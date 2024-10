Elon Musk permite que las cuentas bloqueadas vean tus publicaciones en X

El propietario de X/Twitter, Elon Musk, anunció una actualización controvertida en la plataforma X que permitirá a los usuarios ver publicaciones en otras cuentas incluso si están bloqueadas, según reveló una publicación oficial en la plataforma el miércoles.

La publicación oficial de la cuenta de Ingeniería en X decía: "Pronto lanzaremos un cambio en cómo funciona la función de bloqueo".

Si tus publicaciones están configuradas como públicas, las cuentas que hayas bloqueado podrán verlas, pero no podrán interactuar (dar me gusta, responder, compartir, etc.)".

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.).