Rusia lanza 120 misiles y 90 drones en un ataque masivo contra Ucrania

Rusia lanzó alrededor de 120 misiles y 90 drones en un ataque aéreo combinado "masivo" contra la infraestructura energética de Ucrania, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el domingo.

"El objetivo del enemigo fue nuestra infraestructura energética en toda Ucrania. Desafortunadamente, hay daños en objetos por los impactos y escombros caídos", dijo en una declaración en las redes sociales.

Las explosiones sacudieron la capital de Ucrania, Kyiv, y otras ciudades, mientras que Polonia vecina movilizó su fuerza aérea temprano el domingo después de que los dos países informaron que un ataque de misiles rusos estaba en marcha.

"Debido al ataque masivo de la Federación Rusa utilizando misiles de crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados en objetos ubicados, entre otros, en el oeste de Ucrania, aeronaves polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo", publicó el comando operativo de las fuerzas armadas de Polonia, miembro de la OTAN, en X.

Se dijo que había "activado todas las fuerzas y recursos disponibles a su disposición, los pares de combatientes de guardia fueron enviados, y los sistemas de defensa aérea y de reconocimiento radar en tierra alcanzaron el más alto estado de preparación".

Un empleado opera en una planta de producción de Zaporizhstal Iron and Steel Works, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania 13 de noviembre 2024. (credit: STRINGER/ REUTERS)

Se escucharon explosiones en la ciudad del sureste de Ucrania, Zaporizhzhia, y en el puerto del Mar Negro, Odesa, según testigos de Reuters, y la fuerza aérea de Ucrania emitió alertas de ataques aéreos para todo el país, aunque no estaba claro la escala del ataque.

La fuerza aérea instó a los residentes a buscar refugio y dijo que un número de misiles, incluyendo diferentes tipos de misiles de crucero, estaban volando a través del espacio aéreo ucraniano.

Impacto civil

Funcionarios ucranianos dijeron que cortaron la electricidad en varias regiones, incluyendo Kyiv, como medida preventiva.

El ataque con misiles siguió a un ataque con drones durante la noche en la capital de Ucrania. El techo de un edificio residencial se incendió debido a los escombros que caían y al menos una persona resultó herida, dijeron funcionarios de la ciudad en la aplicación de mensajería Telegram. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar", dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.

Ucrania ha estado en alerta durante semanas, temiendo un gran ataque de misiles rusos a medida que se acerca el invierno. Los ataques anteriores han apuntado a la red eléctrica y han causado apagones generalizados.