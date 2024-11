Un exprofesor de la UNRWA ayudó a organizar el pogrom de Ámsterdam

El violento ataque antisemita organizado que tuvo lugar en Ámsterdam el jueves por la noche sorprendió a muchos en el continente europeo y más allá.

Ahora, varios días después, cada vez más información sobre los eventos y los organizadores comenzó a fluir, con hallazgos que apuntan a una comunidad palestina en los Países Bajos (PGNL), un grupo afiliado a Hamas activo en los Países Bajos, como uno de los principales organizadores de las protestas contra Israel en el país.

El Instituto de Investigación de Contagio de Redes (NCRI) publicó una exposición que muestra cómo, el 6 de noviembre, las autoridades locales decidieron cancelar una protesta preplanificada contra el partido de fútbol Maccabi Ajax FC programado para las 19:00 el 7 de noviembre.

Sin embargo, los organizadores no se rindieron y publicaron una invitación a una nueva protesta, que advertía a los asistentes que llegaran en pequeños grupos, que ocultaran kufiyehs y banderas palestinas, y especificaban abiertamente: "Esto es un enfrentamiento directo con nuestro enemigo (IOF y Mossad). Incluso si no obtenemos nuestra ubicación deseada, ¡no nos rendiremos!", advirtiendo a los menores de 18 años que no asistieran a la protesta y llamando a "prepararnos para enfrentarnos a una violencia grave".

La exposición del CNRI señaló que uno de los principales planificadores de estas protestas es una organización de nombre inocente PGNL, un grupo que organiza protestas y "acciones" en toda Holanda, con grupos activos en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.

Manifestantes persiguen a hinchas israelíes en Ámsterdam (credit: screenshot)

Según un informe del European Leadership Network (ELNET) publicado el mes pasado, PGNL forma parte de la red afiliada a Hamas en los Países Bajos y Europa, ya que estuvo liderada durante años por Amin Abou Rashed, un oficial designado de Hamas que fue arrestado por las autoridades holandesas a mediados de 2023 tras acusaciones de transferir fondos a Hamas.

El informe de ELNET destaca que, además de organizar muchas de las recientes protestas pro-Hamas en los Países Bajos, PGNL ha recibido al exoficial de Hamas Ismail Haniyeh en 2007 a través de una videoconferencia y organizó un evento en honor al exlíder de Hamas Ahmed Yassin en 2016.

Tras el arresto de Abou Rashed, PGNL es ahora liderada por Ayman Nejmeh, quien apareció en la exposición del CNRI como administrador en uno de los grupos de aplicaciones de mensajería instantánea de PGNL. Nejmeh es un activista nacido en Siria que se describió en su perfil de Facebook como un exprofesor de UNRWA, y que habló en una manifestación a favor de UNRWA en febrero.

Sin embargo, en algún momento en los últimos días, Nijmeh decidió eliminar su afiliación con UNRWA de su perfil de Facebook por razones desconocidas. En cualquier caso, Nejmeh mismo ha publicado contenido a favor de Hamás en el pasado en su página de Facebook, incluida una imagen de un militante de Al-Qassam.

Además, según el informe de ELNET, otro líder en PGNL es Ahmed Skineh, quien tenía estrechos lazos con el mencionado funcionario de Hamás Amin Abou Rashed y está involucrado en muchas organizaciones pro-Hamás, incluidas aquellas designadas por Israel o reconocidas por las autoridades europeas como actuando en nombre de Hamás.

Estas incluyen el Centro Palestino para el Retorno con sede en el Reino Unido (PRC), la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) y el Consejo Palestino Europeo para Relaciones Políticas (EUPAC), liderado por el funcionario de Hamás designado por EE. UU. Majed Al-Zeer.

Testigo presencial: Un ataque planeado con inteligencia y camuflaje

Elad, un fanático del Maccabi Tel Aviv que estuvo presente en el partido en Ámsterdam y vivió los eventos en primera persona, habló con el Jerusalem Post de regreso a salvo en su hogar en el centro de Israel. Elad enfatizó en su testimonio que el modus operandi de los alborotadores era similar o al menos inspirado en el de Hamás durante la Masacre del 7 de octubre, incluida la documentación en vivo de humillación y violencia, la planificación detallada y la violencia en sí misma.

"Nos enfrentamos a un pogromo y un intento de masacre que no tenían nada que ver con el partido de fútbol. Estos eventos fueron organizados con anticipación y podrían haberse evitado", dijo Elad, recordando que Ajax es uno de los pocos grupos cuya mayoría de aficionados tienen una buena relación con los israelíes y el pueblo judío.

