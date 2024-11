Irán e Israel entre rivales exhiben sus armas en la feria de defensa de Vietnam

Empresas de Irán, Israel, China, Rusia y Estados Unidos exhibirán equipos militares en una exposición de armas en Hanói en diciembre, dijo el Ministerio de Defensa de Vietnam el martes, un caso raro de rivales geopolíticos exhibiendo sus productos juntos.

El Vietnam comunista ha estado buscando diversificar sus suministros militares durante años para reducir su dependencia de Rusia, y ha discutido posibles acuerdos de adquisición con múltiples países tratando de aprovechar su diplomacia flexible de buena relación con grandes potencias.

El Ministerio dijo en un comunicado que casi 200 empresas de 27 países ya han reservado puestos en la exposición de defensa que se llevará a cabo en la capital, Hanói, del 19 al 22 de diciembre. Estas incluyen empresas de China e Irán, que no habían asistido a la primera feria militar internacional de Vietnam en 2022.

La exposición reunirá a empresas de defensa de Israel e Irán, que han lanzado ataques con misiles y bombardeos entre sí en el último año. Irán asistirá a pesar de estar sujeto a amplias sanciones occidentales.

Elbit y Rafael han asistido a la exposición

En la edición pasada en el 2022, las empresas de defensa israelíes Elbit Systems ESLT.TA y Rafael Advanced Defense Systems estuvieron entre los expositores.

Un modelo del caza F-16 de Lockheed Martin se exhibe en la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2022 en Hanoi, Vietnam, el 8 de diciembre de 2022. (credit: REUTERS/Khanh Vu)

El ministerio de defensa de Vietnam aún no ha publicado una lista completa de participantes, y no está claro qué armas se exhibirán. A veces las empresas muestran solo modelos de sus armas más grandes.

Le Quang Tuyen, subdirector del departamento de industria de defensa, dijo al margen de una conferencia de prensa sobre la expo el martes que el gigante chino de defensa estatal Norinco Group, sujeto a sanciones estadounidenses, asistirá.

Tuyen añadió que las empresas estadounidenses Boeing BA.N y Lockheed Martin LMT.N también tendrán stands en la misma gran área de exhibición en un aeropuerto militar en las afueras de Hanoi.

Un alto funcionario estadounidense dijo a principios de este mes que Lockheed Martin está en conversaciones avanzadas con Vietnam para suministrar un puñado de aviones de transporte militar C-130 Hércules, confirmando un informe anterior de Reuters. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un portavoz de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre el asunto.

La variada lista de asistentes es una "diplomacia de bambú en exhibición", dijo Nguyen The Phuong, un experto en seguridad vietnamita de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, utilizando una definición popular para la flexible política exterior de Vietnam.

"Vietnam jugará con cualquier socio que considere adecuado, especialmente en defensa", dijo.

El país también tiene la intención de utilizar la feria para fortalecer la cooperación con socios extranjeros para impulsar su creciente industria nacional con transferencias tecnológicas y "buscar oportunidades para exportar", dijo el ministerio de defensa.

En la exposición de 2022, Vietnam firmó cinco contratos con empresas de defensa extranjeras, dijo Tuyen, aunque no hay registros públicos de ellos.