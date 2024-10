Al borde del conflicto: Corea del Norte amenaza a Corea del Sur

Corea del Norte se está preparando para hacer explotar carreteras que cruzan la fuertemente militarizada frontera con Corea del Sur, según Seúl informó el lunes, en medio de una escalada de tensiones después de que el Norte acusara a su rival de enviar drones sobre su capital, Pyongyang.

Las tropas norcoreanas estaban trabajando bajo camuflaje en las carreteras en su lado de la frontera cerca de las costas oeste y este, lo que probablemente son preparativos para hacer explotar las carreteras, posiblemente tan pronto como el lunes, dijo el portavoz militar de Corea del Sur.

La semana pasada, el Ejército de Corea del Norte dijo que cortaría por completo las carreteras y ferrocarriles conectados con Corea del Sur y fortificaría las áreas en su lado de la frontera, informó la agencia estatal KCNA.

Por otro lado, Corea del Norte acusó el viernes a Corea del Sur de enviar drones para esparcir una "gran cantidad" de folletos anti-Norte sobre Pyongyang, en lo que calificó como una provocación política y militar que podría llevar a un conflicto armado. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, deposita su voto durante unas elecciones locales, en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte, en esta imagen publicada el 27 de noviembre de 2023 (credit: KCNA VIA REUTERS)

Lee Sung-jun, portavoz del Estado Mayor Conjunto del Sur, declinó el lunes responder preguntas sobre si el ejército surcoreano o civiles volaron los drones.

Avisos y amenazas

En declaraciones adicionales durante el fin de semana, Corea del Norte advirtió de un "desastre horrible" si se volvía a encontrar que los drones surcoreanos estaban volando sobre Pyongyang. El domingo, dijo que había puesto ocho unidades de artillería completamente armadas en la frontera "en alerta para abrir fuego".

El ejército de Corea del Sur ha dicho que su negativa a responder preguntas sobre los drones se debe a que abordar lo que ha alegado el Norte sería entrar en una táctica de Pyongyang para fabricar excusas por provocaciones.

Corea del Sur ha buscado reforzar sus defensas contra drones desde 2022, dijo Lee, cuando cinco drones norcoreanos entraron en su espacio aéreo y volaron sobre la capital Seúl durante varias horas.

Lee Kyoung-haing, experto en operaciones de drones militares en la Universidad de Jungwon, dijo que los civiles no tendrían problemas para obtener drones con un alcance de 300 km (186 millas), el viaje de ida y vuelta desde el Sur a Pyongyang, con cargas ligeras como panfletos.

El domingo, el Ministerio de Defensa de Corea del Norte dijo que los drones, que según ellos fueron detectados sobre Pyongyang tres días antes este mes, eran del tipo que requerían un lanzador especial o una pista de despegue y era imposible que un grupo civil los pudiera lanzar.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra después de que su guerra de 1950-53 terminara con un armisticio, no con un tratado de paz.

Los vínculos transfronterizos son remanentes de períodos de acercamiento entre los países, incluida una cumbre de 2018 entre los líderes en la que declararon que no habría más guerra y se había abierto una nueva era de paz.

Corea del Norte ha reintroducido armas pesadas en la zona desmilitarizada fronteriza y ha restaurado puestos de guardia, después de que las dos partes declararan inválido un acuerdo militar de 2018 destinado a reducir las tensiones.