Café en Oakland crea una bebida en honor al líder de Hamas Yahya Sinwar

(JTA) — Un café en Oakland, California, propiedad de palestinos, ha introducido un menú para celebrar su primer aniversario que incluye un artículo en honor al líder de Hamas.

Cerca del final de su menú, la Jerusalem Coffee House anuncia el jugo de naranja, jengibre y zanahoria "Sweet Sinwar". La bebida de $10 comparte nombre con Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista y arquitecto de su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel.

El café lanzó el menú el lunes, primer aniversario del ataque y un día que tuvo manifestaciones pro-Israel y pro-palestinas en todo Estados Unidos, así como muestras de duelo en las comunidades judías.

También se ofrece el té helado "iced in tea fada", nombrado en honor a "intifada", la palabra que denota levantamientos palestinos, el segundo de los cuales mató a unos 1.000 israelíes hace dos décadas. Y el motivo de diseño del menú presenta triángulos rojos invertidos, un símbolo utilizado por Hamas para indicar objetivos militares el 7 de octubre.

Un representante de la Jerusalem Coffee House declinó responder preguntas sobre el menú con la Agencia Telegráfica Judía. El representante le pidió a este reportero a través de un mensaje directo en Instagram que "compartiera su opinión sobre si siente que los medios han sido precisos al informar sobre el genocidio en Gaza" y no respondió a más preguntas.

El menú, que el café publicó en Instagram, también ha circulado en redes sociales, incluido por el influyente de derecha Andy Ngo, quien lo compartió con sus 1.5 millones de seguidores en X. Algunos usuarios en sus respuestas llamaron a dejar críticas negativas para el café en Google Maps. Un aviso en la página de Yelp del café indica que actualmente está siendo monitoreada por el equipo de soporte de Yelp "por contenido relacionado con informes de medios".

Públicamente, el café está adoptando una postura desafiante

"Gracias a nuestra hermosa comunidad por el apoyo y los comentarios sobre nuestro nuevo menú, esperamos seguir construyendo con todos ustedes", dijo el café en una historia en Instagram. "A medida que crecemos y nuestra comunidad continúa floreciendo, estos sionistas seguirán llorando y pidiendo atención... se divierten dejando críticas de mierda en nuestro Yelp; ¡échenle un vistazo y dejen una mejor reseña, arraigada en la honestidad y autenticidad de su experiencia en Jerusalén y visítenos! ¡Estamos aquí hasta las 3!"

El Café Jerusalem abrió el año pasado y, según la publicación Eater, es propiedad de Abdulrahim "Raheem" Harara, cuyos padres nacieron en Gaza. El café sirve comida y bebidas inspiradas en la cocina palestina. También organiza eventos benéficos para el Fondo de Ayuda para los Niños Palestinos, varios talleres relacionados con la cultura palestina y eventos para la comunidad musulmana y activistas locales.

Es el último restaurante en utilizar o involucrarse en el debate sobre la guerra entre Israel y Gaza con un lenguaje inflamatorio. En marzo, una sidrería de Utah declaró: "No se permite la entrada a sionistas". Y varios restaurantes kosher o propiedad de judíos han enfrentado protestas o vandalismo debido a su apoyo real o percibido a la campaña militar de Israel.

En el área de la bahía, organizaciones judías locales se sintieron ofendidas por el menú del café.

"Alabar al cerebro terrorista del ataque del 7 de octubre en Israel con el título 'Dulce Sinwar' y decorar un menú con triángulos rojos invertidos utilizados por Hamas como símbolo de marketing para glorificar atrocidades horribles es despreciable y de mal gusto para todos", dijo Marc Levine, director regional del capítulo central del Pacífico de la Liga Antidifamación (ADL). "Celebrar el asesinato, la agresión sexual y el terror es aborrecible y no tiene lugar en Oakland y debería ser condenado por todos".

Tyler Gregory, CEO del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía del Área de la Bahía, le dijo a JTA en un comunicado que sintió que el menú estaba en línea con la forma en que el gobierno de la ciudad de Oakland ha abordado la guerra entre Israel y Hamas. En noviembre pasado, el Concejo Municipal rechazó una propuesta para condenar a Hamas, la misma noche en que el consejo unánimemente pidió un alto al fuego en la guerra en Gaza. "Fue la habitación más antisemita en la que he estado", dijo Gregory en ese momento.

"No es casualidad que, dadas las numerosas fallas gubernamentales de la Ciudad de Oakland en apoyar a la comunidad judía el año pasado, el cerebro de Hamas, Yahya Sinwar, sea glorificado de esta manera enfermiza por la masacre de miles de judíos", dijo Gregory en un comunicado el jueves. "Continuaremos trabajando con líderes aliados en Oakland y en todo el Área de la Bahía para frenar el antisemitismo que ha continuado sin cesar desde el 7 de octubre pasado".

La cafetería no se ha alejado de la provocación durante su primer año, que comenzó con un lanzamiento suave en septiembre de 2023. A finales de junio, Jerusalem Coffee House organizó una proyección del debate presidencial entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, y llamó al evento: "Violencia Blanca sobre Blanca: Colapso del Mayor Estado Colonial de Colonos".

Una publicación promocional para el evento mostraba esvásticas en los ojos de una caricatura de Trump y estrellas de David en los ojos de Biden. Ambos candidatos llevaban cuernos de diablo.

En diciembre pasado, la cafetería anunció una promoción especial de gingerbread latte para el día de Navidad, en la que pagas lo que puedas. "Sé que todos estamos sufriendo en este momento, y puede parecer falso ser festivo durante esta temporada navideña", escribió la cafetería en Instagram, señalando que las celebraciones públicas de Navidad habían sido canceladas en Cisjordania debido a la guerra en Gaza. Sin embargo, dijo que habían decidido abrir ese día "para honrar el llamado a crear conciencia global sobre este genocidio horrible perpetrado por el sionismo y la supremacía blanca".

La publicación concluyó con una frase ampliamente utilizada por activistas palestinos que muchos grupos judíos consideran un llamado a la destrucción de Israel, y una alusión aparente al debate sobre su significado.

"Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", escribió Jerusalem Coffee House. "Y sí, sabemos lo que eso significa".