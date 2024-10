Israel insta a evacuación urgente de sus ciudadanos tras amenaza terrorista en playas de Sri Lanka

El consejo de seguridad nacional de Israel instó el miércoles a los israelíes a abandonar de inmediato algunas áreas turísticas del sur de Sri Lanka debido a la amenaza de un posible ataque terrorista.

La agencia indicó que la advertencia se refería al área de Arugam Bay y las playas en el sur y oeste de Sri Lanka, y se derivaba de "información actual sobre una amenaza terrorista centrada en áreas turísticas y playas".

El consejo de seguridad no especificó la naturaleza exacta de la amenaza y pidió a los israelíes en el resto de Sri Lanka que tengan precaución y se abstengan de realizar grandes reuniones en áreas públicas.

"El establecimiento de seguridad israelí... está en contacto cercano con las autoridades de seguridad en Sri Lanka y sigue de cerca los acontecimientos", dijo.

Advertencia para ciudadanos estadounidenses

La embajada de Estados Unidos en Sri Lanka también emitió una alerta de seguridad indicando que había recibido "información creíble sobre un ataque dirigido a zonas turísticas populares en el área de Arugam Bay".

"Se insta enérgicamente a los ciudadanos estadounidenses a evitar el área de Arugam Bay hasta nuevo aviso", agregó pero no dio detalles.

La seguridad policial ha sido reforzada en la zona y los funcionarios están en alerta máxima, dijo el portavoz de la policía Nihal Thalduwa en un comunicado en video emitido en Colombo.

"Esta área es un lugar popular para el surf y ha atraído a un gran número de turistas israelíes. Estamos trabajando para asegurar que permanezcan seguros", dijo Thalduwa.

Sri Lanka, famosa por sus playas prístinas, plantaciones de té y templos históricos, está viendo un resurgimiento en el turismo a medida que la nación insular se recupera de una severa crisis financiera.

En los primeros ocho meses de este año, 1.5 millones de turistas llegaron a Sri Lanka, incluyendo un total de 20,515 de Israel, mostraron datos del gobierno.

En los primeros ocho meses de este año, 1.5 millones de turistas llegaron a Sri Lanka, incluyendo un total de 20,515 de Israel, mostraron datos del gobierno.