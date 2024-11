Estudiantes pro-palestinos protestan contra la 'máquina de guerra Israel-EE.UU.'

Mientras muchos estadounidenses honran a los miembros del servicio militar de Estados Unidos en el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre, algunos estudiantes de la Universidad de Columbia han declarado que lo "reclamaron" para los "mártires" asesinados por la "máquina de guerra Israel-EE.UU.", informó el grupo responsable y los medios de comunicación estadounidenses el domingo.

“We stand here to honor all our martyrs. Those who resisted, whether violently or non-violently.” — masked students @Columbia protesting against Veterans Day on campus. Really really sad, reprehensible behavior. pic.twitter.com/r2Ugybyztc