Vidente búlgara predice conflicto global y dominio musulmán

A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado tener el poder de ver el futuro, ofreciendo una visión de lo que espera a la humanidad. Entre ellas, Baba Vanga, una mística búlgara ciega, destaca por sus numerosas profecías que capturaron la atención pública.

Sus predicciones, que continúan despertando interés y debate, han dejado a muchos reflexionando sobre sus significados, especialmente a medida que el mundo se acerca a los años que ella describió como clave.

A medida que se acerca el año 2025, las profecías de Vanga han generado un gran interés debido a su alineación con los desafíos globales actuales. La famosa mística predijo un importante conflicto en Europa, exacerbado por las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania, con graves implicaciones nucleares.

Vanga también visualizó desastres ambientales relacionados con el cambio climático, incluidas sequías generalizadas e incendios forestales.

En una nota esperanzadora, ella previó avances en órganos humanos cultivados en laboratorio, un avance que se espera que prolongue la esperanza de vida y alivie la escasez de trasplantes de órganos. Esta combinación de urgencia y optimismo refleja las realidades complejas que el mundo enfrenta a medida que nos acercamos a 2025.

Baba Venga (credit: Screenshot/Maariv)

Guerra mundial profetizada

Cabe destacar que Baba Vanga advirtió de una nueva guerra que estallaría en 2025, amenazando a la población de Europa y potencialmente desencadenando un cataclismo global. Informes indican que ella específicamente señaló que el presidente ruso Vladimir Putin triunfaría y sugirió que Rusia dominaría a nivel global.

Además, afirmó que si bien el fin del mundo comenzaría en 2025, la extinción completa de la humanidad no ocurriría hasta el año 5079.

Más allá del conflicto, sus predicciones incluyen que Europa estaría bajo el dominio musulmán para el año 2043 y un regreso al gobierno comunista a nivel mundial para 2076. Destacó que la ruina definitiva del mundo en 5079 sería causada por un evento natural.

Baba Vanga, cuyo nombre completo era Vangelia Pandeva Gushterova, nació en 1911. Perdió la vista a los 12 años después de quedar atrapada en una violenta tormenta, un evento que afirmó le dio poderes predictivos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Estas habilidades le trajeron fama ya que sus pronósticos resonaron a nivel mundial. Incluso predijo con precisión su propia muerte, declarando supuestamente en una entrevista de 1990 que moriría el 11 de agosto de 1996, una predicción que se cumplió. A pesar de su muerte, el legado de sus profecías perdura, con nuevas interpretaciones que surgen con frecuencia.