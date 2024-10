Corea del Norte suministra artillería a Rusia durante la guerra en Ucrania

Corea del Norte se ha convertido en un proveedor clave de proyectiles de artillería para Rusia, brindando un importante apoyo militar en el conflicto en curso con Ucrania. Según información de inteligencia occidental citada por The Times de Londres, los envíos norcoreanos representan aproximadamente la mitad de los 3 millones de proyectiles de artillería que Rusia utiliza cada año, con un estimado de 1.5 millones de proyectiles provenientes de Pyongyang. A pesar de que muchos de estos proyectiles son defectuosos, su cantidad es esencial para mantener las operaciones militares rusas en primera línea.

La dependencia de Rusia de la munición norcoreana ha crecido significativamente después de la visita de Vladimir Putin a Pyongyang en junio de 2024. Esta reunión siguió a una visita de alto perfil de Kim Jong Un a Rusia en septiembre de 2023, que marcó un punto de inflexión en la relación militar y diplomática entre los países. Se han reportado envíos regulares de munición norcoreana desde estas reuniones, solidificando el papel de Pyongyang en apoyar los esfuerzos bélicos de Moscú.

Mientras Rusia y Corea del Norte tienen lazos históricos de larga data, su relación se ha profundizado en respuesta al creciente aislamiento internacional de Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022. La reciente visita de Putin a Corea del Norte fue su primera en 24 años, subrayando la importancia estratégica de la nueva asociación. La creciente colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte plantea serias preocupaciones para la seguridad global, ya que ambas naciones continúan violando sanciones internacionales y profundizando sus lazos estratégicos.

Palabras de advertencia

Fyodor Tertitskiy, un destacado investigador de la Universidad Kookmin de Seúl, le dijo a The Media Line que Rusia y Corea del Norte han formado ahora una verdadera alianza, solidificada por un tratado formal. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asisten a una recepción de Estado en Pyongyang, Corea del Norte, el 19 de junio de 2024. (credit: SPUTNIK/VLADIMIR SMIRNOV/POOL VIA REUTERS)

Destaca que la participación de Corea del Norte, particularmente a través del suministro de proyectiles de artillería, posiciona al país como un potencial exportador a otras naciones con acceso limitado a los mercados occidentales.

"La dependencia de Rusia en los suministros militares de Corea del Norte se ha vuelto crucial, especialmente dado que los informes sugieren que Rusia recibe la mitad de sus proyectiles de artillería de Corea del Norte. Esta es una cantidad enorme, dado que las tácticas militares rusas se centran fuertemente en bombardear ciudades ucranianas antes de avanzar", dijo Tertitskiy a The Media Line.

La extensa producción de artillería de Corea del Norte es resultado de su estado hiper-militarizado, donde el 45% de la población sirve en el ejército y el término de servicio es de siete a ocho años sin precedentes. “Ningún otro país se acerca siquiera a eso”, afirma, ilustrando el intenso enfoque de Corea del Norte en la fuerza militar.

Añadió que la "segunda economía" de Corea del Norte está dedicada únicamente a la producción militar, especialmente de artillería. “Si observas la estructura del personal de un general coreano, verás lo excesivamente representada que está la artillería allí”, dijo.

El experto militar Yan Matveev dijo a The Media Line que aunque es probable que las armas norcoreanas no constituyan la mitad de toda la artillería rusa, aún juegan un papel significativo.

“A juzgar por la frecuencia con la que aparece el armamento norcoreano en las imágenes de las líneas del frente, es poco probable que estos suministros constituyan la mitad de todos los proyectiles de artillería, como sugieren algunos informes. Sin embargo, representan una parte significativa y están bastante extendidos. La completa ausencia de proyectiles de 122 mm para obuses y lanzacohetes múltiples de Corea del Norte debilitaría seriamente el poder de fuego de Rusia, aunque probablemente no de forma crítica. Esto resultaría en mayores pérdidas de infantería durante las ofensivas, ya que habría menos apoyo de artillería”, dijo a The Media Line. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Matveev compartió que la calidad de los proyectiles suministrados es extremadamente pobre.

"Por ejemplo, la cantidad de pólvora en las cargas varía, lo que dificulta la precisión del disparo. No se puede ajustar de manera confiable el fuego cuando los proyectiles caen más cerca o más lejos de lo esperado. Esto lleva a un aumento en el consumo de municiones. Si bien esto no afecta significativamente a las tácticas rusas, ya que su apoyo de fuego se basa en gran medida en bombardeos masivos e inexactos, sí limita algunas de las capacidades de la artillería. Ocasionalmente, estos proyectiles explotan dentro del cañón, aunque el mismo problema ocurre con los proyectiles fabricados en Rusia", explicó.

Según Matveev, dada la actual provisión de equipos militares y municiones de Corea del Norte, se puede esperar un mayor fortalecimiento de la cooperación militar, potencialmente extendiéndose a la transferencia de sistemas de armas más avanzados.

"Ya estamos viendo a oficiales norcoreanos llegando al frente, probablemente en el papel de instructores. Rusia también está utilizando misiles tácticos KN-23. Si bien la ampliación de la cooperación está limitada por las modestas capacidades de la industria de defensa de Corea del Norte, es muy probable que vean la guerra como un campo de pruebas y envíen más de sus misiles a Putin, y posiblemente otros equipos, como drones", dijo.

"Sin embargo, es probable que los suministros en masa se centren en municiones de calibre soviético y posiblemente equipos de la era soviética", señaló Matveev.

El artefacto de Corea del Norte no solo es abundante, sino también compatible con los sistemas rusos, ya que ambos ejércitos son ramas del ejército soviético. "Todo encajó de alguna manera", dijo, señalando cómo esta compatibilidad ha hecho que el comercio entre los dos países sea fluido y beneficioso para el esfuerzo de guerra de Rusia.

Para Corea del Norte, explicó, esta alianza ha sido un éxito deseado desde hace mucho tiempo.

"El sueño desde 1990 era diversificar su dependencia de China porque, si miras el balance comercial, es más del 90% de comercio con China. No les gusta. No les gusta depender demasiado de Beijing. No quieren poner todos los huevos en una sola canasta. Ahora, con Rusia, encontraron otra canasta, y aparte de eso, también ingresos directos. Están obteniendo alimentos para alimentar a su población. Están obteniendo más recursos para hacer lo que el Líder Supremo cree que deberían hacer", compartió Tertitskiy con The Media Line.

Tertitskiy también especuló sobre el futuro de la alianza, especialmente una vez que termine la guerra en Ucrania.

"Incluso si Putin permanece en el poder y todo políticamente está exactamente igual, Rusia ya no necesitaría a Corea del Norte como antes". Históricamente, la relación comercial entre Moscú y Pyongyang casi no existía, y Tertitskiy sugirió que podría volver a ese estado después de la guerra. "Todo ahora viene solo como un complemento al comercio de guerra".

También señaló el papel de China en la relación, sugiriendo que Beijing dio "luz verde" a la participación de Corea del Norte en la guerra con Ucrania, ya que están "bastante contentos de que los rusos estén alimentando a los norcoreanos y hayan asumido parte de la carga económica".