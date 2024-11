Acusan a agente iraní de plan para asesinar a Trump y objetivos judíos

Farhad Shakeri, uno de los tres estadounidenses acusados de intentar asesinar al presidente electo Donald Trump, también vigilaba a dos ciudadanos judíos estadounidenses y afirmó que un oficial del IRGC le ofreció $500,000 por el asesinato de cualquiera de las víctimas, anunció el Departamento de Justicia el lunes por la mañana.

Según el DOJ, también se le encargó atacar a turistas israelíes en Sri Lanka, contra los cuales el Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha emitido advertencias de viaje desde finales de octubre.

Mientras Shakeri está actualmente prófugo, los otros dos sospechosos nombrados por el DOJ - Carlisle Rivera de Brooklyn y Jonathon Loadholt de Staten Island - han sido detenidos y están esperando juicio.

"Hay pocos actores en el mundo que representen una amenaza tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como lo hace Irán", dijo el Fiscal General Merrick B. Garland.

El Departamento de Justicia ha acusado a un activo del régimen iraní que fue encargado por el régimen de dirigir una red de asociados criminales para llevar a cabo los planes de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluido el presidente electo Donald Trump. También hemos acusado y arrestado a dos individuos que presuntamente fueron reclutados como parte de esa red para silenciar y matar, en suelo estadounidense, a un periodista estadounidense que ha sido un crítico prominente del régimen. No toleraremos los intentos del régimen iraní de poner en peligro al pueblo estadounidense y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Donald Trump bombea su puño mientras es apresurado fuera del escenario durante un mitin el 13 de julio en Butler, Pensilvania, después de un intento de asesinato por Thomas Matthew Crooks. (credit: Anna Moneymaker/Getty Images)

Las víctimas judías

Aunque las identidades de los dos judíos estadounidenses que Shakeri estaba vigilando se han mantenido ocultas, la acusación oficial los describe como "empresarios judíos que residen en la ciudad de Nueva York."

Shakeri le dijo al Departamento de Justicia que el IRGC le proporcionó fotos de las víctimas, presumiblemente de las redes sociales, que indicaban su apoyo a Israel.

Además, el 7 de octubre de 2024, el IRGC encomendó a Shakeri la tarea de proveer un plan para asesinar al presidente electo Trump, aunque él afirmó que no tenía la intención de seguir adelante con proponer un plan "dentro del plazo establecido por el IRGC."

En general, los tres han sido acusados de seis delitos diferentes, incluido el asesinato por encargo y el lavado de dinero.

Con sus cargos adicionales de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, Shakeri podría pasar el resto de su vida en prisión.