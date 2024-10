¿Cristóbal Colón era judío? Su ADN está siendo probado

Investigadores españoles están a punto de publicar los resultados de pruebas de ADN realizadas en los restos de Cristóbal Colón en una investigación científica que podría reconfigurar nuestra comprensión de una de las figuras más famosas de la historia.

El misterio que rodea los orígenes del explorador del siglo XV ha sido durante mucho tiempo motivo de acalorados debates. Según los libros de historia, ¿era él el italiano de Génova, o podría haber tenido ascendencia judía? Esta pregunta antigua podría finalmente ser respondida.

El equipo forense, liderado por el profesor José Antonio Lorente de la Universidad de Granada, ha pasado más de dos décadas analizando el ADN de los restos enterrados en la Catedral de Sevilla.

Colón, conocido en español como Cristóbal Colón, falleció en 1506 y desde entonces se ha vuelto controvertido, con varios países reclamando sus orígenes.

A lo largo de los años, teorías en competencia han sugerido que Colón podría haber sido español, vasco, portugués o incluso judío. Muchos historiadores se han sentido fascinados por la idea de que pudo haber ocultado su herencia judía para evitar la persecución de los monarcas católicos de España.

Los resultados, que se emitirán en un documental titulado ADN de Colón: El Verdadero Origen en la cadena de televisión nacional de España RTVE, prometen arrojar luz sobre el enigmático pasado del explorador.

Lorente confirmó que muestras de ADN tomadas de Colón, su hijo Hernando y su hermano Diego han dado lugar a descubrimientos significativos. "Hemos podido demostrar más allá de toda duda que los restos en Sevilla pertenecen a Cristóbal Colón", dijo Lorente, aunque aún se están debatiendo los detalles sobre su lugar de nacimiento.

La investigación es parte de un esfuerzo por resolver el misterio de la nacionalidad de Colón. Las afirmaciones sobre sus orígenes van desde Italia hasta España y Portugal, con algunas teorías sugiriendo que era el hijo ilegítimo de la nobleza.

Sin embargo, una teoría sugiere que Colón era un judío español que deliberadamente ocultó sus raíces durante la época de la Inquisición española.

A pesar de siglos de especulación, gracias a las técnicas modernas de ADN, la verdad sobre el linaje de Colón podría ser descubierta solo ahora. El documental promete presentar pruebas concluyentes que podrían revolucionar nuestra comprensión del hombre detrás de uno de los viajes más significativos en la historia humana.

La investigación tiene como objetivo ver si la identidad de Colón será reescrita o reafirmada.

La Conexión Judía

Una de las posibilidades más intrigantes es que Colón podría haber sido descendiente de judíos. Los defensores de esta teoría señalan varias pistas, incluido el uso de símbolos judíos por parte de Colón y un misterioso vacío en su vida temprana, que algunos creen que podría explicarse por la necesidad de ocultar su origen.

Si esta teoría resulta ser correcta, colocaría a Colón entre los muchos judíos que vivieron ocultos durante la Inquisición española, complicando aún más su legado. Si bien Colón es celebrado por sus descubrimientos, su papel en la conquista europea de las Américas también ha sido objeto de duras críticas, especialmente en lo que respecta a su trato a las poblaciones indígenas.

Los resultados de ADN esperados para este fin de semana podrían responder preguntas que se han tenido por mucho tiempo y posiblemente incluso remodelar la imagen de Colón como explorador y su compleja historia personal.