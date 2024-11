Emilia Pérez: De líder del cartel mexicano a la mesa de operaciones de Tel Aviv

Emilia Pérez, una película que se está proyectando en cines de todo Israel, es un desorden de película que pretende ofrecer la diversión de una telenovela musical con una historia de moda sobre un líder de un cartel de drogas que se somete a lo que solía llamarse una operación de cambio de sexo y que ahora se refiere como cirugía de afirmación de género.

El estilo es una mezcla entre Pedro Almodóvar y Baz Luhrmann, una película donde el diseño de producción y los toques visuales llaman más la atención que la trama o los personajes.

Pero para los espectadores de cine israelíes, tiene un giro de trama único que lleva a los personajes principales a Tel Aviv, mostrándola como el destino elegido por el líder del cartel, entre muchos otros, para su operación.

Un cirujano directo, el Dr. Wasserman (Mark Ivanir, un actor israelí nacido en Ucrania conocido por el público internacional por su trabajo en La Lista de Schindler, Homeland, Away y muchos otros roles), hace que el líder del cartel, inicialmente llamado Manitas (Karla Sofía Gascón), cuyo nombre luego se cambia a Emilia, profundice en sus motivaciones para someterse al procedimiento.

Esta película, que tuvo su estreno mundial en Cannes en 2024 (donde ganó el Premio del Jurado y Mejor Actriz por sus cuatro protagonistas), probablemente fue filmada antes del estallido de la guerra actual, pero es interesante que haya elegido retratar de manera positiva a este médico israelí y su clínica en Tel Aviv claramente identificados. Esta fue una elección inusual, y vale la pena señalar que el director y coguionista, Jacques Audiard (conocido por películas como Un Profeta y Dheepan), ha visitado Israel para promocionar su trabajo en el pasado. Horizonte de Tel Aviv 370 (credit: THINKSTOCK)

Toques israelíes en la película

Aunque las escenas de la clínica de Tel Aviv fueron filmadas en un estudio en algún lugar y no en Israel, esta secuencia tiene un toque auténtico de atmósfera israelí: un televisor en la clínica muestra un fragmento de Shauli e Irena, la pareja israelí no demasiado brillante del programa de comedia Eretz Nehederet, la versión de Israel de Saturday Night Live. Esta escena provocó la mayor risa de toda la película entre la audiencia con la que la vi.

A pesar de que la película se promociona como una comedia musical, no hubo muchas risas en una historia a menudo visualmente impactante pero en su mayoría no muy interesante sobre Rita (Zoe Saldana, quien fue una de esas criaturas azules en Avatar), una abogada que se gana la vida defendiendo a hombres violentos - al principio, la vemos exonerar a un hombre que asesinó a su esposa - y que es elegida por Manitas para organizar discretamente su cirugía. Rita envía a la joven esposa estadounidense de Manitas, Jessi (Selena Gomez), y a sus hijos a Suiza, diciendo que necesitan estar allí para estar seguros, y que Manitas ha sido asesinado.

Cuatro años más tarde, Rita se reúne con la ex líder del cartel, ahora llamada Emilia, en Londres. Emilia, anhelando a sus hijos, persuade a Rita para que trabaje para ella de nuevo y lleve a Jessi y a los niños de vuelta a la Ciudad de México, donde ella se oculta a plena vista como una mujer. Jessi y los niños no están muy contentos con el traslado, ya que se habían acostumbrado al lujoso paisaje nevado de los Alpes suizos, pero se adaptan, aceptando bastante mansamente que Emilia es una tía a la que nunca han conocido.

Reunida con sus hijos, Emilia florece y convence a Rita para que se quede. Rita, que solía preferir trajes poco favorecedores de pantalones para tener éxito en las primeras escenas, comienza a vestirse de manera más femenina, usando diminutos tops de seda que pueden recordarte a los atuendos que la traficante de drogas de los suburbios Nancy Botwin llevaba en la serie Weeds.

Emilia, llena de la bondad que, según la narración de la película, un exitoso procedimiento de afirmación de género puede dar, comienza a dedicar su tiempo y su fortuna acumulada ilegalmente para ayudar a localizar los cuerpos de aproximadamente 100,000 mexicanos que han desaparecido como resultado de la violencia criminal, brindando cierre a sus familias.

La bondad de Emilia es su propia recompensa, pero otra la sigue, y comienza un romance con Epifanía (Adriana Paz), una mujer que en realidad se siente aliviada al saber que su abusivo esposo desaparecido está muerto y ya no puede hacerle daño.

Al mismo tiempo, Jessi ha pasado a estar con Gustavo (Édgar Ramírez, quien interpretó a Gianni Versace en American Crime Story), quien quiere casarse con ella y adoptar a sus hijos. Emilia no está feliz al enterarse de que si se lleva a cabo el matrimonio, perderá nuevamente a sus hijos, y resulta que no es tan fácil enfrentar incluso a una ex líder del cartel de la droga femenino.

El elenco canta muchas canciones, la mayoría con letras extremadamente literales sobre lo que está sucediendo en la historia, y realiza varios números de baile. Estos encantarán a algunos, pero para muchos espectadores de cine, se volverán tediosos muy rápidamente. Selena Gomez, conocida como cantante, así como actriz, es entretenida cuando canta, y hay un lamento muy conmovedor y visualmente efectivo de las familias de los desaparecidos que realmente llega al corazón, especialmente porque aún esperamos el regreso de los 101 rehenes que siguen cautivos en Gaza. Pero en otras ocasiones, parece que las canciones y los bailes fueron incluidos para tapar el hecho de que la historia se ha ralentizado.

Aunque las cuatro actrices principales, Saldana, Gómez, Gascón y Paz, compartieron el premio a la Mejor Actriz en Cannes, su trabajo solo es ocasionalmente entretenido. Gómez, como se mencionó, puede cantar y es agradable de ver como la esposa mimada pero descuidada, y Gascón y Paz son elegantes como los enamorados. Saldana, sin embargo, es débil como la abogada. Cuando canta y baila en un evento benéfico organizado por hipócritas ricos y supuestamente detiene el espectáculo, parece una estudiante de baile increíblemente sincera en lugar de alguien a quien no puedes dejar de ver.

También vale la pena señalar que, excepto por las escenas con el doctor israelí, la película está en español, con títulos en hebreo. Es raro que las películas con actores principales estén en un idioma que no sea inglés, por lo que fue un buen detalle que añadió a la atmósfera.

La mayor parte de la película tiene lugar en la Ciudad de México, y el aspecto a menudo recuerda a Romeo + Julieta de Baz Luhrmann, que también se ambientaba allí, mientras que el personaje pintoresco del ex narcotraficante reformado que ahora es una mujer podría haber salido directamente de una película de Almodóvar.

El escenario animado pero en ruinas muestra una ciudad empapada de violencia y corrupción, pero también con una especie de belleza cruda que brilla inesperadamente a veces. Es una lástima que el espíritu de esta fascinante ciudad no haya quedado más claro entre la trama superficial y moralizante.