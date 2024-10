Personas que publiquen 'Desde el río hasta el mar' serán negadas la ciudadanía alemana

Las personas que publicaron 'Desde el río hasta el mar' en las redes sociales les será negada la ciudadanía alemana, de acuerdo con las estipulaciones de la nueva ley de ciudadanía, citada por el canal alemán NDR (Radio y Televisión del Norte de Alemania) y el Ministerio del Interior Federal esta semana.

Las personas que están empleadas en Alemania pueden trabajar para obtener la ciudadanía después de cinco años, en comparación con los ocho años requeridos anteriormente en la ley. Aunque la ley entró en vigor el 27 de junio de este año, los requisitos se han endurecido, especialmente en lo referente a "el racismo, el antisemitismo o cualquier otra forma de misantropía excluye la naturalización", según el Ministerio del Interior Federal alemán.

Uno de los requisitos para la ciudadanía, la cláusula 10.1.1.1.3.1, se refiere a "la responsabilidad histórica especial de Alemania por la injusticia del nacionalsocialismo y sus consecuencias, especialmente por la protección de la vida judía".

Esta cláusula estipulaba que un individuo que contravenga el compromiso legal de Alemania con la protección de los judíos no puede ser elegible para la ciudadanía. Un grupo de personas sostiene una pancarta en la que se lee ''Jerusalén es la capital de Palestina Libertad para Palestina'' mientras participan en una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás, en Berlín, Alemania, (credit: REUTERS)

Esta cláusula incluía la negación de los hechos o la magnitud del genocidio de los judíos de Europa por parte de la Alemania nazi (el Holocausto) y acusar a los judíos o al Estado de Israel de inventar o exagerar el Holocausto.

También incluía las siguientes declaraciones, "Del río al mar", posiblemente con la adición de "Palestina será libre", "Vamos a bombardear Tel Aviv", "Muerte a Israel" e "Israel, asesino de niños".

El uso de mapas en los que el territorio del Estado de Israel se reemplaza con los colores de la bandera palestina también se consideraba una violación de la ley.

'Incompatible con la ley alemana'

Lo anterior puede considerarse como motivos para la exclusión de la ciudadanía, ya que, según NDR, las personas son consideradas incompatibles con un compromiso con la constitución alemana si violan la especial responsabilidad histórica de Alemania hacia la vida judía.

Esta estipulación incluye dar me gusta, compartir o comentar dichos eslóganes en las redes sociales.

El Ministerio del Interior Federal dijo que, al pronunciar tales eslóganes, se debe tener en cuenta el contexto en el que se dicen. Por ejemplo, si "declaraciones como 'Desde el río hasta el mar' coinciden con un llamado explícito a acciones violentas contra el Estado de Israel", esto debería ser cuestionado en una entrevista de ciudadanía.

Mientras que NDR afirmó que los estados alemanes tienen autonomía sobre la naturalización bajo su autoridad, un portavoz explicó a la dpa que "La práctica de los últimos años ha demostrado, sin embargo, que los estados se guían por las instrucciones de aplicación del Ministerio del Interior Federal, de modo que se apliquen uniformemente las regulaciones legales en materia de derecho de nacionalidad".

En marzo, se informó que el examen de ciudadanía de Alemania ahora incluiría preguntas sobre el Holocausto, el judaísmo e Israel para filtrar a personas con puntos de vista antisemitas, según un informe de Der Spiegel.

"Si no compartes nuestros valores, no puedes obtener un pasaporte alemán. Hemos trazado una línea roja cristalina aquí", dijo la ministra del Interior Nancy Faeser a Der Spiegel.

"El antisemitismo, el racismo y otras formas de desprecio por la humanidad excluyen la naturalización".

En agosto, un manifestante que coreó "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre" en una manifestación en Berlín fue multado con 600 euros por un tribunal alemán.