Turquía busca frenar el comercio con Israel, según fuentes confiables

El gobierno de Turquía ha solicitado a una de las principales asociaciones de exportación del país que ayude a hacer cumplir una prohibición de comercio con Israel, desacelerando el flujo de mercancías en las últimas semanas, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Ankara ha enfrentado críticas públicas de que el comercio podría estar continuando con Israel, dado el aumento de exportaciones a los territorios palestinos desde la prohibición en mayo. Por ello, se volvió hacia la Asociación de Exportadores de Anatolia Central, dijeron las fuentes.

El Ministerio de Comercio ha pedido a la asociación que exija más controles y aprobaciones de los envíos propuestos, incluida la validación con las autoridades palestinas, dijeron.

Una de las fuentes de una asociación de exportación dijo que el nuevo sistema comenzó a mediados de octubre, causando una acumulación inicial. "La principal preocupación era que todavía hubiera mercancías yendo a Israel, por lo que hay un cambio procedimental en las exportaciones a Palestina", dijo.

En respuesta a una consulta de Reuters, el Ministerio de Comercio dijo que los bienes solo se envían si son aprobados por las autoridades palestinas bajo un mecanismo de comercio bilateral. "El destino es Palestina y el importador es palestino", dijo.

La Asociación de Exportadores de Anatolia Central no comentó de inmediato.

Según datos oficiales del Instituto de Estadística de Turquía, Turquía, entre los críticos más acérrimos de la guerra de Israel en Gaza, ha reducido las exportaciones allí a cero desde mayo, desde un promedio mensual de $380 millones en los primeros cuatro meses del año.

Pero al mismo tiempo, las exportaciones a los territorios palestinos, que deben pasar por Israel, aumentaron alrededor de diez veces a un promedio mensual de $127 millones en junio-septiembre, desde solo $12 millones en los primeros cuatro meses del año, muestran los datos.

Los principales productos que salen de los puertos turcos y están destinados a los territorios palestinos en los últimos meses son acero, cemento, maquinaria y productos químicos, según la Asamblea de Exportadores de Turquía (TIM).

El aumento en tales exportaciones levantó sospechas de que se estuviera evadiendo la prohibición comercial, lo que desató protestas callejeras que cuestionaban una de las principales políticas impuestas por el gobierno del presidente Tayyip Erdogan para oponerse a la guerra de Israel con el grupo militante palestino Hamas en Gaza.

Los legisladores de la oposición también han buscado respuestas en el parlamento.

El ministro de Comercio, Omer Bolat, dijo este mes que, antes de la prohibición, alrededor de $2 mil millones de los $6.5 mil millones de comercio anual de Turquía con Israel eran bienes finalmente adquiridos por compradores palestinos.

La semana pasada, Bolat dijo al parlamento que el Ministerio de Economía Palestino revisaba todos los envíos. El Ministerio de Comercio de Turquía dijo a Reuters que las confirmaciones palestinas pasan luego por un sistema electrónico, tras lo cual las declaraciones aduaneras requieren una aprobación separada.

La Asociación de Exportadores de Anatolia Central es un organismo paraguas para grupos de exportación específicos del sector. En el pasado, generalmente aprobaban los envíos rápidamente y sin muchas preguntas, según las fuentes.

De acuerdo con las nuevas instrucciones del gobierno, la asociación es la principal entidad de aprobación, dijeron dos fuentes. Primero debe confirmar la recepción de información sobre la exportación propuesta, incluida la aprobación de las autoridades palestinas, y luego aprobar una solicitud de exportación por separado, agregaron.

La primera fuente dijo que el sistema estaba funcionando ahora, pero más lento que en el pasado debido a controles relevantes.

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones a territorios palestinos aumentaron un 543% respecto al año anterior, según datos de TIM. En los primeros cuatro meses, antes de que se impusiera la prohibición de Israel, sólo habían aumentado un 35%.