Biden autoriza a Ucrania usar armas de EE.UU. para atacar dentro de Rusia

La administración del presidente Joe Biden ha permitido a Ucrania usar armas fabricadas en EE. UU. para atacar profundamente en Rusia, dijeron el domingo dos funcionarios estadounidenses y una fuente familiarizada con la decisión.

Según las fuentes, Ucrania planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance en los próximos días, sin revelar detalles debido a preocupaciones de seguridad operativa.

El cambio se produce dos meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero y sigue a meses de súplicas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para permitir que el ejército de Ucrania use armas estadounidenses para golpear objetivos militares rusos lejos de su frontera.

El cambio se produce en gran parte en respuesta al despliegue de tropas terrestres norcoreanas por parte de Rusia para complementar sus propias fuerzas, una situación que ha causado alarma en Washington y Kyiv, dijeron un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la decisión.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado declinaron hacer comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y la oficina del presidente no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se reúnen en la Torre Trump de Nueva York, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/SHANNON STAPLETON/FILE PHOTO)

Rusia advierte que esto es una escalada

Rusia ha advertido que consideraría que flexibilizar los límites en el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania sea una escalada importante.

Se espera que los primeros ataques profundos de Ucrania se lleven a cabo utilizando cohetes ATACMS, que tienen un alcance de hasta 190 millas, según las fuentes.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses han expresado escepticismo sobre si permitir ataques de largo alcance cambiará la trayectoria general de la guerra, la decisión podría ayudar a Ucrania cuando las fuerzas rusas están ganando terreno y posiblemente poner a Kyiv en una mejor posición negociadora cuando y si se realizan conversaciones de cese al fuego.

No está claro si Trump revertirá la decisión de Biden cuando asuma el cargo. Trump ha criticado durante mucho tiempo la escala de la ayuda financiera y militar estadounidense a Ucrania y ha prometido poner fin rápidamente a la guerra, sin explicar cómo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un portavoz de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. Pero uno de los asesores de política exterior más cercanos a Trump, Richard Grenell, criticó la decisión.

"Escalando las guerras antes de que deje el cargo," dijo Grenell, en una publicación X en respuesta a la noticia.

Algunos republicanos del Congreso habían instado a Biden a flexibilizar las reglas sobre cómo Ucrania puede utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos.

Desde la victoria de Trump el 5 de noviembre, altos funcionarios de la administración de Biden han dicho repetidamente que usarían el tiempo restante para garantizar que Ucrania pueda luchar efectivamente el próximo año o negociar la paz con Rusia desde una "posición de fuerza".

'Demasiado tarde'

Estados Unidos cree que más de 10,000 soldados norcoreanos han sido enviados al este de Rusia y que la mayoría de ellos se han trasladado a la región de Kursk y han comenzado a participar en operaciones de combate.

Rusia está avanzando a su mayor ritmo desde 2022 a pesar de sufrir fuertes pérdidas, y Ucrania dijo que había chocado con algunas de esas tropas norcoreanas desplegadas en Kursk.

Afectadas por la escasez de personal, las fuerzas ucranianas han perdido parte del terreno que capturaron en una incursión en Kursk en agosto que Zelensky dijo que podría servir como carta de negociación.

"Eliminar las restricciones de objetivos permitirá a los ucranianos dejar de luchar con una mano atada detrás de la espalda", dijo Alex Plitsas, miembro residente senior no residente del Atlantic Council.

"Sin embargo, como todo lo demás, creo que la historia dirá que la decisión llegó demasiado tarde. Así como el ATACMS, HIMARS, vehículos de combate Bradley, tanques Abrams y F-16. Todos eran necesarios mucho antes," agregó.

A pesar de las súplicas de Zelensky, la Casa Blanca había sido reacia a permitir que las armas suministradas por EE. UU. se usaran para atacar objetivos en lo profundo de Rusia por temor a que esto pudiera escalar el conflicto.

Los otros aliados de Kyiv han estado suministrando armas pero con restricciones sobre cómo y cuándo pueden ser usadas dentro de Rusia, por temor a que tales ataques pudieran provocar represalias que involucren a países de la OTAN en la guerra o provoquen un conflicto nuclear.

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, también calificó el movimiento como una respuesta a la participación de Corea del Norte.

"El presidente Biden respondió a la entrada de tropas norcoreanas en la guerra y al masivo ataque de misiles rusos en un lenguaje que V. Putin entiende, eliminando las restricciones sobre el uso de misiles occidentales en Ucrania," dijo Sikorski en X.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a esta historia.