"En la víspera del juego, radicales musulmanes comenzaron a atacar a los aficionados de Maccabi. Los golpearon en la entrada del casino de la ciudad y luego golpearon a otro aficionado que se encontró en un río congelado después de ser robado", agregó Elad.

"La violencia principal comenzó después del juego cuando un grupo de nosotros bajó del tren en la estación central. Había taxis esperando allí que se negaban a recoger a pasajeros israelíes. Unos momentos después, llegó el primer grupo de terroristas, lanzando granadas aturdidoras y petardos contra nosotros, algunos a pie y algunos en motocicletas y autos.

"Afortunadamente, decidimos regresar juntos como un grupo grande, pero hubo otros que se separaron de nosotros y se encontraron enfrentando una terrible violencia. Cada pocos metros, llegaba otro escuadrón de terroristas que lanzaba granadas y venía a enfrentarnos, pero corrían inmediatamente a callejones laterales como si quisieran atraernos a seguirlos hacia los callejones, donde más terroristas esperaban para hacernos daño".

"Incluso al llegar al hotel - después de viajar apretujados en un autobús improvisado con 150 fanáticos, los terroristas continuaron arrojando objetos, causando disturbios e intentando hacernos daño sin intervención de la policía. Incluso después de llegar a los hoteles - decenas de terroristas estaban esperando, simplemente atacando a los fanáticos cuando entraban a sus hoteles, a veces armados con cuchillos y palos.

La policía holandesa evitó interferir en los intentos de los terroristas de hacernos daño. Al principio, vinieron a la marcha en gran número, pero al final del juego, simplemente desaparecieron.

Tengo mucho más que decir, pero es importante aclarar: esto no es un evento 'espontáneo' o esporádico, sino un ataque planeado que incluyó la recopilación de inteligencia, la elección de objetivos convenientes y fáciles, observadores camuflados en taxis, motocicletas, autos para ataques de atropello, granadas aturdidoras, palos, cuchillos, y todo. No tiene nada que ver con el juego o Maccabi, sino con el hecho de que somos israelíes y judíos - antisemitismo en su punto máximo."

"Y esto podría y debe prevenirse: la señal estaba clara, y las organizaciones de seguridad israelíes y especialmente los holandeses fracasaron miserablemente", concluyó Elad.

Grupos pro-Israel: Las autoridades holandesas deben poner fin a la incitación de Hamas y UNRWA

"La principal persona afiliada a Hamas identificada en el informe de ELNET para los Países Bajos es Amin Abou Rashed, quien es un miembro activo de Hamas que vive en los Países Bajos", comentó el Dr. Emmanuel Navon, Director Ejecutivo de ELNET-Israel. "Abou Rashed ha establecido y liderado muchas organizaciones en los Países Bajos, incluida la Comunidad Palestina en los Países Bajos (PGNL). Este método de trabajar por causas 'civiles' para promover la ideología islamista es consistente con la estrategia de la Hermandad Musulmana (de la cual Hamas es una rama), que enfatiza Da'wah o la promoción del Islam a través de servicios sociales", agregó Navon.

Tras el pogromo del jueves por la noche en las calles de Ámsterdam, el Dr. Navon instó al gobierno holandés a "actuar rápidamente contra organizaciones relacionadas con Hamas como PGNL".

Cuando se le pidió un comentario, un investigador del NCRI señaló que "su identificación de algunas de las organizaciones e individuos que jugaron un papel en la organización del ataque en Ámsterdam se basó exclusivamente en fuentes abiertas y herramientas de acceso público. De hecho, la hora, la ubicación y la intención violenta de la manifestación del 7 de noviembre fueron anunciadas abiertamente en plataformas de redes sociales horas e incluso días antes.

"Esta falta subraya la importancia de la inteligencia de fuentes abiertas y las técnicas de investigación en el mundo actual. Si hubiera existido una conexión más estrecha entre la monitorización de amenazas en las redes sociales y la preparación de las agencias de aplicación de la ley locales, los eventos trágicos de la noche del pasado jueves podrían haber sido prevenidos o mitigados significativamente".

Marcus Sheff, CEO de IMPACT-se, un instituto de investigación y política que ha examinado extensamente el programa educativo de UNRWA durante años y fue el único representante de un grupo de expertos invitado tanto por la Subsecretaria General de la ONU, Catherine Colonna, asignada para investigar a UNRWA, como por el Congreso de EE. UU. para testificar y presentar pruebas sobre la neutralidad de UNRWA, dijo:

"El hecho de que este intento de pogromo fuera organizado por otro ex empleado autodenominado de la UNRWA, que fue financiado por los contribuyentes europeos, es otra prueba más de que, después de los ataques del 7 de octubre, se necesitaba algo profundamente podrido en la cultura corporativa de la UNRWA."