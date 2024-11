FBI ofrece recompensa por información sobre ataque terrorista de Hezbolá en 1994

Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre el bombardeo de un vuelo en Panamá en 1994, compartió el FBI en una publicación en Twitter el martes.

El Vuelo 901 de Alas Chiricanas explotó poco después de despegar de Colón, matando instantáneamente a todos a bordo, incluidos cuatro israelíes y tres estadounidenses.

The #FBI is seeking information on the bombing of Alas Chiricanas Airlines Flight 00901 on July 19, 1994, in Panama, that resulted in the death of three U.S. citizens. The U.S. Department of State is offering a reward of up to $5 million: https://t.co/nadYP8Mmn2 pic.twitter.com/GEaqsZHLKr