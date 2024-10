Trump a Joe Rogan: "Profetas predicen el fin del mundo en Medio Oriente"

El ex presidente y candidato presidencial republicano de 2024, Donald Trump, discutió la relación de Israel con Estados Unidos durante la guerra y las tensiones en Oriente Medio durante una entrevista amplia de tres horas con el podcaster estadounidense Joe Rogan el viernes.

Un día después de que se publicara en YouTube, la aparición de Trump en el podcast "Joe Rogan Experience" recibió más de 22 millones de visitas en la plataforma.

Hacia la tercera hora, Trump criticó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su oponente en las próximas elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, por decirle a Israel "que no hiciera nada" durante la guerra entre Israel y Hamas.

Además, Trump elogió a Israel por "no escuchar" a Biden durante la guerra.

Biden "les dijo a Israel que no hicieran nada [durante la guerra]", continuó Trump.

"Creo que si ellos [Israel] escucharan a Biden, estarían esperando que una bomba les cayera encima en este momento", agregó.

Podcast de Joe Rogan en Spotify. The Joe Rogan Experience es un podcast presentado por el cómico estadounidense Joe Rogan (credit: SHUTTERSTOCK)

"[Biden] ha estado equivocado en muchas cosas. Supongo que tendrías que decir que ella [Harris] también ha estado equivocada porque, ya sabes, ella siempre dijo que tomaban decisiones juntos."

"Israel no siguió su consejo", repitió Trump.

El mundo acabará en Oriente Medio

Luego, Trump abordó la situación en Oriente Medio en su conjunto, destacando lo que él creía que los profetas habían dicho sobre la región y afirmó que sería el lugar "donde el mundo llegaría a su fin".

"Ya sabes, hay profetas que dicen que el mundo llegará a su fin en Oriente Medio. ¿Sabes eso, verdad?", dijo Trump.

Según un informe del New York Times, Rogan anteriormente había rechazado la oportunidad de entrevistar a Trump y lo llamó "una amenaza para la democracia".

Sin embargo, Rogan dijo en la entrevista que quería que Trump participara en su podcast después del intento de asesinato del ex presidente, que tuvo lugar en un mitin en Pensilvania en julio.

"Una vez que te dispararon, pensé, tiene que venir aquí", le dijo Rogan a Trump durante la entrevista.

Kamala Harris

Rogan también dijo que invitó a Harris a aparecer en el podcast para una entrevista. Según él, Harris aún no ha respondido a la solicitud de unirse al podcast.

"Dije que tendría una conversación con ella [Harris] como ser humano", explicó Rogan en un clip que publicó en X/Twitter sobre la invitación. Rogan enfatizó que el objetivo de tener a la invitada en su programa estaría menos centrado en políticas políticas y más orientado a conocer a los candidatos.

"No quiero escuchar sobre su posición. Conocemos su posición. ¿Quién eres?", preguntó Rogan con respecto a Harris.

Mientras realizaba la entrevista, Trump dijo que no podía imaginar que Harris aceptara aparecer en el programa.

"¿Puedes imaginar a Kamala haciendo este programa? Si ella hiciera este tipo de entrevista contigo, y espero que lo haga porque sería un desastre, ella estaría tendida en el suelo, y tú estarías diciendo, llama a los médicos", dijo Trump en el podcast.

La entrevista de Trump-Rogan se produjo menos de dos semanas antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024.