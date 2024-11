Trump quiere el fin de la guerra en Gaza y un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita

La asombrosa victoria del presidente Donald Trump el martes dejó a muchos preguntándose qué llevó a tantos estadounidenses a apoyar al ex presidente en las urnas.

Pero en Israel, se imprimieron pósters felicitando a Trump y ya adornaban edificios en Jerusalén y Tel Aviv.

En una conversación con Felice Friedson de The Media Line, el ex asesor de Trump Mike Evans se destaca como pionero del sionismo cristiano.

Evans, quien lideró el movimiento de pancartas en el Estado judío, dijo que las opiniones de Trump sobre Israel jugaron un papel decisivo.

“Cada creyente de la Biblia en Estados Unidos cree que Israel es la tierra de la Biblia”, dijo Evans. Citó el capítulo 12 de Génesis, en el que Dios le dice a Abraham que “bendecirá a quienes te bendigan y maldecirá a quienes te maldigan”.

Mike Evans y Felice Friedson (credit: DARIO SANCHEZ/THE MEDIA LINE)

“Estaban muy preocupados. Sabían que Donald Trump bendeciría a Israel, y no estaban convencidos de que Kamala Harris lo haría”, dijo.

Evans, quien es el fundador del Friends of Zion Heritage Center, que también alberga el Museo Friends of Zion en Jerusalén, ha dedicado su carrera al apoyo evangélico cristiano a Israel.

Dijo que la guerra en Israel probablemente concluirá para cuando Trump asuma el cargo.

"Trump no tiene deseos de ser un presidente en tiempos de guerra", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Estaba enérgicamente en contra de la guerra en Iraq, la guerra en Afganistán, y estaba enérgicamente en contra de la guerra en Ucrania. Así que, creo que el Presidente Trump está enviando básicamente una señal al Estado de Israel, a [el Primer Ministro] Bibi Netanyahu, aunque no sea presidente en estos momentos, para que finalicen todo para el 20 de enero".

"Netanyahu puede terminar la guerra para enero, ya que tanto Hezbollah como Hamas han sido significativamente debilitados", dijo Evans. Pero para lograrlo, continuó, Israel tendrá que enfrentarse a Irán.

"Israel no puede atacar los reactores nucleares. Escribí tres libros sobre esto", señaló Evans. "En primer lugar, están fortificados. En segundo lugar, ni siquiera tienen los armamentos que los destruirían completamente. A menos que utilicen armas nucleares de bajo rendimiento, lo cual no harán, estas son ciudades de alta población".

Lo que Israel puede hacer, dijo, es colapsar la economía de Irán golpeando las refinerías de petróleo y los puertos del país. "No tendrán más dinero para financiar a Hamas, financiar a Hezbollah, o incluso fabricar sus propios misiles balísticos contra el estado de Israel", señaló.

Si Israel quiere lograr eso antes de que Trump asuma el cargo, el tiempo es corto. Pero Evans dijo que Israel está "100% preparado" para hacerlo.

"Israel tiene la capacidad cibernética. Tienen la tecnología. Pueden acabar con ello", afirmó.

Una vez que Irán esté en bancarrota, predijo Evans, el pueblo iraní se levantará contra sus líderes. "Recuerden, el Sha fue derrocado por una huelga de petróleo. Colapsas, declaras en bancarrota a Irán, tienes 85 millones de personas. Que están realmente molestas por el infierno en el que han vivido y que su país ha sido secuestrado".

"El ochenta y cinco por ciento de la población, que son 85 millones, desprecian a los mulás", dijo. "Pueden derrocar a esos mulás. Los mulás no tendrán dinero ni siquiera para financiar el terror dentro de su propio país".

Desde que Trump fue elegido, Irán ha experimentado una sacudida económica, señaló Evans, notando que los iraníes han estado bebiendo alcohol y haciendo fiestas desde las elecciones a pesar de las prohibiciones oficiales.

"Están yendo en contra de los mulás, y los mulás no pueden hacer nada porque hay demasiados de ellos", dijo.

"La ventana está abierta ahora. Creo que Donald Trump estará extremadamente feliz si Israel hace que Irán quiebre. Recuerda, este es el presidente que impuso las sanciones más fuertes", dijo Evans. "Si hace que Irán quiebre y los derrota, será maravilloso".

Evans dijo que lo más difícil que eliminar a Hamás, Hezbolá e Irán, es el asunto de traer a los rehenes de vuelta a casa.

"No creo ni por un segundo que Hamás tenga la intención de negociar una resolución a esta crisis utilizando a los rehenes", dijo.

Los planes de Trump para Irán pueden traer paz

Evans dijo que eliminar la amenaza iraní permitiría a Trump facilitar la paz entre Israel y el mundo sunita.

