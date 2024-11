Zelensky afirma que con Trump la guerra podría terminar antes

Ucrania debe hacer todo lo posible para terminar la guerra diplomáticamente, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista con el medio de comunicación ucraniano Suspilne el sábado.

En la entrevista, Zelensky dijo que cree que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere la paz. En su lugar, es probable que utilice negociaciones para reintegrarse con los países occidentales que lo han aislado desde el inicio de la invasión a gran escala.

"No creo que Putin quiera la paz en absoluto. Pero esto no significa que no quiera sentarse con uno de los líderes", dijo Zelensky.

También afirmó que habló por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, después de su victoria en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, la ley estadounidense prohíbe que los dos líderes se reúnan en persona antes de la inauguración el 20 de enero.

En la entrevista, Zelensky enfatizó que Estados Unidos no puede mantenerse neutral en la guerra, "América debe mantener la posición de que Rusia es un agresor, que ha violado nuestra integridad territorial y el derecho internacional".

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asiste a una rueda de prensa en Kyiv, Ucrania, el 15 de febrero de 2023. (credit: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO)

Zelensky dijo que está seguro de que la guerra "terminará más pronto" bajo la administración presidencial de Trump.

"Está claro que la guerra terminará más pronto con las políticas del equipo que ahora liderará la Casa Blanca. Este es su enfoque, su promesa a sus ciudadanos".

Tras la victoria electoral republicana, Zelensky fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Trump, quien criticó la escala del apoyo militar y financiero de Estados Unidos a Kiev y prometió terminar rápidamente la guerra con Rusia sin decir cómo.

"Conozco muy bien a Zelensky y conozco a Putin aún mejor. Y tenía una buena relación, muy buena con ambos. Le diría a Zelensky que no más. Tienes que hacer un trato. Le diría a Putin, si no hacen un trato, le vamos a dar mucho. Vamos a [darle a Ucrania] más de lo que alguna vez tuvieron si es necesario. Haría el trato en un día. Un día", dijo Trump a Fox News en julio.

En un mensaje en X/Twitter, Zelensky dijo que esperaba una "era de una fuerte Estados Unidos de América bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump".

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Ambos lados esperan la ayuda de Trump

Oficiales de ambos lados de la guerra entre Rusia y Ucrania han expresado su optimismo en la ayuda de Trump para poner fin a la guerra.

Después de las elecciones en Estados Unidos, Putin felicitó oficialmente a Trump por su victoria mientras hablaba en el foro Valdái en Sochi, elogiando a Trump por comportarse "valientemente" durante el intento de asesinato de este verano.

"Su declaración sobre su deseo de restablecer relaciones con la Federación Rusa y ayudar a resolver la crisis ucraniana, en mi opinión, merece atención", dijo Putin.

Sin embargo, un legislador ruso advirtió recientemente que la administración Biden estaba arriesgando la Tercera Guerra Mundial si permitía que Ucrania usara armas hechas en Estados Unidos para atacar a Rusia, pero mostró esperanza en la capacidad de Trump para intervenir.

"Tengo grandes esperanzas en que (Donald) Trump revocará esta decisión si se ha tomado porque están arriesgando seriamente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, lo cual no es de interés de nadie".