CPI investigará a su propio fiscal por conducta indebida

El cuerpo gobernante de la Corte Penal Internacional lanzará una investigación externa sobre su fiscal jefe Karim Khan por presunta mala conducta sexual, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto el viernes.

La presunta víctima es una abogada respetada en sus 30 años que trabajaba directamente para Khan, según el Guardian. Documentos vistos por el periódico británico muestran una acusación de tocamientos no deseados por parte de Khan y "abuso" desde abril de 2023 hasta abril de 2024.

En un incidente listado en el documento visto por el Guardian, se alega que Khan "puso su lengua" en el oído de la mujer y una fuente informó de incidentes de manoseo. La presunta víctima también dijo a colegas que Khan intentó tomarle la mano durante un viaje a Londres.

Durante otro viaje de trabajo, según documentos revelados por un informante y vistos por Associated Press, Khan presuntamente le pidió a la mujer que se acostara con él en su cama de hotel y luego "la tocó sexualmente". Supuestamente más tarde golpeó la puerta de su habitación de hotel durante 10 minutos a las 3 am.

"Las acusaciones no se relacionan con un solo incidente o un par de incidentes, sino con una mala conducta que tuvo lugar durante varios meses", dijo una fuente de la CPI.

Se pide a Khan en un documento interno circulado a los estados miembros que se aparte temporalmente de su cargo en la corte permanente de crímenes de guerra del mundo, con sede en La Haya, mientras se realiza una investigación.

El documento sin fecha y sin firma, visto por Reuters, fue circulado a los estados miembros por el personal de la CPI.

La oficina de Khan remitió las preguntas a su abogado y las llamadas telefónicas y las solicitudes repetidas de comentarios enviadas a sus abogados no recibieron respuesta.

Khan ha negado las acusaciones de mala conducta que fueron reportadas al órgano rector de la corte el mes pasado. En ese momento, él pidió que el propio órgano de supervisión interno de la corte investigara.

Una fuente con conocimiento del asunto dijo que una investigación externa fue acordada en una reunión el jueves de un grupo central del órgano rector del tribunal, la Asamblea de los Estados Partes.

Reuters no pudo determinar quién llevaría a cabo la investigación.

A pesar de que ahora se solicita que el órgano de supervisión del tribunal investigue las denuncias, el personal informado de la CPI dijo al Guardian que Khan intentó repetidamente persuadir a la víctima para que negara la presunta mala conducta. Estos intentos reportados presuntamente ocurrieron después de que se le indicara a Khan que evitara comunicaciones uno a uno con la presunta víctima.

Funcionarios, incluido Khan, según fuentes del Guardian, le dijeron a la mujer que escribiera una carta afirmando: "Nunca dije esto. Él nunca me agredió".

"Nuestro cliente niega todas las acusaciones y nos preocupa mucho que la exposición de un asunto interno confidencial y cerrado esté destinada a socavar su trabajo en curso de alto perfil en un momento delicado", respondieron los abogados de Khan cuando se les pidió un comentario por parte del Guardian.

Órdenes de arresto contra el liderazgo israelí

Los jueces de la CPI están revisando actualmente una solicitud que Khan presentó en mayo para órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y líderes de Hamas. Khan ha dicho que las acusaciones de mala conducta coinciden con una campaña de desinformación en su contra.

"No hay verdad en las sugerencias de tal mala conducta", dijo Khan en una declaración pública. "He trabajado en diversos contextos durante 30 años y nunca ha habido una queja presentada en mi contra por nadie".

Dos empleados reportaron el supuesto acoso semanas antes de que Khan anunciara que estaba investigando órdenes de arresto contra Netanyahu, informó la Associated Press.

Mientras que Khan mencionó una campaña de desinformación coincidiendo con la queja, The Guardian informó que la presunta víctima se abstuvo de presentar un informe oficial por temor a represalias y preocupaciones de que Israel o los opositores de la corte pudieran aprovecharlo.

"Ella nunca quiso nada de esto", dijo una persona cercana a ella. "Pero la queja presentada en su contra, seguida por las negaciones de Khan y los intentos de suprimir las acusaciones, la han puesto en una posición muy difícil".

El documento interno, circulado para su discusión, argumentaba que el organismo interno e independiente de la corte encargado de evaluar asuntos de conducta debería haber iniciado una investigación formal sobre las acusaciones cuando fueron reportadas por primera vez.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que la presunta víctima en el caso Khan no tiene confianza en la independencia del organismo interno de la corte, cuyo nuevo líder es un ex miembro del personal de Khan, porque detalles de los informes sobre la presunta mala conducta fueron filtrados.

El actual y futuro líder del organismo independiente no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.

El documento también muestra que la presión está aumentando sobre Khan para que se aparte temporalmente y permita que uno de sus fiscales adjuntos se haga cargo mientras se lleva a cabo la investigación.

"El fiscal debería apartarse de inmediato para dar paso a una investigación independiente", dice el documento. No estaba claro si el órgano rector de la corte le ha solicitado a Khan que lo haga.

La CPI es un tribunal permanente que puede enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión en los estados miembros o por parte de sus nacionales. Su órgano rector celebra su reunión anual a principios del próximo mes.