose a proporcionar detalles específicos.

El informe de Kupol al ministerio indica que el G3 puede viajar aproximadamente 2,000 km con una carga útil de 50 kg. Se entregaron muestras del G3 y algunos otros modelos de drones fabricados en China a Kupol en Rusia para pruebas adicionales, nuevamente con la participación de expertos chinos, dijeron. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Documentación

Los documentos no identifican a los especialistas chinos en drones involucrados en el proyecto que se describió y Reuters no pudo determinar su identidad.

Según dos documentos separados revisados por Reuters, Kupol ha recibido siete drones militares fabricados en China, incluidos dos G3, en su sede en la ciudad rusa de Izhevsk. Estos documentos son facturas enviadas a Kupol en verano por una empresa rusa que, según dos fuentes de inteligencia europeas, actúa como intermediario con proveedores chinos. Las facturas, una de las cuales solicita el pago en yuan chino, no especifican fechas de entrega ni identifican a los proveedores en China.

Las dos fuentes de inteligencia dijeron que la entrega de drones de muestra a Kupol fue la primera evidencia concreta que su agencia había encontrado de drones completos fabricados en China siendo entregados a Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Pidieron que ni ellos ni su organización fueran identificados debido a la sensibilidad de la información. También solicitaron que se omitieran ciertos detalles relacionados con los documentos, incluidas sus fechas precisas.

Doble estándar en el suministro de armas

Las fuentes mostraron a Reuters en total cinco documentos, incluidos dos informes de Kupol al ministerio en la primera mitad del año y dos facturas, para respaldar sus afirmaciones sobre la existencia de un proyecto ruso en China para fabricar drones para su uso en Ucrania. El programa no había sido reportado anteriormente.

Los informes de Kupol al ministerio no dieron ubicaciones más precisas de los sitios relacionados con el proyecto. Reuters tampoco pudo determinar si el ministerio de defensa dio luz verde a la empresa para seguir adelante con la producción en serie propuesta.

Pekín ha negado repetidamente que China o empresas chinas hayan suministrado armas a Rusia para ser utilizadas en Ucrania, afirmando que el país se mantiene neutral. En respuesta a las preguntas para este artículo, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Reuters que la posición de China contrastaba con la de otras naciones con "doble rasero en ventas de armas" que, según ellos, habían "echado leña al fuego de la crisis ucraniana".

El ministerio dijo a principios de este mes que no hay restricciones internacionales en el comercio de China con Rusia al responder a un informe de Reuters que indicaba que Kupol había comenzado a producir el dron militar de largo alcance Garpiya-A1 en Rusia utilizando motores y piezas chinas.

Los nuevos documentos reportados aquí indican que la empresa estatal Kupol ha ido más allá al obtener UAV completos de China.

Tanto Rusia como Ucrania están compitiendo para aumentar la producción de drones, que han demostrado ser armas altamente efectivas en la guerra.

David Albright, un ex inspector de armas de la ONU que dirige el grupo de investigación Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional y ha llevado a cabo una extensa investigación sobre la cooperación china y rusa en la producción de drones, dijo a Reuters que Kupol podría evadir las sanciones occidentales a Rusia al establecer una instalación de producción en China donde podría acceder a chips avanzados y experiencia.

Pero Bendett en CNAS dijo que Beijing tenía razones para actuar con cautela: "Que exista oficialmente una fábrica que construye UAVs para los rusos expone a China a algunos de los efectos más severos de las sanciones, por lo que no está claro hasta qué punto China estaría dispuesta a exponerse".

Comparación del dron US Reaper

El G3 es una versión mejorada del dron Garpiya-A1, según los informes de Kupol enviados al ministerio de defensa. Fue rediseñado por expertos chinos que trabajaron a partir de los planos del Garpiya-A1, dijeron.

Kupol dijo que en ocho meses, el proyecto en China estaría listo para producir un UAV de ataque REM 1 de diseño chino con una carga útil de 400kg. Las dos fuentes de inteligencia europeas dijeron que este sistema sería similar al dron Reaper de EE. UU.

Las fuentes dijeron que otra empresa de defensa rusa llamada TSK Vektor actuó como intermediaria entre Kupol y los proveedores chinos en el proyecto. Dijeron que las empresas rusas trabajaron con una compañía china llamada Redlepus TSK Vector Industrial, con sede en Shenzhen, sin especificar el rol de Redlepus.

TSK Vektor y Redlepus no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un documento separado revisado por Reuters revela planes que involucran a Kupol, TSK Vektor y Redlepus para establecer un centro conjunto de investigación y producción de drones ruso-chino en la zona económica especial de Kashgar en la provincia de Xinjiang en China.

Reuters no pudo determinar quién produjo el documento, que llevaba los logotipos de las tres empresas, ni identificar al destinatario previsto. El "Centro Avanzado de Investigación y Fabricación de UAV" de 80 hectáreas podría producir 800 drones al año, según el documento. No se proporcionó un cronograma para cuándo estaría operativo.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su ejército recibió alrededor de 140,000 drones en 2023 y que Moscú planea aumentar este número diez veces este año.

"Quien reaccione más rápido a las demandas en el campo de batalla gana", dijo en una reunión en San Petersburgo sobre la producción de drones.