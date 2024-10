El mundo en guerra: Conflictos y tensiones con armas nucleares

El año 2024 ha sido testigo de numerosos conflictos armados en todo el mundo, desde conflictos internos a pequeña escala hasta batallas mecanizadas que acaparan titulares. Y en medio de este bullicio, las tensiones están aumentando entre rivales geopolíticos, con algunas de las naciones más poderosas del mundo pareciendo prepararse para guerras importantes en un futuro cercano.

En uno de estos conflictos, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la Tercera Guerra Mundial no se limitaría solo a Europa, y que todo el mundo terminaría sintiendo los efectos de un conflicto global.

Si la Tercera Guerra Mundial está cerca o no es motivo de debate, pero la preocupación es sin duda real. Durante los últimos años, el infame Reloj del Juicio Final de los Científicos Atómicos ha estado peligrosamente cerca de la medianoche, y una de las principales razones es la implicación de naciones armadas con armas nucleares en guerras importantes.

Estas guerras incluyen la Guerra Rusia-Ucrania, así como las guerras de Israel tanto con Hamas en Gaza como con Hezbolá en Líbano. Sin embargo, las tensiones también han aumentado con Estados Unidos, un firme aliado de Israel y Ucrania, ya que se involucra aún más en ambos asuntos en Europa y en las tensiones en Oriente Medio con Irán, una nación en la que muchos creen que alberga sus propias ambiciones nucleares.

Y mientras tanto, China ha estado aumentando las tensiones contra Taiwán, ya que los temores de un posible ataque chino se ciernen, y las tensiones entre Corea del Norte y su vecino del sur han estado acaparando titulares. ¿Conduciría la GUERRA con Irán a la destrucción de Israel, o Israel no tiene más remedio que atacar? (credit: LIGHTSPRING/SHUTTERSTOCK)

Es posible que no estemos caminando hacia una guerra mundial, pero podríamos estar camino a un mundo en guerra.

Aquí tienes un vistazo a los grandes conflictos en el mundo, así como aquellos que podrían estallar en cualquier momento.

Guerra Rusia-Ucrania

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, ambos bandos han estado luchando con uñas y dientes para lograr nuevos avances a medida que el conflicto continúa en un violento punto muerto.

Aunque Ucrania logró detener rápidamente el avance de Rusia en sus fronteras, las fuerzas de Moscú hicieron avances incrementales con el tiempo en las partes este y sur del país. Y las ciudades y pueblos ucranianos eran regularmente golpeados por el fuego de misiles y artillería rusos.

Sin embargo, Ucrania bajo el presidente Volodymyr Zelensky ha hecho grandes esfuerzos para resistir, luchando por recuperar ciudades y pueblos tomados por Rusia, e incluso atacando ocasionalmente en territorio ruso. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La guerra cambió, sin embargo, el 6 de agosto, cuando las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera hacia la óblast de Kursk en Rusia. Las tropas ucranianas tomaron el control de más de 1,000 kilómetros cuadrados muy rápidamente, con el objetivo de presionar a Moscú para negociar, dañar las líneas de suministro rusas y desviar la presencia militar rusa.

A dos meses de la batalla, todavía está en curso y no está claro si Rusia logrará retomar Kursk o si Ucrania resistirá. Pero debajo de todo esto está la presencia del vasto arsenal nuclear de Rusia, que proyecta una sombra ominosa sobre el conflicto. Actualmente se desconoce si Rusia los desplegará, pero sigue siendo motivo de preocupación.

Guerra entre Israel y Hamás en Gaza

Después de la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas de Hamás se infiltraron en el sur de Israel y mataron a 1,200 personas y secuestraron a cientos más, las FDI lanzaron la Operación Espadas de Hierro para contraatacar. Rápidamente esto se convirtió en la Guerra entre Israel y Hamás e incluso vio la primera invasión terrestre en la Franja de Gaza en años.

En ese tiempo, las FDI han luchado en toda Gaza para tratar de acabar con Hamás, apuntando a su liderazgo y destruyendo sus túneles, almacenes de armas y lanzadores de cohetes.

Al momento de escribir esto, las FDI han logrado un gran avance en ciudades importantes como Ciudad de Gaza, Jabalya, Khan Yunis y Rafah. Sin embargo, ha tenido un costo, con varios soldados de las FDI resultando heridos o muertos, varios de los rehenes siendo asesinados o aún retenidos en Gaza, y las muertes y desplazamientos de decenas de miles de palestinos gazatíes.

Sin embargo, Hamás ha demostrado ser resistente, librando una guerra de guerrillas contra las FDI incluso cuando sus principales capacidades militares han sido destruidas. El líder de la organización terrorista, Yahya Sinwar, también sigue eludiendo a las fuerzas israelíes y se cree que se esconde en el laberinto de túneles bajo Gaza.

