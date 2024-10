Compañeros de One Direction totalmente destrozados por la muerte de Liam

Los compañeros de banda de One Direction de Liam Payne dijeron que estaban completamente devastados por la noticia de su muerte, con el cantante y compositor Harry Styles recurriendo a las redes sociales para decir que siempre atesoraría los años que pasaron juntos.

Payne, quien alcanzó la fama mundial con la banda de chicos One Direction, falleció a la edad de 31 años después de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el miércoles, desencadenando una oleada de homenajes de los fanáticos de todo el mundo.

Una declaración conjunta fue firmada por los cantantes Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan.

"Con el tiempo, y cuando todos lo puedan hacer, habrá más que decir. Pero por ahora, tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente", dijeron los ex compañeros de banda de Payne.

También mencionaron que sus pensamientos estaban con la familia, amigos y fans del cantante inglés, concluyendo: "Lo extrañaremos terriblemente. Te queremos, Liam".

Desde Buenos Aires, se confirmó la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction, quien aparentemente cayó del tercer piso de un edificio. Nuestros corazones están absolutamente rotos y deseamos mucha luz y fuerza a su familia y seres queridos en estos momentos. ️ pic.twitter.com/a58Fm0yP3C — MTVLA (@MTVLA) October 16, 2024

En una declaración separada publicada en Instagram el jueves, Styles dijo que la mayor alegría de Payne era hacer feliz a la gente.

"Los años que pasamos juntos permanecerán para siempre entre los años más queridos de mi vida", dijo Styles.

Malik también publicó en Instagram sobre el fallecido cantante, junto con una foto de ellos dormitando uno al lado del otro.

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto daría solo por darte un abrazo una última vez", escribió.

'Luchando con la idea de decir adiós'

Junto a una imagen de Payne abrazándolo en un concierto, Tomlinson escribió que se consideraba más que afortunado de haber tenido a Payne en su vida.

"Realmente estoy luchando con la idea de decir adiós", dijo. "Me hubiera encantado compartir el escenario contigo de nuevo, pero no pudo ser."

Las audiciones para "Britain's Got Talent" en Blackpool, Inglaterra, fueron pospuestas el jueves "debido al trágico fallecimiento de Liam Payne", dijo Applause Store, el proveedor de boletos para el espectáculo, en una historia de Instagram.