Islamistas radicales se reúnen en Hamburgo para exigir califato

Más de 2000 islamistas radicales se reunieron en Hamburgo, Alemania, el sábado para pedir un califato y la implementación de la ley Sharia, según informes de noticias alemanes.

En las imágenes de la reunión, se podía escuchar a la multitud coreando Allahu Akhbar, entre otras cosas.

La manifestación fue organizada por un grupo llamado Muslim Interaktiv, que es considerado por la seguridad e inteligencia alemanas como afiliado a Hizb ur-Tahrir, una organización prohibida en 2003 por promover el asesinato de judíos.

Según Tagesspiegel, Muslim Interaktiv ha sido clasificado como extremista por la Oficina de Protección de la Constitución de Hamburgo.

El grupo, fundado en 2020, está liderado por Joe Adade Boateng, también conocido como Raheem Boateng, quien habló en la manifestación. Recientemente, Hamburgo prohibió a Boateng trabajar como profesor debido a sus vínculos con el islamismo, según BILD.

En una publicación sobre el evento en Instagram del grupo, se escribió: "El orden colonial que solo puede ser superado por un califato correctamente guiado: un califato que volverá a permitir que judíos, cristianos y musulmanes vivan juntos pacíficamente."

"Califato: el fin de la ocupación, exterminación, genocidio."

El grupo también publicó en X/Twitter "Las 5 principales mentiras de Israel sobre el genocidio", en las que argumentan que la afirmación de Israel de actuar en defensa propia y sus reclamos históricos sobre la tierra son falsos.

Muslim Interaktiv afirmó que la asistencia a la manifestación fue de alrededor de 5000 personas.

La organización ha estado activa en Alemania durante el último año, organizando muchas manifestaciones, especialmente contra la guerra de Israel contra Hamás.

Über 5000 Teilnehmer!In der Einheit liegt unsere Stärke!#KalifatImNahenOsten pic.twitter.com/vGeRuPJJcU — Muslim Interaktiv (@MInteraktiv) October 12, 2024

Prohibiciones a la organización

El jefe de policía de Hamburgo, Frank Schnabel, le dijo a ZDF en abril que no veía una base legal para prohibir la organización. De manera similar, el Ministro Federal de Justicia, Marco Buschmann, dijo que sus llamados a un califato eran "políticamente absurdos", pero no punibles por ley, según BILD.

Sin embargo, Christoph de Vries, miembro del Bundestag de la CDU de Hamburgo, pidió que se prohibieran, diciendo que eran "un grupo islamista antiisraelí".

Hizb ur-Tahri

Hizb ur-Tahri, la organización afiliada presunta, es una organización política panislamista e islámica fundamentalista internacional que tiene como objetivo restablecer el califato islámico e implementar la sharia a nivel global.

Fue establecida en Jerusalén Oriental y está prohibida en Alemania, el Reino Unido y todos los países árabes excepto Líbano, Yemen y los EAU.

Gran Bretaña la designó como organización terrorista, sujeta a un acuerdo del parlamento en 2024.

"Hizb ut-Tahrir es una organización antisemita que promueve y fomenta activamente el terrorismo, incluido elogiar y celebrar los espantosos ataques del 7 de octubre", dijo el exministro del Interior James Cleverly.