Los intentos de impulsar un alto el fuego y negociar un acuerdo de rehenes hasta ahora han sido infructuosos, a excepción de un breve alto el fuego en los primeros meses de la guerra.

La guerra también ha tenido un impacto en el resto del mundo, con importantes protestas surgiendo en todo Occidente, especialmente en los campus universitarios. Sin embargo, también ha tenido consecuencias para el envío global, con la participación de los houthis de Yemen del lado de los palestinos haciendo que atravesar el Mar Rojo sea más peligroso.

Israel se cree ampliamente que tiene armas nucleares, aunque nunca lo han confirmado oficialmente. Sin embargo, la amenaza de que se utilicen en cualquier conflicto persiste, lo que sin duda tendría implicaciones duraderas para la región y más allá.

Conflicto Israel-Hezbolá en Líbano

Desde los primeros días de la Guerra Israel-Hamas, Hezbolá con sede en Líbano ha estado involucrado en apoyar a sus aliados gazatíes. Esto incluye el lanzamiento de cohetes, drones y misiles hacia el norte de Israel, obligando a los residentes a evacuar.

Mientras las FDI se habían centrado fuertemente en Gaza, la situación en el norte continuó escalando con más ataques de Hezbolá y contraataques de Israel. Esto incluyó un ataque de Hezbolá el 27 de julio en la ciudad drusa de Majdal Shams en los Altos del Golán, matando a 12 niños, y una represalia israelí el 30 de julio matando al comandante senior de Hezbolá, Fuad Shukr.

Sin embargo, con el gobierno israelí haciendo oficialmente que el retorno de los residentes al norte sea un objetivo de guerra importante, una gran escalada estalló en septiembre, comenzando con la explosión masiva de localizadores y radios personales en todo Líbano e incluso partes de Siria en lo que se cree que fue un ataque israelí dirigido a miembros de Hezbolá, quienes habían cambiado a localizadores para evitar que Israel hackeara sus teléfonos.

Esto fue seguido días más tarde por la IDF habiendo asesinado con éxito al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Después de esto, la IDF comenzó una invasión terrestre limitada del sur de Líbano, apoyada por numerosos ataques aéreos, con el objetivo de alejar a Hezbolá de la frontera. Estos han tenido el efecto de debilitar repetidamente las filas del liderazgo de Hezbolá.

El grupo terrorista continúa lanzando cohetes, misiles y drones contra Israel incluso mientras la guerra continúa, y queda por ver cómo continuará escalando este conflicto.

Conflicto Israel-Irán

Irán es un partidario de Hezbolá, Hamás y los hutíes. De hecho, a menudo se argumenta que las guerras actuales de Israel son simplemente parte de una guerra en las sombras más grande contra Irán y su red de representantes.

Israel ha destacado durante mucho tiempo que Irán representa una amenaza existencial para el estado, especialmente con su programa nuclear, que Jerusalén y sus aliados creen que está destinado al desarrollo de un arma nuclear.

Esto, junto con la participación activa de Irán en la región durante el transcurso de la guerra, provocó que las tensiones se desbordaran. En abril de 2024, después de un ataque aéreo israelí a un consulado iraní en Damasco que mató a un general de la IRGC, Teherán respondió con una ola masiva de drones y misiles para atacar al estado judío.

Este ataque fue en gran parte frustrado por Israel y sus aliados, y más tarde Israel se vengó con éxito. Sin embargo, después de que Israel asesinara al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, mientras se encontraba en Teherán, Irán amenazó con llevar a cabo otro ataque mucho más grande contra el estado judío.

Pasaron los meses y no hubo respuesta, muchos analistas afirmaban que se estaba utilizando como táctica de negociación.

Durante este tiempo, Israel continuó escalando la situación con Hezbolá, incluyendo el lanzamiento de una invasión terrestre. Como resultado, el 1 de octubre, Irán llevó a cabo una nueva ola de ataques con misiles contra Israel, incluyendo el presunto uso de misiles hipersónicos.

Este ataque fue mucho más rápido que el anterior, con solo minutos de advertencia en lugar de varias horas como en abril. Sin embargo, la mayoría de los misiles fueron interceptados con éxito, y aunque hubo objetivos militares israelíes destruidos, solo una persona resultó muerta.

El ataque desató furiosas respuestas de la dirigencia de Israel, con tanto el gobierno como la oposición exigiendo represalias contra Irán.

En el momento de escribir esto, aún no ha ocurrido ninguna represalia.

Tensiones en la frontera coreana

Corea del Norte y Corea del Sur han estado en un estado de tensión durante años. Ambos países no reconocen la existencia del otro y reclaman plena soberanía sobre toda la Península de Corea, y ambos poseen culturas y gobiernos radicalmente diferentes.

