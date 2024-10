China lanza juegos de guerra cerca de Taiwán, desata ira en Taipei y EE.UU.

El ejército chino lanzó una nueva ronda de juegos de guerra cerca de Taiwán el lunes, diciendo que era una advertencia a los "actos separatistas de las fuerzas de independencia de Taiwán", lo que provocó la condena de los gobiernos de Taipei y EE.UU.

Taiwán, gobernado democráticamente y que China considera su propio territorio, había estado en alerta ante más juegos de guerra desde el discurso del día nacional del Presidente Lai Ching-te la semana pasada. El discurso de Lai fue condenado por Pekín después de que dijera que China no tenía derecho a representar a Taiwán, aunque ofreció cooperar con Beijing.

El Comando del Teatro Oriental del ejército chino dijo que los ejercicios "Joint Sword-2024B" estaban teniendo lugar en el Estrecho de Taiwán y áreas al norte, sur y este de Taiwán.

"El ejercicio también sirve como una advertencia estricta a los actos separatistas de las fuerzas de independencia de Taiwán. Es una operación legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía del estado y la unidad nacional", dijo en un comunicado en chino e inglés. En un movimiento paralelo el lunes, Beijing sancionó a un prominente magnate tecnológico de Taiwán, Robert Tsao, y a un legislador por actividades separatistas.

El comando no declaró cuándo terminarían los ejercicios. Las banderas de CHINA Y Taiwán se ven a través de un cristal roto. El escritor examina por qué la noción de Palestina reúne los requisitos para ser un Estado, mientras que el concepto de Taiwán como nación no. (credit: DADO RUVIC/REUTERS)

Publicó un mapa que mostraba nueve áreas alrededor de Taiwán donde se estaban llevando a cabo los ejercicios - dos en la costa este de la isla, tres en la costa oeste, uno al norte y tres alrededor de las islas controladas por Taiwán junto a la costa china.

Formaciones de buques de guerra chinos, destructores y aviones se están acercando a Taiwán "en proximidad cercana desde diferentes direcciones", centrándose en patrullas de preparación para el combate mar-aire, bloqueando puertos y áreas clave, asaltando objetivos marítimos y terrestres, añadió el comando.

Un anuncio militar posterior confirmó que el portaaviones chino Liaoning y sus barcos de apoyo estaban operando al este de Taiwán.

Sin embargo, no anunció ejercicios de fuego real ni áreas de no vuelo. En 2022, poco después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitara Taiwán, China disparó misiles sobre la isla.

El ministerio de defensa de China prometió el lunes tomar medidas adicionales contra Taiwán si es necesario, luego de llevar a cabo un día de juegos de guerra alrededor de la isla que Beijing reclama como su territorio.

"Las acciones del Ejército de Liberación Popular se intensificarán con cada provocación de 'independencia de Taiwán' hasta que la cuestión de Taiwán se resuelva por completo", dijo el ministerio en un comunicado.

Según se añadió, los ejercicios del lunes no fueron una repetición de los juegos de guerra anteriores celebrados en mayo, sino un aumento de la presión contra la independencia de Taiwán.

Intrusiones de la guardia costera

En un movimiento importante, la guardia costera de China rodeó Taiwán y llevó a cabo patrullas de "cumplimiento de la ley" cerca de las islas frente a la costa de Taiwán de Matsu y Dongyin, ingresando a las "aguas restringidas" de la isla de Matsu por primera vez para "desgarrar por completo" los límites establecidos por las autoridades de Taiwán, según informó la cadena estatal CCTV.

CCTV añadió que China "podría llevar a cabo patrullas de aplicación de la ley regulares alrededor de Matsu en el futuro".

El Ministerio de Defensa y la guardia costera de Taiwán dijeron que ambas agencias habían enviado sus propias fuerzas, mientras que funcionarios indicaron que el Consejo de Seguridad Nacional de Lai se reunió el lunes para discutir la situación.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, condenó los ejercicios y dijo que están "destinados a socavar la paz y la estabilidad regional y seguir coaccionando a los países vecinos por la fuerza".

El Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, dijo que China ignoró el mensaje de buena voluntad de Lai.

"Utilizar la fuerza militar para amenazar a otros países va en contra del espíritu básico de la Carta de las Naciones Unidas para resolver pacíficamente los conflictos", dijo a los reporteros.

Los medios estatales chinos dijeron que la fuerza de cohetes llevó a cabo lanzamientos simulados de misiles mientras los aviones de combate "abrieron corredores de asalto aéreo" y los bombarderos realizaron misiones de largo alcance.

En un video de propaganda, el Comando del Teatro Oriental mostró una caricatura animada de Lai con orejas puntiagudas como un demonio, y aviones de combate y barcos de guerra alrededor de la isla.

Una fuente de seguridad de Taiwán dijo que hasta ahora no había señales de lanzamientos de misiles.

Los analistas de seguridad están observando de cerca las operaciones chinas dada su amplia acumulación de capacidades de misiles y los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para mejorar sus defensas contra ellos.

"Provocaciones flagrantes"

El Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán, responsable de formular la política hacia China, dijo que los últimos simulacros de guerra de China y la negativa a renunciar al uso de la fuerza eran "provocaciones flagrantes" que socavaban seriamente la paz y estabilidad regionales.

La oficina presidencial de Taiwán dijo en un comunicado que China debería enfrentar el hecho de la existencia de la República de China -nombre formal de Taiwán- y respetar la elección del pueblo de Taiwán de vivir de forma libre y democrática.

Debería "abstenerse de provocaciones militares que puedan perturbar el statu quo de la paz y estabilidad en la región, y amenazar las libertades democráticas de Taiwán", dijo el comunicado.

En Washington, funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijeron que estaban monitoreando los ejercicios y que no había justificación para ellos después del discurso "rutinario" de Lai.

"Instamos a la República Popular China a actuar con moderación y evitar cualquier acción adicional que pueda socavar la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y en la región en general, lo cual es esencial para la paz y prosperidad regionales y es un asunto de preocupación internacional", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, utilizando las iniciales para la República Popular China, el nombre oficial de China.

Un alto funcionario de seguridad de Taiwán, que habló con Reuters bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que creían que China estaba practicando el bloqueo de puertos taiwaneses al norte y al sur de la isla y de las rutas internacionales de navegación, así como repeliendo la llegada de fuerzas extranjeras.

La bolsa de valores de Taiwán en gran parte ignoró las tensiones, con el índice de referencia .TWII subiendo un 0.3%, y no hubo signos de alarma pública.

"En realidad estoy preocupado de que pueda haber fuego accidental entre los dos lados, pero tengo total confianza en nuestro país y en nuestro ejército nacional", dijo Ben Lai, un trabajador de finanzas de 51 años, observando aeronaves aterrizar y despegar en la base aérea de Hsinchu.

El domingo, Taiwán había informado que un grupo de portaaviones chinos navegaba hacia el sur de la isla a través del estratégico Canal de Bashi que separa a Taiwán de Filipinas y conecta el Mar del Sur de China con el Pacífico.

El periódico Liberation Army Daily del PLA escribió el lunes que "¡aquellos que juegan con fuego se queman!".

"Si las provocaciones de 'independencia de Taiwán' continúan, las acciones del PLA para defender la soberanía nacional y la integridad territorial no se detendrán", dijo el periódico.

China realizó los ejercicios "Joint Sword-2024A" alrededor de Taiwán durante dos días en mayo, poco después de que Lai asumiera el cargo, diciendo que eran un "castigo" por el contenido separatista de su discurso de investidura.

Lai ha ofrecido repetidamente conversaciones con China, pero ha sido rechazado. Él afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro y rechaza las reclamaciones de soberanía de Beijing.