Khan de la CPI defiende órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

El Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, defendió su decisión de perseguir órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y otros miembros del liderazgo israelí en una entrevista con el periódico alemán Der Spiegel, publicada la semana pasada.

En una reunión con periodistas en Nuremberg, donde los nazis fueron juzgados por los crímenes que cometieron durante el Holocausto casi 80 años antes, Khan comentó: "La Corte Penal Internacional es hija de Nuremberg".

Continuando con la historia de Alemania y la comunidad judía europea, Khan afirmó: "Hemos fracasado en cumplir la promesa de Nunca Más que se hizo en Nuremberg", agregando: "La gente alrededor del mundo está llorando, están sufriendo no solo en Palestina e Israel".

Después de referirse a Israel y los territorios palestinos, se le preguntó a Khan si las acusaciones de antisemitismo de Netanyahu tenían algún efecto en él.

"No soy tan delicado", respondió Khan. "Hay mucho abuso, amenazas y juegos entre líderes políticos, agencias de inteligencia y grupos de interés. Pero yo sé quién soy."

"La primera vez que fui a una sinagoga fue con mi difunto padre y mi madre cuando tenía alrededor de seis años, en Leeds. El año pasado, di la conferencia Elie Wiesel en Ottawa. No creo que el Centro Raoul Wallenberg hubiera invitado a un antisemita a dar una conferencia tan importante. La religión judía es la gran enseñanza del Profeta Moisés, y tengo mucho respeto por el pueblo judío y la fe judía." JUICIOS DE NUREMBERG: El estrado de los jueces en el Tribunal Militar Internacional en la Alemania ocupada por los Aliados c. 1945-1946. (credit: Wikimedia Commons)

"Estamos viendo una creciente tendencia de marginar a las personas simplemente etiquetándolas como antisemitas. Francamente, creo que lo que preocupa más es lo que esperan las víctimas de la ley y su demanda de que la ley se aplique de manera igualitaria en todo el mundo."

Khan explicó que su predecesor lo había dejado a cargo de investigar los territorios palestinos, pero no se podían destinar recursos hasta los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que vieron a terroristas invadir desde Gaza y masacrar a más de 1200 israelíes inocentes y tomar como rehenes a más de 250 personas.

"Mi predecesora abrió una investigación tres meses antes de que se fuera. Llegué sin equipo ni recursos, pero aún así intenté hacer avanzar las cosas", defendió Khan. "Luego vinieron los eventos del 7 de octubre, una hemorragia terrible para el pueblo judío. Pero la respuesta del gobierno israelí también encendió las alarmas, no solo para mí, sino también para el secretario general de las Naciones Unidas, el alto comisionado de derechos humanos, el Programa Mundial de Alimentos."

Sin abordar la crisis de rehenes en curso, Khan procedió a criticar la falta de avances hacia el establecimiento de un estado palestino independiente.

"Excepto Canadá, todos los demás estados miembros de la CPI aceptaron a Palestina como parte estatal. Los jueces, después de considerar el asunto, dijeron que teníamos jurisdicción", afirmó. "La pregunta debería ser: ¿por qué no deberíamos investigar? ¿Es correcto que una región geográfica en particular esté fuera de la ley? ¿No merecen palestinos e israelíes la misma protección legal que la gente de Ucrania, Sudán o los Rohingya?"

Cuando se le cuestionó sobre la doble moral de la CPI por no investigar actos de tortura llevados a cabo por Gran Bretaña durante la guerra de Irak, Khan respondió que eso fue antes de su tiempo. "Desafortunadamente, se cometen crímenes en todas las jurisdicciones del mundo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no haya ningún pase libre. Palestina es un estado parte de la CPI. Lo que hemos hecho es una cuestión de jurisdicción," insistió, negándose a comentar sobre casos anteriores a 2021.

A pesar de la insistencia de Khan en que no había pases libres, los reporteros de Der Spiegel señalaron que uno de los primeros actos de Khan fue suspender las investigaciones sobre las actividades de Estados Unidos en Afganistán. Khan lo negó, argumentando que la investigación fue "despriorizada," no suspendida.

"Simplemente tomé una decisión basada en mis recursos de que prestaría más atención a las violaciones en curso que a las históricas - como las actividades de los talibanes o del Estado Islámico en Jorasán," argumentó. "No es el caso que a alguien se le haya dado un certificado de inmunidad."

Mencionando la crítica que rodeó la decisión de Khan de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Yoav Gallant al mismo tiempo que el liderazgo de Hamas, Der Spiegel preguntó si era "sabio" dar la impresión de equiparar a "políticos democráticamente elegidos con terroristas".

Al no abordar la crítica, Khan declaró: "Cada víctima es igual. Tengo tanto respeto, atención y amor por un niño judío como por un niño palestino, o cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, independientemente del color de su piel, religión, edad u orientación sexual".

