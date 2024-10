España congela venta de armas a Israel en medio de tensiones internas

Desde el 7 de octubre de 2023, España ha suspendido tanto las ventas como las compras de armas con Israel, sin otorgar nuevas autorizaciones de exportación de armas. Según El País, esta decisión se produce en medio del conflicto en la región, generando tensiones internas dentro del gobierno español.

Margarita Robles, la ministra de Defensa de España, confirmó que todos los contratos para la adquisición de armamentos israelíes están actualmente en espera. Sin embargo, según lo informado por Público, todavía existen contratos con la industria armamentística. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que solo se ha contratado la reparación de componentes aeroespaciales, temporalmente exportados a Israel y devueltos después de la reparación en el último año para mantener las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Española.

El martes, Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales de España, envió una carta a Robles en nombre de cinco ministros del grupo político Sumar, exigiendo la suspensión de cualquier contrato de armas en curso con empresas israelíes. Según Público, Bustinduy señaló "algunos contratos" que siguen activos a pesar de que España no ha autorizado ninguna nueva operación de armas desde el 7 de octubre. Hizo hincapié en que la propuesta de Sumar se basaba en una revisión exhaustiva para imponer un embargo total de armas a Israel más allá de la mera suspensión de nuevas licencias.

Palestinos ante los escombros de un edificio destruido tras un ataque aéreo israelí en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de noviembre de 2023. (credit: ATIA MOHAMMED/FLASH90)

“Pedimos que estos contratos sean cancelados inmediatamente”, advirtió Bustinduy en su carta, según informó El País. También instó a poner fin a cualquier acuerdo de defensa o seguridad vinculado a las escaladas en Gaza y Líbano. El ministro de Derechos Sociales afirmó que esto estaría en línea con las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez.

Según El País, Sánchez ha pedido a la comunidad internacional que cese el suministro de armas a Israel. En el Congreso, Sánchez declaró que las ventas y compras de armas de España con Israel se habían suspendido. Sin embargo, Público señaló que no estaba claro si se equivocó al hablar o si se proporcionaría más aclaraciones. Hasta ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, había declarado que desde el 7 de octubre no se habían emitido nuevas autorizaciones de exportación de armas a Israel, aunque las entregas previamente autorizadas aún podrían haber tenido lugar.

Mensajes contradictorios y lucha interna

A pesar de estas afirmaciones, hay informes de que los acuerdos previamente firmados se están cumpliendo. El País mencionó que cualquier intercambio de armas que ocurriera después de la suspensión estaba vinculado a contratos firmados antes del 7 de octubre. Aunque no se han emitido nuevos contratos, según Público, los acuerdos previamente firmados siguen ejecutándose.

Un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz reveló que el Ministerio de Defensa español ha aprobado programas de defensa con empresas israelíes desde octubre de 2022, por un total de €1.027 mil millones, según informó El País. Esto incluye contratos como el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (SILAM) por €576 millones, 168 lanzadores de misiles antitanque Spike por €237.5 millones y componentes del sistema de combate aéreo por valor de €207.4 millones. Algunos de estos programas involucran a las empresas de defensa israelíes Rafael y Elbit, según informó Público.

Sin embargo, según El País, la carta de Bustinduy insistía en que Sumar ha solicitado formalmente que España busque "medidas efectivas" para detener cualquier operación relacionada con acuerdos de armas con Israel. También solicitó que el país ponga fin a los contratos relacionados con las actividades de Israel en los asentamientos ilegales en los territorios palestinos, según informó Público.

Agregando a la creciente presión sobre el gobierno español, El País mencionó que docenas de figuras culturales, incluido el cineasta Pedro Almodóvar y la actriz Victoria Luengo, han escrito a Sánchez instándole a imponer un embargo total de armas a Israel. El llamado colectivo subraya la creciente demanda de acciones concretas en respuesta al conflicto en curso. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La suspensión de España de las ventas y compras de armas a Israel, según Público, refleja las tensiones internas y las complejidades de equilibrar la política exterior, los contratos de defensa y las preocupaciones humanitarias ante la guerra entre Israel y Hamas.