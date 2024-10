Putin alerta en cumbre BRICS: Medio Oriente al borde de una guerra total

Oriente Medio está al borde de una guerra a gran escala después de un fuerte aumento de la tensión entre Israel e Irán, dijo el presidente ruso Vladimir Putin a los líderes de BRICS el jueves durante una cumbre celebrada en Kazán.

"El grado de confrontación entre Israel e Irán ha aumentado considerablemente. Todo esto se asemeja a una reacción en cadena y pone a todo Oriente Medio al borde de una guerra a gran escala", dijo Putin mientras estaba sentado junto al presidente chino Xi Jinping.

La cumbre de BRICS, a la que asistieron más de 20 líderes, incluidos Xi, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente turco Tayyip Erdogan, ha mostrado la profundidad de las relaciones de Rusia más allá del mundo occidental.

Gran parte de la discusión en la cumbre en la ciudad rusa de Kazán estuvo dedicada a la guerra en Ucrania y la violencia en Oriente Medio, aunque no hubo señales de que se hiciera algo específico para poner fin a ninguno de los conflictos. Rusia tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero también está aliada con Irán. Teherán ha suministrado a Moscú misiles y drones armados para su guerra contra Ucrania.

Xi, hablando después de Putin, dijo que debería haber un alto el fuego integral en Gaza, un alto al avance de la guerra en Líbano y un retorno a la solución de dos estados bajo la cual se establecerían estados tanto para Israel como para Palestina.

El Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reúne con el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en Doha, Qatar, el 24 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/Nathan Howard/Pool)

'Lo necesario para disuadir futuras agresiones'

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, instó a Israel a no intensificar su guerra con Irán y sus aliados en varias declaraciones públicas durante su visita a Oriente Medio esta semana. También planteó el tema el martes cuando se reunió con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Blinken abordó el tema el jueves durante una conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro de Qatar, Mohammed Al-Thani, en Doha.

"Con respecto a Irán, por supuesto, estamos preocupados por el potencial de un conflicto más amplio, especialmente desde que Irán lanzó su segundo ataque directo a Israel, utilizando misiles balísticos hace solo 23 días", dijo.

"Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse, y hemos estado en estrecha coordinación con Israel sobre lo necesario para disuadir futuras agresiones por parte de Irán y para asegurar que cualquier respuesta no conduzca a un ciclo interminable de escalada", dijo.

"También seguimos trabajando con nuestros socios en la región para dejar en claro a Irán que más ataques contra Israel tendrán consecuencias profundamente negativas para los intereses de Irán.

"Estar muy atentos al hecho de que el riesgo de un conflicto más amplio es alto, y es por eso que estamos decididos y actuando para tratar de asegurarnos de prevenir eso", dijo.

En una entrevista con Europe1 emitida el jueves, Netanyahu dijo que "todos reconocen nuestro derecho a responder" a los ataques de Irán contra Israel.

Habló mientras Jerusalén continúa evaluando su respuesta retaliatoria tanto al ataque directo con misiles balísticos de Irán en su contra a principios de octubre, como al intento de asesinato de Netanyahu la semana pasada por parte de Irán y Hezbollah.

Estados Unidos ha presionado en particular esta semana para avanzar en un alto el fuego que ponga fin a la guerra de un año entre las FDI y Hezbollah, basado en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció los términos del alto el fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Ese texto pide que Hezbollah no opere entre la frontera israelí-libanesa y el río Litani."

El enviado especial de EE. UU. Amos Hochstein ha estado en Líbano esta semana trabajando en un acuerdo de alto el fuego que se basaría en esa misma resolución, señalando que durante los últimos 18 años, no se ha implementado. Las FDI en los últimos meses han aumentado considerablemente su actividad militar contra Hezbollah en Líbano, incluyendo entrar en el sur del Líbano para empujar al grupo terrorista de regreso al río Litani.

En Qatar el jueves, Blinken dijo: "Mientras Israel lleva a cabo operaciones para eliminar la amenaza a Israel y a su pueblo a lo largo de la frontera con Líbano, hemos sido muy claros en que esto no puede conducir, no debería conducir, a una campaña prolongada y que Israel debe tomar las medidas necesarias para evitar las bajas civiles y no poner en peligro a los cascos azules de la ONU o a las Fuerzas Armadas Libanesas.

"En este momento, estamos trabajando intensamente para alcanzar una resolución diplomática, una que vea la plena implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y, como resultado, permita que los civiles en ambos lados de la frontera regresen a sus hogares y puedan vivir allí en paz y seguridad", dijo.

"También estamos comprometidos en fortalecer y apoyar los esfuerzos libaneses para construir sus propias instituciones, libres del control de Hezbollah, para que el pueblo del Líbano tenga más seguridad, más oportunidades, más prosperidad.

Por otro lado, la Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, estuvo en Beirut para conversaciones el miércoles y dijo que la tarea era encontrar una solución diplomática viable entre Israel y Líbano después de que Israel lograra debilitar a Hezbollah.

"Ahora la tarea es trabajar con nuestros socios en los Estados Unidos, Europa y el mundo árabe para encontrar una solución diplomática viable que proteja los legítimos intereses de seguridad tanto de Israel como de Líbano", dijo Baerbock en un comunicado.

Reuters contribuyó a este reporte.