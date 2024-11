Trump declara su victoria como el 47º presidente de Estados Unidos

Donald Trump se dirigió a sus seguidores en el Palm Beach Convention Center a las 2:30 a.m. del miércoles por la mañana tras ganar al menos 267 votos electorales con los estados disputados de Arizona, Michigan y Nevada aún por llamar.

Trump subió al escenario con su canción de campaña "Orgulloso de ser un Americano" y fue acompañado por sus hijos y nietos, incluyendo a Ivanka Trump y Jared Kushner, quienes no estuvieron involucrados en esta campaña.

Trump dijo que Dios le salvó la vida por una razón, y esa razón era "salvar nuestro país y restaurar a América a su grandeza".

"Y ahora, vamos a cumplir esa misión juntos", dijo.

"Creo que este fue el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido algo así en este país", comenzó Trump. "Y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita muy urgentemente".

La campaña de Trump "hizo historia por una razón esta noche" y eso es porque superaron obstáculos que nadie pensaba posible, dijo Trump.

"Y ahora está claro que hemos logrado algo políticamente increíble", agregó.

Trump dijo que ganar el voto popular fue "muy agradable, muy agradable".

"Tenemos un gran sentimiento de amor en esta sala muy grande con personas increíbles a mi lado. Estas personas han sido increíbles. Hicieron el viaje conmigo, y vamos a hacerte muy feliz", dijo. "Vamos a hacerte muy orgulloso de tu voto. Espero que algún día mires hacia atrás y digas que fue uno de los momentos verdaderamente importantes de mi vida cuando voté por este grupo de personas".

Trump dijo que Estados Unidos nos ha dado un "mandato sin precedentes y poderoso, hemos recuperado el control del Senado".

"Y también parece que mantendremos el control de la Cámara de Representantes", agregó.

Luego, Trump se dirigió a su compañero de fórmula, el senador de Ohio, J.D. Vance.

"Quiero ser el primero en felicitar a nuestro gran, ahora puedo decir, Vicepresidente Electo de los Estados Unidos", dijo.

Vance subió al podio, agradeciendo a Trump por confiar en él.

"Creo que acabamos de presenciar la mayor recuperación política en la historia de los Estados Unidos de América", dijo Vance entre aclamaciones. "Y bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dejaremos de luchar por ustedes, por sus sueños, por el futuro de sus hijos."

Y tras la mayor recuperación política en la historia de Estados Unidos, Vance dijo: "vamos a lograr la mayor recuperación económica en la historia de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump".

"Recibí algunas críticas al principio, pero él, yo sabía", Trump bromeó sobre Vance. "Sabía que tenía una mente brillante, tan buena como puede ser. Y amamos a la familia, y vamos a tener cuatro años geniales."

Luego, Trump permitió que hablara Dana White, CEO del Ultimate Fighting Championship, y Trump reconoció al golfista profesional Bryson DeChambeau.

Trump luego se desvió durante varios minutos expresando su adoración por Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, y describió haber visto un lanzamiento de cohete de SpaceX.

Trump concluyó su discurso volviendo a sus comentarios previamente preparados.

"Hemos construido la mayor, más amplia, la coalición más unificada. Nunca han visto nada igual en toda la historia de Estados Unidos", dijo Trump. "Nunca han visto jóvenes y mayores, hombres y mujeres, rurales y urbanos. Y todos nos estaban ayudando esta noche".

Trump dijo que sus votantes provenían de todos los rincones, "sindicalistas, no sindicalistas, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticos, árabes, musulmanes".

"Tuvimos a todos", dijo Trump. "Y fue hermoso".

Trump dijo que su victoria también es una victoria masiva para la democracia y la libertad.

"Juntos, vamos a desbloquear el glorioso destino de Estados Unidos. Vamos a lograr el futuro más increíble para nuestra gente", dijo.

Trump dijo que la tarea que tiene por delante no será fácil, pero traerá cada onza de energía, espíritu y lucha que tiene en su alma al trabajo con el que ha sido confiado.

"Este es un gran trabajo. No hay trabajo como este. Este es el trabajo más importante del mundo. Al igual que en mi primer mandato, tuvimos un gran primer mandato, un gran, gran primer mandato. Gobernaré con un lema simple, promesas hechas. Promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestras promesas", dijo.

"Nada me detendrá en cumplir mi palabra con ustedes, el pueblo; haremos que América sea segura, fuerte, próspera, poderosa y libre nuevamente. Y les pido a todos y cada uno de los ciudadanos a lo largo de nuestra tierra que se unan a mí en este noble y justo esfuerzo", continuó Trump.

Trump dijo que es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años y es hora de unirnos y "vamos a intentarlo".

"El éxito nos va a unir, y vamos a comenzar poniendo a América primero. Tenemos que poner a nuestro país primero por lo menos por un tiempo. Tenemos que arreglarlo, porque juntos, podemos hacer que América sea grandiosa de nuevo para todos los estadounidenses", dijo Trump. "No les fallaré, América. Este futuro será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte de lo que nunca ha sido antes."