Reporteros de Der Spiegel luego señalaron que el presidente ruso Vladimir Putin pudo visitar Mongolia, miembro de la CPI, sin consecuencias.

"Una vez que llegamos a la conclusión de que las pruebas justificaban las órdenes de arresto, tanto para miembros de Hamas como para funcionarios israelíes, me vi obligado a seguir adelante. Le pediría a sus lectores que piensen en cuál podría haber sido la alternativa", dijo Khan.

Al preguntarle sobre cuál podría haber sido la alternativa, Khan respondió: "Imagina que solo hubiera solicitado una orden de arresto para ciudadanos israelíes. La gente diría: Qué fanático. Qué antisemita. Está rehusando aplicar la ley a los actos viles del 7 de octubre, matando bebés y tomando como rehenes a sobrevivientes del Holocausto. Si solo hubiera actuado contra los miembros de Hamas, imagina que dirían: Qué tribunal deshonesto en el bolsillo de EE.UU., Alemania y todos estos países poderosos".

"¿Qué hay de los 30,000 o 40,000 muertos en Gaza, madres dando a luz a niños muertos, hambruna y hambre? Así que aquellos que me acusan de equiparar a Israel con Hamás deberían preguntarse: ¿Cuáles eran las opciones? ¿O hay una queja de que la ley es ciega y que tenemos tribunales independientes? Mientras Israel ha buscado el fin del régimen de Hamás sobre la Franja de Gaza y la liberación de los 101 rehenes restantes durante el último año, los ministerios de salud dirigidos por Hamás han afirmado que más de 40,000 palestinos murieron. La cifra proporcionada no distingue entre civiles y combatientes. Como han señalado repetidamente los partidarios de Israel, Israel ha sido responsable de un número notablemente bajo de víctimas civiles en comparación con conflictos similares. Cuando se le preguntó por qué la Corte Penal Internacional, concebida como último recurso, debería intervenir cuando Israel tiene un sistema judicial funcionando, Khan respondió: "Israel tiene abogados y jueces muy capaces. La pregunta es: ¿Se está aplicando la ley en los territorios ocupados? Si lees lo que escriben los expertos y ves lo que está sucediendo en el terreno, no vemos investigaciones. No vemos responsabilidad. De nuevo, ¿Cuál es la queja? ¿Es simplemente que no debería haber justicia porque un país es un aliado?"

Khan continuó defendiendo el momento de las órdenes, respondiendo a los reporteros, "¿Debería esperar hasta que todos estén muertos? Si tu padre, tu madre, tu abuelo fueran rehenes, ¿realmente querrías que esperara? Si este fuera tu hijo o tu hermana hechos pedazos, ¿querrías que esperara? No debemos complacernos pensando que el sufrimiento de las personas es algo en lo que comentar en el futuro. La ley debe sentirse en tiempo real. Si eres un bombero, no esperas hasta que la casa esté quemada y el vecindario esté en llamas."

Acusaciones contra Karim Khan

Mientras Khan continúa investigando acusaciones, la CPI ha iniciado una investigación en su contra tras informes de mala conducta sexual. El organismo rector de la CPI lanzará una investigación externa sobre su fiscal jefe, Karim Khan, por presunta mala conducta sexual, informaron dos fuentes familiarizadas con el tema a Reuters el viernes.

La presunta víctima es una abogada respetada en sus 30 años que trabajaba directamente para Khan, según The Guardian. Documentos vistos por el periódico británico muestran una acusación de tocamientos no deseados por parte de Khan y "abuso" desde abril de 2023 hasta abril de 2024.

En un incidente mencionado en el documento visto por The Guardian, se alega que Khan "presionó su lengua" en el oído de la mujer, y una fuente reportó incidentes de tocamientos. La presunta víctima también les dijo a sus colegas que Khan intentó tomarle la mano durante un viaje a Londres.

Durante otro viaje de trabajo, según documentos de un informante vistos por Associated Press, Khan presuntamente le pidió a la mujer que se acostara con él en su cama de hotel y luego la 'tocó sexualmente'. Supuestamente más tarde golpeó la puerta de su habitación de hotel durante 10 minutos a las 3 am.

A pesar de que la oficina de Khan ha sido repetidamente blanco de amenazas y desinformación, se dice que la presunta víctima se mostró renuente a presentar una queja oficial, en su lugar, las alarmas fueron activadas por sus compañeros de trabajo.

Dos empleados reportaron el presunto acoso semanas antes de que Khan anunciara que investigaría a Netanyahu, según informó Associated Press.

"Nunca quiso nada de esto", dijo una persona cercana a ella. "Pero la presentación de la queja en su contra, seguida por los rechazos de Khan y sus intentos de suprimir las acusaciones, la han colocado en una posición muy difícil".