Tensión en el G20: Ucrania insta a Brasil a detener a Putin en la cumbre

El principal fiscal de Ucrania dijo que había recibido información indicando que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría asistir a la cumbre del G20 en Brasil el próximo mes, y pidió a las autoridades allí que ejecuten una orden de arresto si se presenta.

La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023, aproximadamente un año después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, acusándolo del crimen de guerra de deportar a niños.

Rusia niega las acusaciones de crímenes de guerra y el Kremlin ha rechazado la orden de arresto de la CPI como "nula y sin efecto".

Cuando se le preguntó si se había tomado una decisión sobre si Putin asistiría a la reunión de las 20 principales economías del mundo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el lunes: "No. Cuando se tome una decisión, se lo haremos saber".

El fiscal dice que Putin debe ser responsabilizado

El Fiscal General de Ucrania, Andriy Kostin, dijo a Reuters en una entrevista que "es importante que la comunidad internacional se mantenga unida y responsabilice a Putin". El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el presidente sirio Bashar al-Assad en el Kremlin en Moscú, Rusia, 24 de julio de 2024. (credit: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Debido a "información de que Putin podría asistir a la cumbre del G20 en Brasil, me gustaría reiterar que es una obligación para las autoridades brasileñas como parte del Estatuto de Roma arrestarlo si se atreve a visitar", dijo Kostin, refiriéndose al tratado que estableció la Corte Penal Internacional.

"Realmente espero que Brasil lo arreste, reafirmando su condición de democracia y de estado gobernado por el estado de derecho", dijo.

No hacerlo corre el riesgo de establecer un precedente bajo el cual los líderes acusados de crímenes puedan viajar impunemente, dijo.

Brasil envió a Putin una invitación estándar para las reuniones del G20 del 18 al 19 de noviembre en Río de Janeiro, pero según dos funcionarios del gobierno brasileño, no ha recibido indicaciones de que planea asistir.

La oficina del fiscal de la CPI se negó a hacer comentarios. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un portavoz del tribunal reiteró que depende de los estados partes y otros socios para ejecutar sus decisiones, incluidas las órdenes de arresto. Los Estados miembros "tienen la obligación de cooperar de acuerdo con" el tratado fundacional del tribunal, dijo el portavoz Fadi El Abdallah.

Entre los seis funcionarios rusos sujetos a órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional se encuentran la comisionada de derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, el exministro de Defensa Sergei Shoigu, y Viktor Sokolov y Sergey Kobylash, quienes son acusados de dirigir ataques contra sitios civiles.

A pesar de su orden de arresto de la CPI, Putin en septiembre realizó una visita oficial de estado a Mongolia, cuyo fracaso en arrestarlo fue criticado por Ucrania como un golpe a la justicia internacional.

Sin embargo, el año pasado, Putin se ausentó de una reunión de las naciones BRICS en Sudáfrica y participó en línea.

La CPI, con 124 estados miembros, se estableció en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los estados miembros no están dispuestos o no pueden hacerlo por sí mismos.