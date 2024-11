Alemania cerrará consulados iraníes tras la ejecución de un ciudadano alemán-iraní

Alemania cerrará todos los consulados iraníes en Alemania pero permitirá que la embajada permanezca abierta en reacción a la ejecución de un ciudadano alemán-iraní, dijo el ministerio de relaciones exteriores el jueves.

Unos 32 empleados del consulado perderán su derecho a vivir en Alemania y deberán regresar a la República Islámica, según DW News.

El asesinato del ciudadano alemán-iraní Jamshid Sharmahd ha puesto una "extrema" presión en la relación entre Berlín y Teherán, dijo un portavoz del ministerio el miércoles.

Teherán ejecutó a Sharmahd el lunes después de que fuera encontrado culpable de "terrorismo" en 2023. Se le acusó de planear un ataque en 2008 a una mezquita que mató a 14 personas. Las fuerzas de seguridad iraníes, según informes de medios alemanes, lo secuestraron en 2020 en Dubái para que pudiera ser juzgado.

Alemania ya ha llamado de vuelta a su embajador en Irán, Markus Potzel, por la ejecución de Sharmahd y ha convocado al encargado de negocios iraní para expresar la protesta de Berlín.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, asiste a una rueda de prensa en la embajada alemana en Dekwaneh, Líbano, 23 de octubre de 2024. (credit: Emilie Madi/Reuters)

Relaciones internacionales de Irán

El ministro también pidió a la Unión Europea que añada a los Guardianes de la Revolución de Irán a su lista de grupos terroristas.

"Hemos dejado claro en repetidas ocasiones y de manera inequívoca a Teherán que la ejecución de un ciudadano alemán tendrá serias consecuencias", dijo la ministra de Relaciones Exteriores alemana Annalena Baerbock el jueves, según DW News.

La ministra de Relaciones Exteriores añadió que Berlín buscaría sanciones de la UE contra aquellos involucrados en la ejecución.

Según informes de medios alemanes, Baerbock conectó la ejecución con el apoyo político de Alemania a Israel mientras el estado judío sufre ataques de los aliados iraníes, Hamas, Hezbollah, los hutíes y grupos milicianos en Irak.

Reportes de medios alemanes indicaron que ella criticó a Teherán por jugar con la vida de "rehenes" por motivos políticos.

"El hecho de que este asesinato haya tenido lugar a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Medio muestra que [Irán] dictatorial, injusto régimen... no actúa de acuerdo con la lógica diplomática normal", dijo Baerbock. "No es sin razón que nuestras relaciones diplomáticas ya estén en su punto más bajo".

"Además, también se está deteniendo injustamente a más alemanes. También estamos profundamente comprometidos con ellos y seguimos trabajando incansablemente para lograr su liberación", dijo.