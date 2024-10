Biden: Estamos pidiendo a Israel que deje de atacar a los cascos azules de la ONU

Estados Unidos, Francia, Italia y España han denunciado todos los disparos de las FDI contra los puestos de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano, mientras las tropas israelíes operan contra Hezbolá en esa región.

Un reportero le preguntó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el viernes: "¿Está pidiendo a Israel que deje de atacar a los cascos azules de la ONU?"

Biden respondió: "Absolutamente, positivamente."

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, enfatizó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, "la importancia de garantizar la seguridad de las fuerzas [de mantenimiento de la paz] en la zona y instó a coordinar esfuerzos para pasar de las operaciones militares a un camino diplomático tan pronto como sea factible".

Acciones ampliamente condenadas

Los líderes de Francia, Italia y España condenaron el viernes los disparos contra la posición de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) explicando que tales ataques eran "injustificables" y deberían "cesar de inmediato". Fuerzas de mantenimiento de la paz de la FPNUL de la República de Corea realizan una patrulla de vehículos en los alrededores de Tiro, al sur del Líbano, el 21 de febrero de 2024. (credit: Pasqual GORRIZ/UN)

Dos cascos azules de la ONU resultaron heridos el viernes por un ataque israelí cerca de su torre de vigilancia en el sur del Líbano, informó el ejército israelí, mientras explosiones sacudieron la base principal de los cascos azules en la zona de Naquora por segunda vez en 48 horas, mientras las fuerzas israelíes combatían a Hezbolá.

Los tres países, los mayores contribuyentes europeos a la UNIFIL en términos de personal, expresaron "indignación" en un comunicado conjunto después de que varios cascos azules resultaron heridos allí.

"Estos ataques constituyen una grave violación de las obligaciones de Israel bajo la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bajo el derecho internacional humanitario", dijo el comunicado.

"Recordamos que todos los cascos azules deben ser protegidos y reiteramos nuestro elogio por el compromiso continuo e indispensable de las tropas/personal de la UNIFIL en este contexto tan desafiante", añadió, pidiendo "un alto el fuego inmediato".

Los tres países dijeron que confiaban "en el compromiso de Israel con la seguridad de las misiones de paz de la ONU y bilaterales en Líbano, así como en las organizaciones internacionales activas en la región".

Las FDI dijeron que el disparo del viernes contra un puesto de UNIFIL ocurrió mientras sus fuerzas estaban operando contra una "amenaza inmediata contra ellas". Dijeron que estaban examinando las circunstancias del incidente pero culparon a Hezbolá por operar deliberadamente cerca de esos puestos.