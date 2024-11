Trump nombra a la pro-israelí Elise Stefanik como embajadora de EE.UU. ante la ONU

El presidente electo Donald Trump confirmó al New York Post el domingo que la representante republicana Elise Stefanik será su embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas.

"Me siento honrado de nominar a la presidenta Elise Stefanik para que sirva en mi gabinete como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente que defiende a América primero", dijo Trump al New York Post.

"Me siento verdaderamente honrada de ser nominada por el presidente Trump para servir en su gabinete como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas", dijo Stefanik al aceptar su cargo.

Horas antes del informe, Stefanik publicó un mensaje en X/Twitter el domingo, diciendo: "Joe Biden y Kamala Harris están eligiendo ignorar la ley y levantar las sanciones obligatorias contra el gobierno palestino."

"Afortunadamente, la recompensa del Gobierno de Biden-Harris a los terroristas en detrimento de nuestro gran aliado Israel está llegando a su fin."

Stefanik es más conocida por aparecer en los titulares en diciembre de 2023, cuando participó en una audiencia congresual de alto perfil con los presidentes de Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania para abordar el antisemitismo en el campus y los sentimientos generales de falta de seguridad para los estudiantes judíos.

La presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, declara ante la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada ''Responsabilizar a los líderes universitarios y hacer frente al antisemitismo'' en el Capitolio en Washington, EE.UU., el 5 de diciembre (credit: REUTERS/KEN CEDENO)

Durante esta audiencia, Stefanik preguntó directamente a los tres presidentes si "llamar al genocidio de judíos" iba en contra de los códigos de conducta de sus respectivas universidades, a lo que los tres presidentes respondieron que depende del contexto de la situación.

En mayo, habló en una reunión dominical del Caucus de la Knesset para Estudiantes Judíos y Pro-Israel en Campus en todo el Mundo, afirmando: "No hay excusa para que un presidente estadounidense bloquee la ayuda a Israel".

Stefanik ha sido abiertamente partidaria de Israel y de la lucha contra Hamás y el antisemitismo. "Es por eso que he patrocinado o respaldado cada medida de ayuda a Israel que ha llegado ante el Congreso de los Estados Unidos, cada una de ellas".

También es por eso que Stefanik, durante años, ha sido, como ella misma se describe, "una defensora principal y socia del [ex] presidente [Donald] Trump en su apoyo histórico a la independencia y seguridad de Israel".

Según Stefanik, la lucha contra Hamas era una de "bien contra el mal, civilización contra barbarie, y humanidad contra depravación". Ella dijo que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses apoyaban a Israel.

Críticas a Biden

Bajo la presidencia de Joe Biden, Stefanik ha sido muy crítica con las políticas exteriores de su administración.

En abril, durante una conferencia de prensa de liderazgo republicano en la Cámara, ella describió los puntos de desacuerdo del partido con la manera en que Biden manejaba a Rusia, Irán, China y Afganistán.

"Bajo Joe Biden, el mundo es menos seguro", dijo Stefanik. "Su política desesperada de apaciguamiento ha dejado a nuestra nación y a nuestros aliados vulnerables a ataques".

Stefanik dijo que los enemigos de Estados Unidos no temen represalias por Joe Biden, y que Estados Unidos necesitaba volver a las políticas de "paz a través de la fuerza" del ex presidente Donald Trump, las cuales los republicanos en la Cámara apoyan con orgullo.