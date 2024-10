Escándalo de espionaje: el Mossad compra secretos rusos de empresa italiana

Agentes israelíes, presuntamente del Mossad, buscaban comprar información de una empresa privada italiana que ha estado espiando ilegalmente la vida de políticos, funcionarios públicos, personalidades del deporte y de los medios de comunicación durante años, según documentos policiales italianos citados por los medios el martes.

El escándalo de hackeo por encargo ha estado sacudiendo la política italiana y la opinión pública desde que los fiscales locales revelaron las operaciones ilícitas y arrestaron a varias personas, incluido el experto en TI Nunzio Samuele Calamucci, de 44 años, durante el fin de semana. La policía y los fiscales presentaron miles de páginas documentando llamadas telefónicas, reuniones y pruebas recopiladas en la oficina de la empresa con sede en Milán, Equalize.

Calamucci y sus colaboradores, que incluían varios miembros actuales o antiguos de las fuerzas policiales italianas, lograron hackear teléfonos y dispositivos individuales, pero también acceder a bases de datos policiales e institucionales. Cobraban precios que iban desde los 250 euros para hackear un teléfono personal hasta decenas de miles de euros por un dossier sobre un individuo específico.

Los objetivos de las operaciones de Equalize (a veces en cooperación con empresas especializadas en servicios de seguridad adicionales) incluyeron al Presidente italiano Sergio Mattarella, al Presidente del Senado italiano Ignazio La Russa, al destacado líder político Matteo Renzi, al cantante Alex Britti, y al campeón olímpico de 100 metros en 2020 Marcell Jacobs. La policía encontró 800,000 expedientes en la bóveda de la empresa.

Los servicios de la empresa eran solicitados por empresarios, empresas y otras figuras públicas.

El 8 de febrero de 2023, dos agentes israelíes no identificados visitaron la oficina de Equalize y fueron fotografiados por los Carabinieri que estaban vigilando la empresa, informó el Corriere della Sera el martes.

El día anterior, Calamucci tuvo una conversación sobre la próxima reunión con un socio, sin saber que la policía ya había intervenido su teléfono.

"Me ofrecieron un trabajo de un millón de euros", dijo Calamucci.

Según el informe de la policía italiana, los agentes israelíes querían que la firma proporcionara información sobre el grupo de milicias rusas Wagner y su financiación y actividades financieras en Europa. Además, discutieron información sobre los ciberataques rusos realizados por hackers cercanos a las autoridades rusas y la financiación de intereses rusos en el Viejo Continente.

Calamucci destacó que los israelíes no estaban actuando solo en su nombre, sino también en nombre de agencias de inteligencia adicionales. En la llamada telefónica, el hacker italiano mencionó al Vaticano.

"Están utilizando la mitad de los datos para luchar contra Wagner, mientras que están entregando la otra mitad al Vaticano", dijo.

El contacto inicial entre los israelíes y los hackers italianos, supuestamente fue facilitado por un ex Carabiniere, Vincenzo (Enzo) De Marchio, quien, en una llamada intervenida, le explicó a Calamucci que los conoció por primera vez cuando estaba destinado en la embajada italiana en Tel Aviv.

"Nos han dado 40 mil hasta ahora, a través de Enzo", dijo Calamucci, según la policía italiana.

Los investigadores italianos escribieron en su informe que De Marzio "proporcionó al grupo contactos, inteligencia extranjera y clientes de alto perfil".

Según los documentos policiales, que incluyen miles de páginas, los agentes israelíes también se ofrecieron a compartir con la firma italiana información sobre el tráfico ilícito de gas iraní en Italia que podría ser de interés para otro cliente de Equalize, el gigante energético italiano ENI (que en un comunicado ha negado estar al tanto de cualquier actividad ilegal por parte de la firma).

Líderes políticos italianos expresan preocupaciones

Varios líderes políticos italianos han expresado sus preocupaciones a medida que han salido a la luz más detalles sobre el anillo de espionaje día tras día.

"Intrusión en la vida privada de las personas y luego usar la información con fines financieros o políticos es realmente una amenaza para la democracia", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. "No podemos descartar que esta información esté siendo utilizada por nuestros enemigos geopolíticos, como Rusia u otros países".

"Estoy amargado y dolido por mí y mi familia", dijo Renzi en una entrevista con POLITICO. "No es la primera vez que algo así me sucede. Pero como italiano, estoy enojado porque esto es una amenaza para la democracia y la privacidad".