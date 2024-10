Condena a Israel mientras protege a los agresores: la hipocresía de Guterres

Una vez más, es Antonio Guterres, el hombre que es el secretario general del mundo, y un destacado antisemita en el planeta, quien eclipsa a los odiadores de judíos del mundo y se roba el protagonismo de nuevo este mes.

El ataque con misiles iraníes a Israel no lo dejó indiferente, y con la conclusión de los lanzamientos de misiles tierra-a-tierra iraníes, Guterres disparó su propio misil terrestre de imaginación en forma de una débil y liviana condena.

Expresó su preocupación por la escalada y exigió un alto al fuego, pero convenientemente olvidó mencionar que la escalada era unilateral, que Irán es el agresor y que Israel es quien está siendo atacado.

Una persona que consumiera sus noticias a través de las declaraciones de Guterres estaría convencida de que los judíos son la fuente del mal, Israel es el eje del mal, e Irán es una nación amante de la paz que apoya la lucha de los palestinos. El Secretario General de las NACIONES UNIDAS, Antonio Guterres, habla en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. (credit: Mike Segar/Reuters)

"Israel está llevando a cabo una cruel campaña militar", declaró Guterres anteriormente sobre la situación en Líbano. Es sorprendente que no haya sido descubierto como portavoz de Hezbollah.

No se molestó en mencionar que la "agresión" de Israel es contra una organización terrorista que ha estado disparando misiles contra ellos durante un año y que el propósito de la "agresión" es liberar un territorio completo que fue arrebatado a sus habitantes para crear una base para el asesinato de israelíes.

Volviendo a la condena del secretario general del universo, en la que intentó sin éxito transmitir equilibrio.

Guterres primero afirmó que los misiles fueron lanzados hacia "Israel y los territorios palestinos ocupados". Incluso le quita a Israel el derecho a ser una víctima. Después de todo, los misiles tenían como objetivo dañar a los israelíes, y si algunos de ellos cayeron accidentalmente cerca de Jericó, aún así no eran los palestinos los que estaban siendo atacados.

El nominado al Premio Nobel de la Paz

Más adelante en la declaración, Guterres - quien fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, cabe mencionar - intenta sonar como el adulto responsable: "Estos ataques, paradójicamente, no hacen nada por apoyar la lucha del pueblo palestino o aliviar su sufrimiento."

Guterres, la última persona en el mundo que aún cree que los palestinos son de interés para los iraníes, logra encontrar una interesante paradoja aquí: la violencia contra Israel, que paradójicamente no ayuda a los palestinos.

Detrás de esta retórica se esconde la verdadera intención de Guterres: la violencia contra Israel es buena, siempre y cuando ayude a los palestinos, pero esta vez, el ataque iraní no ayudó en absoluto a los palestinos, y por lo tanto no tiene valor.

Una paradoja es un fallo lógico, y en la declaración de Guterres sobre una paradoja descubierta, de hecho hay una: la condena del ataque con misiles, junto con la exigencia de un alto el fuego, perpetúa el logro de la agresión sin exigir un precio por ello.

¿Qué significado práctico tiene una condena que sirve para proteger al agresor?

Y si realmente buscamos, hay un aún mayor paradox escondido en nuestra historia: la Segunda Guerra Mundial terminó con una victoria completa del bien sobre el mal, sin un alto al fuego y sin una orden reconfortante para calmar los ánimos y perpetuar los frentes.

El Paradox de Guterres

Luego se estableció la ONU para mantener la estabilidad mundial. Desde entonces, la organización ha operado en el mundo cuyo propósito es: altos al fuego en lugar de soluciones permanentes, indecisión y rondas interminables de la misma guerra en lugar de campañas cortas con resoluciones claras.

La ONU no ayuda a la estabilidad mundial, y desde su establecimiento, las guerras - tanto frías como calientes - solo se han multiplicado. Las únicas cosas que han permanecido estables son el antisemitismo y el terrorismo.

Y aquí, casi 80 años después de su establecimiento, el secretario general de la ONU está, una figura no deseada que sirve como apoyo diplomático al eje del mal y el gran defensor del terrorismo anti-israelí. Eso es un paradoxo.

El escritor es el presidente de WIZO.