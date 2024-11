Kamala Harris pronuncia discurso de concesión tras la victoria de Trump

La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, pronunció su discurso de concesión el miércoles después de la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Harris reconoció su derrota en las elecciones, diciendo: "Aunque concedo estas elecciones, no concedo la lucha que impulsó esta campaña". El discurso tuvo lugar en la Universidad Howard, una universidad históricamente negra.

"Estoy muy orgullosa de la carrera que corrimos", continuó, enfatizando que los resultados deben ser aceptados.

"Debemos aceptar los resultados de estas elecciones y participar en un intercambio pacífico de poder", dijo.

La candidata demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. Kamala Harris pronuncia un discurso, concediendo las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024 al presidente electo Donald Trump, en la Universidad Howard en Washington, EE.UU., el 6 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

"A todos los que están viendo, no se desesperen. Este es el momento de arremangarnos", continuó.

"Sé que muchos de nosotros sentimos que es oscuro... Llenemos la noche de mil estrellas. La luz de la fe, el servicio y la verdad. Que ese trabajo nos guíe incluso ante los contratiempos".

"Les agradezco a todos. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a los Estados Unidos", concluyó Harris en su discurso.

Trump gana las elecciones

Antes del discurso, se informó que Harris habló con Trump para felicitar al líder republicano por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según dos colaboradores de Harris.

Trump aseguró la presidencia de Estados Unidos en una victoria de regreso cuatro años después de ser votado fuera de la Casa Blanca, mientras decenas de millones de votantes abrazaban una visión de liderazgo que probablemente pondrá a prueba las instituciones democráticas en casa y las relaciones en el extranjero.

"No voy a empezar una guerra; voy a detener las guerras", dijo Trump en su discurso de victoria el miércoles.

Reuters y Hannah Sarisohn contribuyeron a este informe.