En 2024, el líder norcoreano Kim Jong Un llamó a abolir todas las referencias a la cooperación y reunificación de la constitución, lo que desató una ola de discursos y acciones anti-unificación dentro de Corea del Norte.

La situación se intensificó aún más cuando Corea del Sur comenzó a enviar billetes de dólar, propaganda anti-Kim Jong Un y K-pop a través de globos hacia Corea del Norte. En respuesta, Corea del Norte comenzó a enviar globos llenos de basura al Sur, lo que llevó a Seúl a permitir la reanudación de la propaganda anti-norcoreana en altavoces alrededor de la frontera.

Más recientemente, Pyongyang acusó a Corea del Sur de volar drones sobre territorio norcoreano para difundir propaganda, y en respuesta, supuestamente comenzó a destruir antiguas carreteras intercoreanas a lo largo de la frontera. Informes de medios adicionales afirmaron que las tropas norcoreanas fueron puestas en alerta máxima.

Según un informe de France24, se ordenó a ocho brigadas de artillería que estuvieran listas para abrir fuego, y funcionarios norcoreanos han estado amenazando al Sur si la actividad de drones no cesa.

Corea del Sur cuenta con un ejército muy grande y bien equipado, con cientos de miles de soldados sirviendo activamente y millones más en la reserva. También cuentan con el apoyo de aliados occidentales como Estados Unidos, Reino Unido, Israel y la Unión Europea, siendo Estados Unidos en particular el que mantiene una presencia militar grande y activa en Corea del Sur con más de 20,000 soldados activos.

Las capacidades militares de Corea del Norte están sujetas a especulaciones intensas, siendo incierto lo actualizado que está su equipo en comparación con otros ejércitos occidentales.

Pero más allá de las especulaciones sobre la calidad de su arsenal, Corea del Norte compensa esto con números, presumiendo de tener uno de los ejércitos más grandes de la Tierra. De hecho, si se tienen en cuenta las fuerzas paramilitares, entonces en realidad sería el ejército más grande de la Tierra, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Algunas fuentes también afirman que Corea del Norte, aunque aparentemente carece de portaaviones, puede presumir de tener la flota de submarinos más grande del mundo.

Pero el aspecto más notable del arsenal de Corea del Norte son sus capacidades nucleares, respaldadas por varios misiles balísticos intercontinentales (ICBM). El Departamento de Defensa de los Estados Unidos también cree que Corea del Norte tiene armas químicas en su arsenal.

Incluso si la mayor parte del ejército del país está construido con equipos obsoletos, la capacidad de disparar armas químicas y ICBM nucleares es suficiente para generar una grave preocupación sobre cualquier posible escalada militar en la Península de Corea.

Tensiones entre China y Taiwán

China ha luchado durante mucho tiempo con el tema de Taiwán, la isla a donde huyeron los restos del gobierno nacionalista del Kuomintang al final de la guerra civil china.

En ese momento, China no tenía la fuerza militar para enfrentarse a Taiwán, que quedó sola y eventualmente se convirtió en una democracia próspera y rica y un líder mundial en el sector de los microchips, convirtiéndose en el pilar de la industria tecnológica.

Pero Beijing nunca renunció a su reclamo sobre la isla y la reconoce oficialmente como parte de China, aunque en rebelión. Desde que terminó la guerra civil, China ha estado trabajando para aumentar su poder, convirtiéndose eventualmente en una de las superpotencias globales del mundo. Su poderío militar es uno de los más grandes del mundo, presumiendo de tener la armada más grande del mundo y, contando solo al personal activo, el ejército más grande en general. También ha estado modernizándose en gran medida, y el país se ha convertido en un importante exportador de armas en todo el mundo.

Se ha convertido en líder mundial en la ciberguerra, en el sector espacial y en el uso de armas hipersónicas. También posee su propio arsenal nuclear aterrador, que se cree es el tercero más grande del mundo. Además, ha desempeñado un papel importante en la economía global, siendo un importante centro de fabricación.

En los últimos años, China bajo Xi Jinping ha adoptado una postura mucho más agresiva hacia Taiwán, incluyendo varios ejercicios militares que sirven para rodear la isla con fuerzas chinas, así como violar el espacio aéreo de Taiwán con jets militares.

En el momento de escribir este texto, el ejército chino lanzó nuevos ejercicios en el Estrecho de Taiwán que, según Pekín, "sirven como una severa advertencia a los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán".

Estos juegos de guerra han provocado tensiones adicionales entre China, Taiwán y los aliados de Taiwán. Si estas tensiones desembocan en un conflicto abierto, podría tener un impacto severo en el comercio global y el desarrollo tecnológico.