La paz con Arabia Saudita es alcanzable en un año y sería la "joya de los Acuerdos de Abraham", los acuerdos de normalización entre Israel y cuatro países árabes logrados durante el primer mandato de Trump.

Hacer la paz entre Israel y el mundo sunita sería "un cambio de juego para Israel", dijo.

En un mundo así, Irán ya no representaría una amenaza para Israel, los fondos se secarían para el terrorismo palestino y surgiría una coalición internacional que podría gobernar temporalmente Gaza, dijo.

Señaló que Arabia Saudita, que ha sido mencionada como un posible actor en la Gaza posterior a la guerra, tiene "tolerancia cero" hacia el antisemitismo.

"Cuando me reuní con el príncipe heredero, lo encontré sorprendentemente pro-Israel", dijo Evans. "Más pro-Israel que la mayoría de los judíos en Estados Unidos".

Incluso el príncipe heredero Mohammed bin Salman le dijo a Evans que su propia madre era judía, según informó.

Al ser preguntado sobre las dificultades continuas de los EAU durante la guerra, Evans señaló que Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Abu Dabi, también "no puede decir suficientes cosas agradables sobre Israel".

La relación positiva entre Israel y los EAU es evidente en el servicio continuo de Emirates Air y Fly Dubai a Israel durante toda la guerra.

Evans dijo que el pueblo palestino ha sido explotado por Irán. "Creo que los palestinos han sido utilizados como carne de cañón por los persas que no quieren morir matando judíos".

Quieren que otras personas mueran por ellos. Así que han manipulado a esas personas. Los manipularon en Líbano.

Los manipularon aquí en Gaza. Pero todo eso va a parar. Y cuando pare, habrá una oportunidad de reformar, reconstruir, reeducar", dijo.

¿Qué llevó al 7 de octubre?

Dijo que el ataque del 7 de octubre no fue resultado del deseo de los palestinos por un estado, sino más bien de la "ideología islámica radical" a la que los palestinos han estado expuestos.

"No puedes tomar a personas que creen en sus corazones que los judíos inventaron las enfermedades del mundo, las guerras del mundo y el engaño de Satanás, y esperar que sean reeducadas en un corto proceso. Va a llevar tiempo. Va a requerir paciencia", señaló Evans. Mencionó que algunos "malos actores" no estarán dispuestos a ser reeducados y tendrán que "irse de allí".

Eventualmente, la paz puede lograrse, pero "ciertamente no va a ocurrir en una cumbre de paz que vaya a hablar de tierras", dijo Evans. "Todavía quieren matar judíos".

Evans describió a Netanyahu como "el hombre más brillante del planeta". "El único consejo que tengo para él es el mismo consejo que le he dado muchas veces en el pasado: ponga toda su fe en Dios y busque su fuerza, sabiduría y poder", dijo.

Con la ayuda de Dios, Evans dijo que Netanyahu podría pasar a la historia como "el Winston Churchill del siglo XXI".

Diferencias políticas, especialmente respecto a Trump, marcan algunas de las diferencias más marcadas entre los judíos en Israel y los judíos en Estados Unidos.

Según las encuestas preliminares de salida, aproximadamente el 79% de los judíos estadounidenses votaron por Harris. Solo alrededor del 13% de los israelíes encuestados dijeron que preferían a Harris sobre Trump.

Evans sugirió que el apoyo judío estadounidense al Partido Demócrata podría explicarse en parte por la sensación entre los judíos estadounidenses de que promover la tolerancia podría protegerlos del antisemitismo.

Describió la relación actual entre sionistas judíos y cristianos como en su mejor momento.

Durante el cortejo inicial del Movimiento Sionista Cristiano por parte del Primer Ministro Menachem Begin, muchos judíos israelíes desconfiaban de las motivaciones de los cristianos.

"A medida que pasaban los años, comenzaron a ver [los sionistas cristianos] realizar buenas acciones y hacer sacrificios. Y pensaron, wow, realmente se preocupan por nosotros. Y no es una agenda oculta. Realmente se preocupan por nosotros. Y así, este día es un día completamente nuevo", dijo.

"El Estado de Israel ahora sabe algo sobre los cristianos. Saben qué es un verdadero cristiano", dijo. "Y Madre Teresa me dijo que los verdaderos cristianos no pueden matar judíos. Deben amar a los judíos. Porque Jesús era judío. Y el amor no es algo que se dice. Es algo que se hace".

Es difícil cuestionar el amor de Evan por el Estado judío. Bromeó al contarle a su esposa que había otra mujer en su vida.

"Ella dijo, ¿quién? ¿Qué?" se rió. "Le dije, sí, su nombre es Israel. He estado con ella más de 200 veces desde que nos casamos. ... Así que Israel es el amor de mi vida, y tengo que estar siempre con ella".