Judíos en EE.UU. se juegan todo: ¿Harris o Trump?

En este ciclo electoral, los grupos políticos judíos gastaron y trabajaron más que en sus esfuerzos anteriores en un intento de asegurar el voto judío en los siete estados críticos más importantes.

La Coalición Judía Republicana argumentó en este ciclo electoral que tenía el mejor archivo de votantes judíos en la política después de una fuerte inversión en sus sistemas de datos y modelado que permitieron un alcance microdirigido.

"Antes, si tocabas 100 puertas, tenías suerte si tal vez 10 o 20 de ellas eran judías", dijo el portavoz de la RJC, Sam Markstein, a The Post. "Hoy en día, con nuestro sistema de datos, puedes ir a esas mismas 100 puertas y 80 o 90 son judías".

A días de las elecciones, la RJC también destacó los "más de 100 exdemócratas" que se unieron a su equipo de voluntarios de la Victoria para hacer llamadas y hacer campaña por el expresidente Trump y los candidatos locales en los estados críticos con "miles" de voluntarios del equipo de la Victoria de la RJC en todo el país.

Ahora, Markstein dijo que RJC está tratando de asegurarse de que sus seguidores y votantes que han identificado y persuadido durante el último año voten.

"Así es como vamos a medir el éxito", dijo. Fotograma de un nuevo anuncio de Kamala Harris rodado en Hymie's, la misma charcutería judía de Filadelfia que sirvió de escenario para un anuncio de Donald Trump. (credit: screenshot)

En septiembre, RJC predijo que el 30% del voto judío nacional iría al ex presidente Donald Trump, con casi el 50% del voto judío yendo a Trump en los estados de disputa.

Una encuesta publicada esta semana por el Instituto de Política del Pueblo Judío encontró que el 63% de los judíos expresaron la intención de votar por Harris. Aunque ese 63% representa el apoyo demócrata más bajo en cuatro décadas, Harris aún retiene la mayoría del apoyo judío con solo el 24% de los judíos estadounidenses planeando votar por Trump.

Encuestas conflictivas durante el verano y el otoño mostraron a Harris ganando el voto judío en los estados de disputa por márgenes variables.

Esperando datos demográficos de votantes

Sin embargo, podría pasar semanas o meses antes de que los datos demográficos de los votantes estén disponibles públicamente.

Desde que Harris se convirtió en la nominada, RJC ha asignado su presupuesto récord de $15 millones en publicidad para atraer a demócratas de toda la vida lejos de su partido vinculando a Harris con los flancos más izquierdistas del Partido Demócrata y responsabilizándola por el ataque de Hamas a Israel debido a su respaldo al acuerdo nuclear con Irán.

Otro anuncio del Fondo de Victoria RJC retrató a Trump como el mejor presidente para Israel y los estadounidenses judíos.

La Coalición Judía Demócrata de América también rompió sus propios récords este año con 2.3 millones de contactos directos con votantes, ya sea por mensaje de texto, llamada telefónica o visitas puerta a puerta en persona.

La directora ejecutiva de la JDCA, Halie Soifer, tenía como objetivo hacer 2 millones de contactos con votantes. En las elecciones intermedias de 2022, la JDCA hizo 1.6 millones de contactos directos con votantes.

"Nuestro personal es más grande que nunca. Nuestra organización es más grande, lo que nos permitió alcanzar un objetivo más alto", dijo.

La JDCA también contó con 1,500 voluntarios y 50,000 participantes en eventos virtuales y presenciales, una demostración del entusiasmo y el impulso desde que Harris se convirtió en la candidata.

"No vimos este nivel de entusiasmo y el aumento de interés y participación de voluntarios a principios de este año", dijo. "Definitivamente vimos un cambio a finales de julio y agosto, y ciertamente después de la convención".

Soifer también señaló que más personas se presentaron a hacer visitas puerta a puerta de lo que ella esperaba.

Los anuncios de JDCA se han centrado en demostrar el historial de Harris luchando contra el antisemitismo y su compromiso con Israel, y que Harris y Walz son "campeones de los valores judíos estadounidenses".

JDCA también lanzó un anuncio vinculando a Trump con dictadores y fascistas como Hitler, Putin y Kim Jong Un.

Tal vez el anuncio más irónico de JDCA mostró a una mujer buscando atención médica para "hacerse examinar la cabeza" porque va a votar por los demócratas, en contra de la frecuente broma de Trump de que cualquier judío que vote por Harris debería hacerse examinar la cabeza.