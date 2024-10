Tropas norcoreanas en Rusia se preparan para combatir en la guerra de Ucrania

Corea del Norte ha enviado 1,500 tropas de fuerzas especiales al extremo oriente de Rusia para entrenar y aclimatarse en bases militares locales y probablemente serán desplegadas para el combate en la guerra en Ucrania, dijo la agencia de inteligencia de Corea del Sur el viernes.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) también dijo que había estado colaborando con el servicio de inteligencia ucraniano y había utilizado tecnología de inteligencia artificial de reconocimiento facial para identificar oficiales norcoreanos en la región de Donetsk en el este de Ucrania apoyando a las fuerzas rusas que disparaban misiles norcoreanos.

En más de 13,000 contenedores, Corea del Norte ha enviado rondas de artillería, misiles balísticos y cohetes antitanque a Rusia desde agosto del año pasado, dijo la agencia, basándose en los restos de armas recuperadas del frente de batalla en Ucrania.

En total, se informó que se han enviado más de ocho millones de proyectiles de artillería y cohetes a Rusia.

"La cooperación militar directa entre Rusia y Corea del Norte que ha sido reportada por los medios extranjeros ahora ha sido oficialmente confirmada", dijo la agencia de espionaje en un comunicado.

El líder norcoreano Kim Jong Un inspecciona el cuartel general del 2º Cuerpo del ejército norcoreano, el 17 de octubre de 2024, en esta foto difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, oficial del país. (credit: KCNA VIA REUTERS)

Anteriormente, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol convocó una reunión de seguridad no programada con importantes funcionarios de inteligencia, militares y de seguridad nacional para discutir la participación de tropas norcoreanas en la guerra de Rusia contra Ucrania, informó la oficina de Yoon.

"Los participantes ... compartieron la opinión de que la situación actual en la que los lazos más estrechos entre Rusia y Corea del Norte han pasado más allá del movimiento de suministros militares al despliegue efectivo de tropas es una grave amenaza de seguridad no solo para nuestro país, sino también para la comunidad internacional", dijo.

La oficina de Yoon dijo que Corea del Sur, junto con sus aliados, ha estado monitoreando de cerca el despliegue de tropas de Corea del Norte a Rusia desde las primeras etapas.

Corea del Sur responderá a las actividades del Norte con todos los medios disponibles, agregó, sin especificar qué acciones podría tomar.

Suplicó para involucrarse

Corea del Sur, que ha surgido como un importante exportador de armas a nivel global, vendiendo aviones de combate, obuses mecanizados y misiles, ha sido presionada por algunos aliados occidentales, incluido Washington, para ayudar a armar a Ucrania con armas letales, pero ha evitado hacerlo abiertamente.

Ramon Pacheco Pardo, de King's College en Londres, dijo que a pesar de la gravedad de los acontecimientos, puede que no sea suficiente para cambiar la posición de Seúl.

"Cuando se trata de Corea del Sur, creo que su línea roja es que Rusia proporcione apoyo a Corea del Norte que permita a Pyongyang mejorar sustancialmente su programa nuclear y de misiles, no el apoyo de Corea del Norte a Rusia."

Uniformes rusos e identificaciones falsas

Se detectó que buques pertenecientes a la Flota del Pacífico de Rusia trasladaron a alrededor de 1,500 tropas de élite norcoreanas a Vladivostok del 8 al 13 de octubre y se espera que reanuden pronto el envío de tropas, informó el NIS.

Las tropas han sido suministradas con uniformes militares rusos y armas, así como documentos de identificación falsos para cuando sean desplegadas en combate, agregó el NIS.

La agencia dijo que utilizó inteligencia artificial de reconocimiento facial para identificar con un alto grado de precisión a oficiales militares técnicos de Corea del Norte en regiones de Ucrania ocupadas por Rusia, donde están apoyando el ataque de misiles de Rusia y ayudando con problemas técnicos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Corea del Norte de desplegar oficiales junto a Rusia y de estar preparándose para enviar 10,000 soldados para ayudar en el esfuerzo bélico de Moscú, aunque el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que no hay evidencia de la presencia de Pyongyang en esta etapa.

Desde la cumbre de líderes en el extremo oriente de Rusia el año pasado, Corea del Norte y Rusia han mejorado drásticamente sus lazos militares y se reunieron nuevamente en junio para firmar una asociación estratégica integral que incluye un pacto de defensa mutua.

Rusia y Corea del Norte niegan haber realizado transferencias de armas. El Kremlin también ha rechazado las afirmaciones de Corea del Sur de que Corea del Norte podría haber enviado personal militar para ayudar a Rusia contra Ucrania.

Corea del Norte tiene 1.28 millones de tropas en servicio activo, según los datos más recientes de Corea del Sur, y ha intensificado su desarrollo de una serie de misiles balísticos y un arsenal nuclear, aumentando la tensión regional y atrayendo sanciones internacionales.

Desplegar tropas en Rusia, si se confirma, sería su primera participación importante en una guerra desde la Guerra de Corea de 1950-53.

Según informes, Corea del Norte envió una contigente mucho más pequeño a la Guerra de Vietnam y al conflicto civil en Siria.